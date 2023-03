Οι πιο τρομακτικοί τραυματισμοί στο σεξ

Η αγάπη πονάει. Όχι μόνο με τον τρόπο που σκέφτεσαι, όταν διαβάζεις αυτήν την πρόταση -και ανακαλείς προδοσίες, ψέματα και άλλες όχι και τόσο υπέροχες στιγμές που έχεις ζήσει στις σχέσεις σου.

Το σημερινό μας θέμα είναι οι επικρατέστεροι τραυματισμοί κατά τη διάρκεια του σεξ. Που όπως διαβεβαιώνουν νοσοκομεία του πλανήτη, είναι πιο συχνοί από όσο μπορούμε να φανταστούμε.

Δεν είναι τυχαίο πως για τρία χρόνια υπήρχε τηλεοπτικό πρόγραμμα με τίτλο Sex Sent Me to the ER.

Θα αφήσουμε αυτά που έχουμε πάθει όλοι (τραβήγματα μυών, τραύμα στη μέση, μώλωπες, κάψιμο από τριβή σε τραχιά επιφάνεια και πιθανές συνέπειες χρήσης sex toys) και χαρακτηρίζονται ως μέρος του ‘παιχνιδιού’ και θα επικεντρώσουμε σε όσα είναι κάπως ακραία.

Παρεμπιπτόντως, υπάρχει και μια σπάνια πάθηση που λέγεται Σύνδρομο Μετά-Οργασμικής Νόσου. Οι παθόντες -κυρίως είναι άνδρες- εκδηλώνουν πυρετό, βουλωμένη μύτη, φτάρνισμα, πονοκέφαλο και φαγούρα στα μάτια μέσα σε δευτερόλεπτα ή και ώρες μετά την εκσπερμάτιση. Οι γιατροί ακόμα δεν γνωρίζουν τι προκαλεί το σύνδρομο.

Η βιβλιογραφία αναφέρει και περιπτώσεις ανθρώπων που αισθάνονται μελαγχολία, άγχος, ανησυχία και τάση για κλάμα, μετά το σεξ. Για την ακρίβεια, αυτό που παθαίνουν λέγεται “μετασυνουσιακή δυσφορία”. Εκδηλώνεται ανεξάρτητα από την ποιότητα του σεξ ή του έρωτα για τον παρτενέρ. Κάποιοι μάλιστα, θυμώνουν και επιτίθενται στους συντρόφους τους.

Η αναφορά στους πιο ιδιαίτερους τραυματισμούς θα αρχίσει με πέντε που έγιναν αντικείμενα ερευνών.

Όπως ο οργασμός που είχε επί διαδοχικές ώρες μια γυναίκα, η οποία πρώτα αγχώθηκε, μετά πανικοβλήθηκε και δοκίμασε διάφορες μεθόδους (πχ το κρασί ή τα άλματα) μήπως και ηρεμήσει. Τελικά, πήγε στα επείγοντα και έπειτα από 3 ώρες ήταν ξανά σε φυσική κατάσταση. Οι γιατροί έκαναν λόγο για επίμονη διαταραχή διέγερσης των γεννητικών οργάνων, πάθηση που συνήθως αφορά γυναίκες. Συμβαίνει όταν ένα άτομο έχει συχνή γεννητική διέγερση από το πουθενά και δεν προκαλείται πάντα από τυπικά ερεθίσματα σεξουαλικής διέγερσης.

Για την ιστορία, η παρατεταμένη στύση των ανδρών λέγεται πριαπισμός και είναι επείγουσα ιατρική κατάσταση που απαιτεί άμεση περίθαλψη. Αλλιώς μπορεί να προκαλέσει μόνιμη βλάβη.

Συνεχίζουμε με το κάψιμο και το πρήξιμο στο πέος άνδρα που ενώ βρισκόταν σε ένα δάσος, αυνανίστηκε και εισχώρησε στην ουρήθρα του μια σαύρα. Αφαιρέθηκε στο νοσοκομείο. Τονίστηκε πως είναι μια σπάνια κατάσταση να μπει στην ουρήθρα ξένο αντικείμενο “από σύρμα, βίδα, στυλό ή ζώο”, αλλά συμβαίνει.

