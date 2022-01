Πέντε διάσημοι που προέβλεψαν τον θάνατό τους

Υπάρχουν ένα σωρό ιστορικές φυσιογνωμίες που έφυγαν εντυπωσιακά, με μια μικρή υποκατηγορία να ξεχωρίζει ιδιαίτερα. Μιλάμε για όσους με τον έναν ή τον άλλον τρόπο έκαναν τη μακάβρια προφητεία του πότε θα φύγουν -ή του πώς θα φύγουν- και έπεσαν μέσα.

Άνθρωποι της λογοτεχνίας, της μουσικής και του αθλητισμού που από καθαρή τύχη ή ειρωνεία, κατάφεραν να πέσουν μέσα στις μακάβριες προβλέψεις τους. Δες:

Μαρκ Τουέιν

AP PHOTOS

Ο Μαρκ Τουέιν είχε μια ιδιαίτερη σχέση με τον κομήτη του Χάλεϋ. Σύμφωνα με τον μεγάλο συγγραφέα, ο κομήτης ήταν ορατός τη στιγμή της γέννησής του το 1835, και για κάποιον λόγο του καρφώθηκε στο μυαλό ότι νομοτελειακά θα έπρεπε να συνδεθεί και με το θάνατό του, δηλαδή να είναι ξανά ορατός την ημέρα που θα έφευγε απ’ αυτόν τον μάταιο κόσμο.

Ο Τουέιν ένιωθε μια συγγένεια με αυτό το ασυνήθιστο διαστημικό φαινόμενο και πολύ συχνά έκανε πλάκα με το θέμα. Τα δύο ουράνια σώματα ήταν δύο “ανεξήγητα παράξενα όντα” που “ήρθαν μαζί” και επομένως “θα πρέπει και να φύγουν μαζί”.

Τελικά τα λόγια του λειτούργησαν ως μία μακάβρια πρόβλεψη. 76 χρόνια μετά την τελευταία εμφάνισή του, ο κομήτης του Χάλεϋ πέρασε από τη γη στις 20 Απριλίου 1910. Την επόμενη μέρα, στο σπίτι του στο Κονέκτικατ, ο Μαρκ Τουέιν θα πέθαινε από καρδιακή προσβολή.

Αβραάμ Λίνκολν

Μίμος του Λινκολν σε συνέδριο των Ρεπουμπλικάνων. AP

Αν και οι λεπτομέρειες είναι κάπως σκοτεινές, ο Αβραάμ Λίνκολν φέρεται να είδε σε όνειρο τον θάνατό του λίγες ημέρες πριν από τη δολοφονία του.

Ο πρώην Αμερικανός Πρόεδρος δεν πίστευε απλά στα όνειρα, είχε πάθος με αυτά και αυτό το κόλλημά του αποδεικνύεται σε μεγάλο βαθμό και απ’ τις επιστολές του προς τη σύζυγό του, αλλά και απ’ τις συναντήσεις του με το υπουργικό συμβούλιο.

Σύμφωνα με έναν φίλο του δικηγόρο, τον Γουάρντ Χιλ Λάμον (ο οποίος ήταν ταυτόχρονα και ο σωματοφύλακας του και μάλλον όχι τόσο και τόσο πετυχημένος), ο Λίνκολν ονειρεύτηκε ένα βράδυ ένα πλήθος να πλησιάζει ένα πτώμα. Όταν ρώτησε ποιος ήταν ο άτυχος νεκρός, ο Λίνκολν πήρε ως απάντηση ότι ήταν αυτός ο ίδιος και ότι είχε δολοφονηθεί “από έναν εκτελεστή”. 100% μέσα.

Μπομπ Μάρλεϊ

Jamaican Reggae singer Bob Marley performs on stage during a concert in Bourget, Paris, on July 3, 1980. (AP Photo/Str) AP

Ο Μπομπ Μάρλεϊ μεγάλωσε στο Σαιντ Ανν της Τζαμάικα, με τους φίλους του να υποστηρίζουν ότι από μικρός είχε “μεταφυσικές δυνάμεις”. Ο παιδικός του φίλος, Άλαν “Σκιλ” Κόουλ, είχε ισχυριστεί ότι είχε δει τον μύθο της ρέγκε να διαβάζει παλάμες και να λέει το μέλλον στους ντόπιους. Και αργότερα όμως στην μετέπειτα ζωή του, οι Ρασταφάριανς φίλοι του Μάρλεϊ τον παρότρυναν να παρατήσει αυτές τις πρακτικές, αν και ήταν γενικά αποδεκτό στις τάξεις τους ότι ήταν προφήτης.

