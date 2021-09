Too Hot to Handle, ή αλλιώς ό,τι χειρότερο κυκλοφορεί στο Netflix

“Δεν πιστεύω ότι μαθαίνω τίποτα εκτός από το γεγονός ότι όλοι μέσα σε αυτό το σπίτι είναι ηλίθιοι. Νομίζω πως ούτε σε εκείνους προσφέρει κάτι αυτή η διαδικασία γιατί είναι όλοι βλαμμένοι και, αλήθεια, δε με ενδιαφέρει καθόλου το σύστημα της Lana”. Μετά από αυτό το ξέσπασμα στην κάμερα, η Haley έγινε η πρώτη παίκτρια του “Too Hot to Handle” που αποχώρησε από το ριάλιτι του Netflix στην πρώτη του σεζόν. Τελικά θα ήταν και η πιο ξύπνια.

Αν θέλουμε πιστεύουμε πως η Haley, όπως και οι υπόλοιποι παίκτες του “Too Hot to Handle”, δεν ήξερε τους κανόνες του παιχνιδιού όταν μπήκε σε αυτό. Το πρώτο επεισόδιο της εκπομπής τουλάχιστον αυτό ισχυριζόταν. Οι 10 συμμετέχοντες που βρέθηκαν στο πολυτελές resort της παραγωγής του Netflix, είχαν συμφωνήσει να μπουν σε ένα καινούριο dating show με σκοπό να φλερτάρουν ασύστολα, να παρτάρουν και να κάνουν άφθονο σεξ. Δεν είχαν πάει εκεί να βρουν ταίρι, είχαν πάει για να κερδίσουν δημοσιότητα και να γίνουν influencers.

Η Lana όμως, ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης με μορφή κώνου που τους εξηγεί τι πρέπει να κάνουν (ή καλύτερα να μην κάνουν) για να κερδίσουν τα 100.000 δολάρια του επάθλου, τους γκρεμίζει τον κόσμο. Το “Too Hot to Handle” είναι ένα κοινωνικό πείραμα, τους λέει, που έχει στόχο να διαπιστώσει εάν άτομα με έντονη σεξουαλική δραστηριότητα χωρίς δεσμεύσεις όπως εκείνοι, μπορούν να δημιουργήσουν αυθεντικές σχέσεις αγάπης. Πώς θα διαπιστωθεί αυτό; Με την αποχή από το σεξ φυσικά. Οι παίκτες που θα κατάφερναν να φτάσουν ως τον τελικό μένοντας πιστοί σε αυτόν τον κανόνα και επενδύοντας σε ανθρώπινους δεσμούς αντί σε one-night stands, θα είχαν την ευκαιρία να διεκδικήσουν το έπαθλο. Ή έστω ό,τι θα είχε απομείνει από αυτό ως τότε. Εξηγούμαι.

Κάθε φορά που κάποιος σπάει τον κανόνα στο “Too Hot to Handle” και επιδίδεται σε μία - όποια - ερωτική πράξη, αφαιρούνται χρήματα από το έπαθλο. Υπάρχει και τιμοκατάλογος. Ένα φιλί κοστίζει 3.000 δολάρια. Ο αυνανισμός με τη βοήθεια παρτενέρ 4.000 δολάρια. Ο στοματικός έρωτας ανεβαίνει στα 6.000. Το “ανάρμοστο άγγιγμα” που ποτέ δε μπορεί ορίσει επαρκώς η Lana (το άγγιγμα στα οπίσθια δεν κοστίζει κάτι αλλά τα τριψίματα απαγορεύονται για παράδειγμα) ξεκινούν από 5.000 δολάρια και μπορούν να φτάσουν τα 13.000. Προφανώς το σεξ με διείσδυση εκτοξεύεται στα 20.000.

Οι παίκτες που είχαν έρθει έτοιμοι για όλα ήδη από τα πρώτα λεπτά του show (ένας μάλιστα αποκάλυψε πως είχε κάνει σεξ στο ξενοδοχείο πριν η παραγωγή τούς μεταφέρει στο resort), άρχισαν να παραπονιούνται αμέσως για τις σίγουρες “μπλε μπάλες” τους. Την επιδιδυμική υπέρταση κατά την ιατρική δηλαδή, που μπορεί να επηρεάσει τα άτομα με ανδρικά γεννητικά όργανα, χωρίς όμως κάποια σοβαρή επίπτωση για την υγεία τους πέρα απ’ τον πόνο που προκαλείται στους όρχεις όταν συμβαίνει διέγερση άνευ οργασμού. Δε θα ήταν κάτι που οι παίκτες δε θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν με ένα κρύο ντουζ ας πούμε, ή παίρνοντας την κατάσταση στα χέρια τους, αλλά ούτε κι αυτό επιτρέπεται στο “Too Hot to Handle” (όχι το ντουζ, το άλλο). Ακόμα και η αυτοϊκανοποίηση έχει κόστος 2.000 δολαρίων σε αυτό το ριάλιτι.

