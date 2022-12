Πού βγαίνουμε στην Αθήνα τα Χριστούγεννα

Αν μπορούσαμε να αποδώσουμε τις γιορτές με μία εικόνα αυτή θα ήταν ένα πρωινό που ξεκινά με αυγά, μπισκότα και μυρωδάτο καφέ, συνεχίζεται με ζεστή σούπα και προζυμένιο ψωμί, ένα - δύο βουτυράτους κουραμπιέδες και μελωμένα όσο πρέπει μελομακάρονα και τελειώνει με old-fashioned σε μία μπάρα που παίζει decadent μελωδίες.

Ξεκινώντας με μία αγαπημένη - για πολλούς αθηναίους - συνήθεια, το brunch στα ξενοδοχεία της πόλης είναι φύσει γιορτινό. H Μεγάλη Βρετανία ανανέωνει την κάρτα του brunch με φρέσκα αρτοποιήματα που ζυμώνονται και ψήνονται καθημερινά στο νέο ειδικά διαμορφωμένο αρτοποιείο του ξενοδοχείου. Στο New Hotel, δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στα πιάτα με τα αυγά, όλα βιολογικά, με κλασικές επιλογές όπως eggs Benedict, Florentine και παραδοσιακό καγιανά. Στο The Zillers, που απέκτησε πρόσφατα ένα αστέρι Michelin, απολαμβάνεις πιάτα εμπνευσμένα από την Ελλάδα και τη Μεσόγειο, με θέα την Ακρόπολη.

Καφές και shopping πάνε μαζί και η νέα τάση στην πόλη είναι τα concept stores. Στο Third Place. θα μυηθείς στη φιλοσοφία του slow coffee και μπορείς να διαλέξεις τα ιδανικά δώρα για τους απαιτητικούς φίλους του καφέ. Στο Anamesa Concept Store, θα ζήσεις μια γιορτινή εξτραβαγκάντσα πίνοντας ζεστή σοκολάτα με πολύχρωμη σαντιγί και αναζητώντας το τέλειο δώρο για τις φίλες, τη μαμά σου ή το secret santa στο γραφείο. Στο νεοσύστατο σχετικά Santo Belto στην Κυψέλη, θα συνοδεύσεις τον καφέ σου με χειροποίητο carrot cake και θα ψωνίσεις μικροδωράκια - όλα από δημιουργούς που δραστηριοποιούνται στη γειτονιά.

Για τα καλύτερα μελοκάρονα και κουραμπιέδες μπουκίτσες θα πας στον Λυκαβηττό. Στον Φούρνο του Ρεμούνδου θα βρεις τους καλύτερους - κατά γενική ομολογία των Κυψελιωτών - κουραμπιέδες και στο Πετέκ, μελομακάρονα τόσο μελωμένα όσο χρειάζεται. Αξίζει όμως να φτάσεις μέχρι τον Πειραιά για να προμηθευτείς τους διάσημους κουραμπιέδες της Ρίτας Αμιραλιάν, η οποία τους φτιάχνει όλο τον χρόνο. Από το Betty's Bakery θα πάρεις το χριστουγεννιάτικο ψωμί του τραπεζιού, το LOVEbread, και από το Kora Bakery θα προμηθευτείς ένα christmas box που λειτουργεί σαν ένα kit πρώτων βοηθειών για τις γιορτινές ημέρες: ρόφημα ζεστή σοκολάτας, αλατισμένα μπράουνι, φινανσιέ, μπισκότα - ανθρωπάκια, μακαρόν καρύδας και άλλες νόστιμες λιχουδιές. Μικρά, νόστιμα και οικονομικά panettone, φτιάχνει το Choc O Rock.

Μια εμπειρία υψηλής γαστρονομίας θα ζήσεις στο εστιατόριο Herve, το οποίο ετοιμάζεται εκπλήξεις για την παραμονή Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς. Αν πάλι, αναζητάς τη θαλπωρή του σπιτιού, το Rica Riccardi σε περιμένει στη ζεστή του σάλα με την Κάτια Λοχαϊτη να μαγειρεύει σπεσιαλιτέ από την ιδιαίτερη πατρίδα της τη Ρώμη. Γιορτές και Βαρβάκειος πάνε μαζί και μετά το τέλος των αγορών, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο οινομαγειρείο Ήπειρος για τις σούπες της Ράνιας Καρατζένη. Comfort φαγητό, συνοδεία δικών του ψωμιών από το μικρό αρτοποιείο που έχει στήσει στον χώρο, προσφέρει το Artisanal. Σταθερή αξία στη φιλοσοφία του bistronomy παραμένει το Simul, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη εμπειρία dining - από το φαγητό μέχρι το κρασί και τα cocktails. Η Cookoovaya σε προσκαλεί να ντυθείς γιορτινά και απολαύσεις το σοφό μενού του Περικλή Κοσκινά, ο οποίος ενσωματώνει με μαεστρία τα ταπεινά υλικά στο μενού του, και σε κερδίζει μέχρι το τέλος με την καλύτερη tarte tatin αχλάδι. Στο Oinoscent θα κάνεις το απόλυτο wine and food pairing, αν αφεθείς στις γνώσεις της εξειδικευμένης ομάδας που το απαρτίζει.

ΜΠΑΡΕΣ

Οι σκοτεινές μπάρες, αυτές που μπορείς να χαθείς από τον θόρυβο και τη φωταγώγηση της πόλης, σε περιμένουν για να τελειώσεις τη μέρα ή να ξεκινήσεις το βράδυ σου. Στο Santarosa θα πιεις το ποτό σου με ακούσματα από την dark wave σκηνή, στο Au Revoir αξίζει να πιάσεις θέση μπροστά στη τζαμαρία - βιτρίνα και στο Low Profile να καθίσεις στα τραπεζάκια στη στοά, εκεί που γίνεται όλο το χάζι. Το The Bar in Front of the Bar είναι η καλύτερη και πιο fun επιλογή για cocktails μετά τα ψώνια πριν καταλήξεις στη ζεστασιά του σπιτιού σου. Για μια μπύρα στο χέρι (και μερικές ακόμα για το ψυγείο σου) κάνε μια στάση στο Black Hole, το νέο punk στέκι που άνοιξε στην οδό Κυψέλης. Ίσως βρεις και κάποιον δίσκο που έψαχνες.