Έχουν, λοιπόν, κυκλοφορήσει φήμες για το τι ακριβώς γνώριζε ο Μάρλεϊ σχετικά με τον θάνατό του. Κάποιοι λένε ότι προέβλεψε ότι θα συνέβαινε στην ηλικία των 36 ετών -πράγμα που όντως συνέβη.

Ωστόσο, μία πολύ διαδεδομένη θεωρία συνωμοσίας θέλει τον Μάρλεϊ να δολοφονείται από την CIA. Στο μεγάλο του τραγούδι “Redemption Song”, τον ακούμε να τραγουδάει “How long shall they kill our prophets. While we stand aside and look?” (“Ως πότε θα σκοτώνουν τους προφήτες μας, ενώ εμείς κάνουμε στην άκρη και κοιτάμε;”).

Θυμάσαι που είπαμε ότι τον θεωρούσαν προφήτη. Ε, οι συνωμοσιολόγοι πιστεύουν ότι στον στίχο του μιλούσε για τον ίδιο, τον οποίο τελικά η CIA θα τον δολοφονούσε μυστικά με ένα ραδιενεργό ζευγάρι μπότες που του δόθηκαν ως δώρο. OK, τραβηγμένο.

The Ultimate Warrior

ULTIMATE WARRIOR AP

Ο Τζιμ Χέλγουηκ, πιο γνωστός σε μας που πλησιάζουμε τα 40 ως "The Ultimate Warrior", ήταν ένας από τους μεγαλύτερους παλαιστές του WWE (ή “γίγαντες του Κατς” για μας που πλησιάζουμε είπαμε τα πόσα χρόνια).

Εκτός από την πάλη, ο Χέλγουηκ έκανε καριέρα στα 80s και τα 90s με το να τσακώνεται σχεδόν με όλους όσους συνεργάστηκε, και κυρίως με το μεγάλο αφεντικό του WWE, τον Βινς ΜακΜάχον.

Μετά από δύο δεκαετίες γεμάτους καβγάδες, ωστόσο, οι δυο τους αποφάσισαν να θάψουν το τσεκούρι του πολέμου και έτσι ο Ultimate Warrior κατάφερε να εισήχθη στο Hall of Fame του WWE -εκεί που έτσι κι αλλιώς άνηκε όσο λίγοι.

Κατά την τελετή της ένταξης του, έδωσε μία φορτισμένη συναισθηματικά ομιλία, όπου είπε μεταξύ άλλων ότι “η καρδιά κάθε ανθρώπου χτυπά τον τελευταίο της χτύπο” και ότι “οι πνεύμονές του παίρνουν την τελευταία τους ανάσα”. Στη συνέχεια υποσχέθηκε ότι το πνεύμα του “The Ultimate Warrior”, του χαρακτήρα που τόσο επιτυχημένα ενσάρκωσε πάνω στο ρινγκ, θα γινόταν αθάνατο.

Την επόμενη ημέρα, ο Τζιμ Χέλγουηκ θα έπεφτε νεκρός από καρδιακή ανεπάρκεια.

Πιτ Μάραβιτς

Ο Πιτ Μάραβιτς ή αλλιώς “Πίστολ Πιτ” ήταν ένας απ’ τους μεγαλύτερους παίκτες του NBA όλων των εποχών. Το 1974, κατά τη διάρκεια μίας συνέντευξής, έκανε μία πρόβλεψη που δυστυχώς για εκείνον έμελλε να αποδειχθεί προφητική.

Ο 26χρονος τότε μπασκετμπολίστας είπε ότι δεν θα ήθελε απλώς να παίξει για δέκα χρόνια στο ΝΒΑ και στη συνέχεια να “πεθάνει από καρδιακή προσβολή στα 40 του”.

Κι όμως. Ο Μάραβιτς αποσύρθηκε έξι χρόνια μετά από εκείνη τη συνέντευξη λόγω ενός τραυματισμού, έχοντας παίξει ακριβώς δέκα χρόνια στο ΝΒΑ. Αργότερα, στα 40 του θα πέθαινε κατά τη διάρκεια ενός παιχνιδιού από καρδιακή προσβολή, εκπληρώνοντας έτσι και το δεύτερο και πιο μακάβριο κομμάτι της “προφητείας” του.