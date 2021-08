Διακοπές σε νησί; Μια νέα πλατφόρμα για ακτοπλοϊκά εισιτήρια τα κάνει όλα απλά

Το ξέρεις, κάθε παρέα έχει τουλάχιστον έναν τέτοιο τύπο. Εκείνον τον αναποφάσιστο που για μέρες ή/και εβδομάδες αμφιταλαντεύεται σε ποιο νησί θα κάνει διακοπές και την τελευταία στιγμή ψάχνει να κλείσει εισιτήρια για τον προορισμό της επιλογής του. Ναι, μπορεί να είσαι και εσύ αυτός ο τύπος, αλλά μεταξύ μας η αναβλητικότητα στο θέμα των διακοπών είναι κάπως ενοχλητική, σίγουρα για τους άλλους Ίσως να μην μπορείς να απαλλαγείς από αυτή, ωστόσο πλέον μπορείς να κάνεις τη ζωή σου πιο εύκολη με την theferries.com, καθώς η πιο πρωτοποριακή πλατφόρμα για online κρατήσεις ακτοπλοϊκών εισιτηρίων κάνει τα ταξίδια με πλοίο πιο απλά από ποτέ.

ADVERTISING

Ας το εξηγήσουμε πιο αναλυτικά και στο μεταξύ προσέθεσε τη theferries.com στα bookmarks σου -θα τη χρειαστείς.

H theferries.com είναι ένας από τους μεγαλύτερους ταξιδιωτικούς aggregators στην ευρωπαϊκή αγορά και διαθέτη μια πανίσχυρη μηχανή αναζήτησης που συγκεντρώνει και συγκρίνει γρήγορα και αξιόπιστα όλες τις διαθέσιμες προσφορές για έναν συγκεκριμένο προορισμό προκειμένου να επιλέξεις εκείνη που επιθυμείς.

Οκ, αυτό κάνουν και άλλες ανταγωνιστικές πλατφόρμες, θα σκεφτείς. Όμως η theferries.com δεν χαρακτηρίζεται τυχαία ως η πιο προηγμένη πλατφόρμα αναζήτησης Ξέχνα πλέον τα ενοχλητικά «από» σε όσες προσφορές βλέπεις για το νησί που σε ενδιαφέρει. Πλέον από το πρώτο κιόλας κλικ θα γνωρίζεις πόσα ακριβώς θα πληρώσεις, διότι στη theferries.com πιστεύουν στο pay what you see και κρατούν μακριά τις καθόλου αγαπημένες επιπλέον χρεώσεις.

Επίσης, το ξέρουμε και το ξέρεις και εσύ, η αναποφασιστικότητα σου αφορά και μια σειρά ακόμα παραγόντων που επηρεάζουν την επιλογή εισιτήριου. Στην πλατφόρμα της theferries.com θα βρεις ένα πλούσιο εύρος φίλτρων που θα καλύπτουν κάθε σου ανάγκη και προτίμηση. Είτε θες να ταξιδέψεις με ταχύτητα επειδή «για ένα ΣΚ θα πεταχτώ, μην χάνω την ώρα στο ταξίδι» είτε έχεις κανονίσει ένα μακρινό ταξίδι και είναι απαραίτητες οι ανέσεις μιας καμπίνας, θα βρεις το εισιτήριο που θες. Όπως θα το βρεις, αν θες να πάρεις μαζί σου το δίκυκλο σου, το όχημά σου ή ακόμα και το jet ski σου.

Με περισσότερους από 200 προορισμούς-λιμάνια σε Ελλάδα και εξωτερικό, αποκλείεται να μην βρεις αυτόν που σου ταιριάζει. Από Κυκλάδες και ΒΑ Αιγαίο, μέχρι Κρήτη, Δωδεκάνησα και Ιόνιο, το ταξίδι σου γίνεται απλό χάρη στην theferries.com. Και αν αμφιταλαντεύεσαι, στην πλατφόρμα θα βρεις πλούσιες πληροφορίες για τα νησιά που σε ενδιαφέρουν και έτσι θα κάνεις ακόμα πιο εύκολα την επιλογή σου.

Και στην περίπτωση που δεν θες να ακούσεις εμένα, άκου τότε τον CEO της theferries.com, τον κύριο Θανάση Καλόγηρο: Όπως σημειώνει και ο CEO της εταιρείας, Θανάσης Καλόγηρος: «Τα ταξίδια με πλοίο γίνονται πλέον με την theferries.com, η οποία αλλάζει το τοπίο των online κρατήσεων. Μέσα από την προηγμένη πλατφόρμα μας, ο επισκέπτης μπορεί να επωφεληθεί από μία σειρά σύγχρονων και καινοτόμων υπηρεσιών και να απολαύσει μια αναβαθμισμένη ταξιδιωτική εμπειρία».

Ναι, με τόσα νησιά στη διάθεσή σου, είναι λογικό να μην μπορείς να επιλέξεις ποιο θα επισκεφθείς. Η theferries.com έρχεται να αλλάξει όσα γνώριζες για τις κρατήσεις των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων και να κάνει τα ταξίδια με πλοίο πιο απλά ποτέ. Μόλις βρεις τον προορισμό σου, ο μόνος σου «πονοκέφαλος» θα είναι να φτιάξεις τη βαλίτσα σου. Για τα υπόλοιπα θα φροντίσει η theferries.com -κι αυτό είναι η καλύτερη αρχή για να έχεις ένα όμορφο καλοκαίρι.