Ακολουθεί η κώφωση στο αριστερό αυτί, μιας Κινέζας, έπειτα από ένα έντονο φιλί. Στο νοσοκομείο διαπιστώθηκε πως το φιλί μείωσε την πίεση στο στόμα, τράβηξε το τύμπανο και προκάλεσε την κατάρρευση του αυτιού.

Μια 26χρονη στις ΗΠΑ έφτασε στα επείγοντα, παραπονούμενη για ναυτία και πόνο στο στομάχι. Έπειτα από κάποιες εξετάσεις, οι γιατροί ανακάλυψαν πως είχε σκωληκοειδίτιδα, λόγω κατάποσης προφυλακτικού που προκάλεσε φλεγμονή.

Επίσης, γυναίκα έσπευσε στα επείγοντα, με αλλεργική αντίδραση. Όχι σε κάτι που είχε φάει ο σύντροφος της (και είναι αρκετά σύνηθες). Οι εξετάσεις έδειξαν πως οφειλόταν σε ουσία χαπιού που έπαιρνε ο σύντροφος της.

Προσοχή στα έπιπλα

Το βρετανικό Μen’s Health είχε ερευνήσει το θέμα το 2017, όταν ζήτησε από γιατρούς που εργάζονται στα επείγοντα περιστατικά να αποκαλύψουν “τους πιο φρικιαστικούς τραυματισμούς”που σχετίζονταν με το σεξ και είχαν αντιμετωπίσει ποτέ.

Η λίστα ξεκίνησε με το ήπιο έγκαυμα γυναικείων γεννητικών οργάνων, από spicy φαγητό. Προκλήθηκε σε γυναίκα από τον σύντροφο της που έκανε ό,τι μπορείς να καταλάβεις, λίγα δευτερόλεπτα αφότου έφαγε μια πολύ καυτερή σάλτσα.

Όπως ενημέρωσε γιατρός “νιώθουμε στους γευστικούς κάλυκες της γλώσσας το κάψιμο από τα spicy τρόφιμα, όπως αλληλεπιδρούν με τους υποδοχείς του δέρματος οι οποίοι ‘επεξεργάζονται’ τον πόνο από πράγματα όπως ακραίες θερμοκρασίες, τσίμπημα, κόψιμο και χημικά.

Όταν μια πιπεριά τσίλι αγγίζει το δέρμα μας, οι υποδοχείς επεξεργάζονται την επαφή ως χημική αντίδραση. Την ίδια ώρα, το δέρμα στο αιδοίο είναι από τα πιο ευαίσθητα που έχουμε πάνω μας”.

Τρία χρόνια μετά οι Βρετανοί αποκάλυψαν τα πιο συχνά ατυχήματα που γίνονται κατά τη διάρκεια της ερωτικής συνεύρεσης.

Στο Νο1 ήταν η πτώση από έπιπλο ή τον σύντροφο (την είχαν ζήσει την εμπειρία το 75% των ερωτηθέντων, ενώ το 51% είχε γλιστρήσει στην ντουζιέρα)

Ακολούθησαν η αιφνιδιαστική είσοδος συγγενή, χτύπημα που τους άφησε αναίσθητους και το eye shot που μάλλον δεν χρειάζεται να εξηγήσω.

Αν δεν πεις την αλήθεια, δεν θα βοηθηθείς

Το Insider μίλησε με την Dr. Kanwal Bawa, η οποία ασχολήθηκε εννέα χρόνια με τα επείγοντα περιστατικά, πριν ανοίξει δική της -σεξουαλική- κλινική.

Στο Instagram συστήνεται ως “η αγαπημένη γιατρός του σεξ της Αμερικής”, ενώ έχει και podcast με τίτλο Dr. Sex Fairy. Που όπως διαφημίζει, είναι στο κορυφαίο 1% του κόσμου.

