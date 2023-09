The X-Files: Τα μυστικά του ιστορικού, πρώτου επεισοδίου

Η ιστορία της τηλεόρασης είναι γεμάτη με αποτυχημένους "πιλότους". Το Game of Thrones για παράδειγμα "είδε" τον δικό του πιλότο να μένει στα ράφια, με το επεισόδιο να γυρίζεται από την αρχή. Το δε πρώτο επεισόδιο των The X-Files έφερε τον λιτό τίτλο, "Pilot" (σε σκηνοθεσία Robert Mandel), και αποτελεί ως τώρα μία από τις καλύτερες - αν όχι την καλύτερη - εισαγωγή στα τηλεοπτικά δρώμενα. Ομολογουμένως είμαστε και κομματάκι θετικά διακείμενοι προς τη σειρά συνολικά, οπότε η υποκειμενικότητα εν προκειμένω, είναι δεδομένη. Ωστόσο και οι περισσότεροι τηλεθεατές εκεί έξω καταμαρτυρούν το ίδιο, και αυτό φαίνεται από τις βαθμολογίες που έχει λάβει το εν λόγω επεισόδιο σε IMDb και Rotten Tomatoes. Στο IMDb έχει βαθμολογία 8,2/10 (η σειρά συνολικά έχει 8,6/10), ενώ στο Tomatoes η βαμολογία της σειράς φτάνει συνολικά στο 95% στο rate του κοινού.

Αυτό που δεν είναι γνωστό στο ευρύ κοινό είναι πως η πρώτη προτεινόμενη για τον ρόλο της Scully ήταν η Pamela Anderson, ωστόσο ο δημιουργός, Chris Carter, κατέληξε στη φοβερή και τρομερή Gillian Anderson μετά από σκληρό casting. Μάλιστα, η Gillian Anderson ψηφίστηκε το 1996 ως η πιο σέξι γυναίκα του κόσμου από το περιοδικό FHM, "επισκιάζοντας" τρόπο τινά την Pam, την οποία και ήθελε αρχικά η παραγωγή για να κάνει μεγαλύτερη αίσθηση. Η Pam είχε ψηφιστεί στο νούμερο 10. Η εμφάνιση και εν γένει η έμπνευση για τον χαρακτήρα της Scully, βασίστηκε στην Clarice Starling του Silence of the Lambs.

Στο πρώτο επεισόδιο που κυκλοφόρησε πριν από ακριβώς τριάντα χρόνια, έκανε μια μικρή εμφάνιση και ο πατέρας του David Duchovny, στη σκηνή του αεροπλάνου. Στα παραλειπόμενα του πρώτου επεισοδίου επίσης, είναι το γεγονός πως δεν ακούγεται το κλασικό opening/closing theme, που έγινε σήμα κατατεθέν των X-Files, συνολικά.

Για την ιστορία, το κοινό λάτρεψε τόσο πολύ το 90s Opening Title Sequence σε τέτοιο βαθμό που ο δημιουργός Chris Carter το επανέφερε η δεκαετία του 2010 για τις σεζόν 10 και 11 αντί της "εκσυγχρονισμένης" του version, που έπαιξε στην 9η σεζόν.

Το πρώτο score:

Και το κλασικό:

Στον "πιλότο" βλέπουμε για πρώτη φορά το πόστερ "I want to believe", μέσα στο γραφείο του Fox Mulder, του FBI’s most unwanted πράκτορα. Ένα μότο που έχει επανέλθει τελευταία στην επικαιρότητα μέσα από τις "ουφολογικές" αποκαλύψεις στο Κοινοβούλιο στο Μεξικό, αλλά και μέσα από τις ανακοινώσεις της NASA για τα προγράμματά της που εστιάζουν στο τι υπάρχει "εκεί έξω".

Το σενάριο:

Όταν του χτυπά την πόρτα για πρώτη φορά η Dana Scully και μπαίνει μέσα στο γραφείο του, μπαίνει αυτομάτως και στον δικό του κόσμο ο οποίος περιλαμβάνει φερόμενες απαγωγές από εξωγήινους, συγκαλύψεις από την κυβέρνηση παραφυσικά φαινόμενα, συνωμοσίες, προβλήματα που λύνει ή προσπαθεί να λύσει το δίδυμο Mulder/Scully μέσα από το "χτίσιμο" των χαρακτήρων αλλά και της προσωπικής τους σχέσης.

Για τους αμύητους στη σειρά, η Dana Scully μετατίθεται στα X-Files με τον Fox Mulder ( David Duchovny ), με την ελπίδα ότι το επιστημονικό της υπόβαθρο θα απομυθοποιήσει - υποβαθμίσει τους ισχυρισμούς του. Η πρώτη τους υπόθεση τους οδηγεί στα δάση του Όρεγκον, όπου ερευνούν μια σειρά θανάτων σε μια κοινότητα στους οποίους ο Mulder "βλέπει" εξωγήινο "χέρι".

Πρακτικά, το "Pilot" αποτελεί τον σκελετό για τις επόμενες 11 σεζόν και 217 επεισόδια. Σε όλη τη σειρά υπάρχει μια διάχυτη αίσθηση μυστηρίου - αμφισβήτησης, αλλά και "παιχνιδιού" ανάμεσα στο τι ισχύει, τι δεν ισχύει και τι είναι φαντασίωση. Η αισθητική του τρόμου περνάει από τις πρώτες σκηνές, με το έφηβο κορίτσι που τρέχει μέσα στα δάση του Όρεγκον πριν την "εξαφανίσει" ένα έντονο φως που έρχεται από τον ουρανό.