“Αυτό μας κρατούσε ξύπνιους τη νύχτα, το πώς θα ήμασταν όντως βέβαιοι ότι δεν αυτοϊκανοποιούνταν», είπε πέρσι η παραγωγός του show Louise Peet σε συνέντευξή της με το Vanity Fair . Ναι, αυτή είναι μία υπαρκτή, δημοσίως ειπωμένη ατάκα από συνεντευξιαζόμενο.

Η λύση δόθηκε με την τοποθέτηση έξι καμερών στο υπνοδωμάτιο των παικτών, μαζί με όλες τις σκόρπιες κάμερες που τους παρακολουθούσαν 24 ώρες τη μέρα. “Εάν μας φαινόταν κάτι ύποπτο”, συνέχισε η Peet, “κάποιες φορές θα βλέπαμε την κασέτα και θα ακούγαμε προσεκτικά. Κάποιοι κακόμοιροι απομαγνητοφωνητές στην ομάδα μας θα έπρεπε να διακρίνουν αν κάποιος ήχος ήταν ίσως απλώς μία επίσκεψη στην τουαλέτα”. Υπάρχουν υπάλληλοι εκεί έξω δηλαδή, που πρέπει να είναι σε θέση να ξεχωρίζουν εάν οι ήχοι που προέρχονται από τις τουαλέτες ενός resort προκύπτουν από αυνανισμό ή από τις βιολογικές ανάγκες ανθρώπων. Και το πληκτρολόγησα τώρα εγώ αυτό χωρίς να αυτοκαταστραφώ.

Ακόμα κι έτσι όμως, θα αναρωτηθεί κανείς εντάξει, πόσο δύσκολο είναι να συγκρατηθούν 10 άνθρωποι από το να κάνουν σεξ μεταξύ τους για ένα μήνα; Πόσες φορές άλλωστε έχουμε κι εμείς υπάρξει μεταξύ 9 αγνώστων και έχουμε καταφέρει να μην κάνουμε - ίσως και να μη θέλαμε να κάνουμε - σεξ μαζί τους σε αρκετές από αυτές; Αμέτρητες.

Οι συμμετέχοντες του “Too Hot to Handle” όμως φαίνονται πάντα απαρηγόρητοι. Μία από τις παίκτριες της πρώτης σεζόν είχε συγκρίνει τα κακά μαντάτα από τη Lana με το αν μάθαινε ότι έχει πεθάνει η μάνα της. “Αδερφέ”, λέει ένας άλλος μετά από δύο εβδομάδες αποχής, “θα μπορούσα να τρυπήσω τον τοίχο”. Στη δεύτερη σεζόν του show, όταν οι νέοι παίκτες συνειδητοποίησαν σε ποιο παιχνίδι βρίσκονται (το Netflix υπόσχεται ότι τους είχε κοροϊδέψει με κάποια άλλη, ψεύτικη παραγωγή), η αντίδραση ήταν ουρλιαχτά και μοιρολόγια. Μάλλον εκεί οφείλεται το συλλογικό μας σάστισμα μπροστά σε αυτή τη σειρά. Στο μέγεθος της απελπισίας των παικτών της. Μοιάζουν κάθε φορά σα να βρέθηκαν όμηροι κάποιου σκονισμένου υπογείου ταινίας τρόμου, μόνο που το υπόγειο είναι ένα υπερπολυτελές θέρετρο και ο αιμοσταγής δολοφόνος ένας κώνος-πορτατίφ.

Τουλάχιστον οι σκέψεις μας αυτές εκφράζονται από την αφηγήτρια του show, την κωμικό Desiree Burch, που είναι εκεί για να δικάζει όλον αυτό τον παραλογισμό. Είναι μία από εμάς, απλά πληρώνεται για να λέει φωναχτά όσα σκεφτόμαστε. Δεν ξέρω αν η εκπομπή θα είχε πετύχει τόσο όσο πέτυχε χωρίς τη συμβολή της, αλλά και τι ξέρω εγώ τελικά; Ούτε ότι θα άντεχα να παρακολουθήσω αρκετά από τα επεισόδια του “Too Hot to Handle” πίστευα, αλλά εδώ είμαστε. Δε φταίω εγώ, φταίει η ιδιοφυής, κοινόχρηστη φύση του επάθλου. Καθώς το δοχείο των χρημάτων ολοένα και συρρικνώνεται, οι πιο συγκρατημένοι συμμετέχοντες θυμώνουν με τους συμπαίκτες τους. Αντιμέτωπος με την οργή τους, ένας από τους παίκτες λέει ειρωνικά, “συγγνώμη που είμαστε καυτοί και θέλουμε να ξεσκίσουμε ο ένας τον άλλον σαν ψητό κοτόπουλο”. Αλίμονο. Κάν’τε δουλειά σας.