Αυτό που τόνισε επί των ατυχημάτων που προκύπτουν στο σεξ, είναι ότι βοηθά να λένε οι ασθενείς την αλήθεια προκειμένου να λαμβάνουν τη φροντίδα που χρειάζονται. Γιατί αυτό που κάνουν συνήθως είναι να ντρέπονται και έτσι να επινοούν ιστορίες.

Ομολόγησε βέβαια, πως “κάποιες φορές δεν μπορούσα να κρύψω την έκπληξη μου σε αυτά που άκουγα, γιατί οι καταστάσεις ήταν πραγματικά περίεργες”.

Θυμήθηκε την περίπτωση γυναίκας που εμφανίστηκε στο ER με έντονη αιμορραγία. Είχε χρησιμοποιήσει strap-on και η αρτηριακή της πίεση είχε πέσει κατακόρυφα. Τόσο που “ήταν στα πρόθυρα θανάτου”.

Πρόσθεσε και ότι πολλοί επισκέπτονται τα επείγοντα, ενώ έχουν σεξουαλική δυσλειτουργία που θα έπρεπε να φροντίσει ουρολόγος ή γυναικολόγος “γιατί νιώθουν πως οι καθ’ ύλην αρμόδιοι δεν τους αντιμετωπίζουν σοβαρά και δεν έχουν πού αλλού να στραφούν”.

Σε ό,τι αφορά τα πιο ιδιαίτερα επείγοντα -σεξουαλικά- περιστατικά που διαχειρίστηκε, είπε ότι τα ξένα αντικείμενα (είναι μια κατηγορία από μόνα τους) δεν περιορίζονται σε sex toys αλλά αφορούν ό,τι υπάρχει πρόχειρο στο σπίτι. Μεταξύ τους ήταν λαχανικά και φρούτα που είχαν κολλήσει σε μέρη όπου δεν ανήκαν.

“Πρακτική που θα μπορούσε να είναι επικίνδυνη επειδή τα φυτοφάρμακα ή τα βακτήρια στην επιφάνεια του αντικειμένου μπορούν να προκαλέσουν ερεθισμό. Μπορεί επίσης να προκαλέσουν κοψίματα και εκδορές”.

Οι αποφάσεις που αυξάνουν τον κίνδυνο

Η Dr. Βawa τόνισε και τη σημασία της χρήσης σωστού τύπου δονητή, ανάλογα με την ανατομία μας “καθώς συχνά οι γυναίκες χρησιμοποιούν μικρούς για να εγείρουν τον προστάτη των ανδρών τους. Κάποιες φορές καταλήγει στο πεπτικό τους σύστημα”.

Αν μείνει εκεί για μέρες (επειδή ντρέπονται να ζητήσουν βοήθεια) μπορεί να προκύψει πρόβλημα που απειλεί τη ζωή τους (σήψη).

Η ειδικός εξήγησε πως πολλοί είναι εκείνοι που δεν διαβάζουν τις οδηγίες για όσα χρησιμοποιούν στο σεξ (είτε είναι παιχνίδια, είτε φάρμακα) και αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα.

Ως πιο επικίνδυνη στάση ανέφερε “την αντίστροφη καουμπόισσα”, καθώς είναι ο λόγος ενός εκ των πιο συνηθισμένων τραυματισμών. Είναι γνωστός ως κάταγμα πέους.

Στην πραγματικότητα “το πέος δεν έχει κόκαλο, αλλά ο ιστός μπορεί να αισθάνεται σαν να έχει σκάσει ή να έχει σπάσει. Επίσης, έχει περιορισμένο εύρος κίνησης. Αν παρασυρθεί ο παρτενέρ, μπορεί να προκαλέσει ζημιά, χωρίς να το συνειδητοποιήσει”.

Τόνισε και πως οι τραυματισμοί του πέους μπορεί να εξελιχθούν σε συνθήκη που δεν επιτρέπει το διεισδυτικό σεξ “και τότε χρειάζεται εμφύτευμα".

Για να διαγραφεί αυτός ο κίνδυνος, πρότεινε “τη χρήση όσο το δυνατόν περισσότερης λίπανσης γίνεται κατά το όποιο είδος σεξ. Επίσης, βοηθά και ο συντονισμός μεταξύ των συντρόφων”.