Από το πρώτο επεισόδιο εδραιώνεται το δόγμα της σειράς: μην εμπιστεύεστε κανέναν.

Το ιστορικό πλέον, Promo Spot:

Στον πιλότο βλέπουμε και μπόλικους βασικούς χαρακτήρες: Τον Διευθυντή του Τμήματος Blevins (Charles Cioffi) που ζητά από τη Scully να αποδομήσει τα X-Files, αλλά και τον Smoking Man (William B Davis). Ωστόσο, αυτό που διαφαίνεται από την αρχή και εντέλει έκανε τη σειρά τόσο επιτυχημένη, είναι πως θα υπήρχε πολύ "ζουμί" στη διάδραση ανάμεσα στους δύο κεντρικούς ήρωες, και τη σχέση τους που θα εξελιχθεί μέσα στα χρόνια. Η λαμπερή, επιστημονική προσέγγιση της Scully έναντι του στοιχειωμένου παρελθόντος και της ένθερμης πίστης του Mulder στο ανεξήγητο, είναι στοιχεία που δεν θα σταματήσουν να συντροφεύουν τους δυο τους ποτέ. Από την αρχή ο Mulder λέει στη Scully την ιστορία της απαγωγής της αδερφής του, που αποτελεί και δομικό στοιχείο για το "μέλλον".

Αυτό το ταξίδι ξεκινάει από το πρώτο επεισόδιο που βάζει τον τηλεθεατή αμέσως στο "κόλπο", δίνοντάς του αφορμές για να συνεχίσει να θέλει να παρακολουθεί, αλλά και να "ψάχνει". Μιλάμε άλλωστε για μια εποχή που δεν υπήρχε διαδίκτυο όπως το ξέρουμε σήμερα και που οι θεωρίες συνωμοσίας δεν ήταν τόσο διαδεδομένες. Μιλάμε επίσης για μια εποχή πιο ρομαντική σε σχέση με το διάστημα και τις ανακαλύψεις γύρω από αυτό, αλλά και για μια εποχή που ερχόταν χρονικά αμέσως μετά το κλείσιμο της δεκαετίας του '80 και το τέλος του Ψυχρού Πολέμου. Πιο πρόσφορο έδαφος για να εδράσει ένα τέτοιο σενάριο, δεν θα μπορούσε να υπάρξει.

Το πρώτο επεισόδιο αντηχεί άλλωστε και την τεχνολογία της εποχής. Τεράστιοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές, σταθερά τηλέφωνα, φωτογραφικές διαφάνειες σε lightbox. Σταδιακά, η σειρά απεικονίζει το πώς εξελισσόταν η "σύγχρονη" τεχνολογία στις ΗΠΑ, πριν έρθει στην Ευρώπη.

X-Files ALAMY STOCK PHOTO

Αξίζει να σημειωθεί πως η σειρά "μεγάλωσε" μαζί με το αρχικό database του διαδικτύου δημιουργώντας μια από τις πρώτες μεγάλες διαδικτυακές παρουσίες για τηλεοπτική εκπομπή, συμπεριλαμβανομένου ενός διαδραστικού αρχείου που είναι ενεργό μέχρι σήμερα. Η κυριαρχία του διαδικτύου και η συνωμοσιολογία που ελελίχθηκε στις αρχές των 00s και μετά τους Δίδυμους Πύργους, επαναπροσδιόρισαν τη σειρά, η οποία και απέκτησε νέους "οπαδούς". Παρόλα αυτά, το σενάριο ποτέ δεν κατευθύνθηκε σε ιδεολογήματα πάνω στα οποία πατάνε οι σημερινοί QAnons.

Παράλληλα, ο χαρακτήρας της Scully κινήθηκε μακριά από τη σεξουαλοποίηση, παρότι η Anderson είχε ένθερμους άνδρες "οπαδούς" στις αρχές των 90s. Η Anderson κατάφερε να οδηγήσει το alter ego της στα μονοπάτια της "σκεπτόμενης γοητείας" μια γυναίκας δυναμικής, που έμπαινε στη "νέα εποχή". Χωρίς γυμνό και λοιπές ευκολίες, παρότι στον πιλότο υπάρχει μια μικρή, γυμνή "ιδέα" της πρωταγωνίστριας.

Ενδιαφέρον έχει δε το γεγονός πως τα εφέ στο πρώτο επεισόδιο είναι φυσικά. Όταν ένας άγνωστος εμπρηστής πυρπολεί το δωμάτιο του μοτέλ του πρωταγωνιστικού ζεύγους, για να καταστρέψει στοιχεία, το μοτέλ όντως φλέγεται, ενώ σε σύγχρονη παραγωγή πιθανότατα θα γινόταν χρήση CGI. Σε άλλα σημεία τα εφέ βέβαια, "χωλαίνουν".

Σήμερα οι πρώτες σεζόν των X-Files έχουν αποκατασταθεί σε HD για πλατφόρμες όπως η Hulu, ενώ η πρώτη εκδοχή ήταν σε αναλογία διαστάσεων 4:3.