20 Χρόνια Public: Ένα ταξίδι καινοτομίας, τεχνολογίας και πολιτισμού

Τα Public γιορτάζουν 20 χρόνια παρουσίας με νέο κατάστημα στο Smart Park, events με γνωστούς καλλιτέχνες και συγγραφείς, προσφορές και πολλά δώρα. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα.

Πριν από 20 χρόνια, ένα νέο κατάστημα έκανε την εμφάνισή του στο Mediterranean Cosmos της Θεσσαλονίκης. Στόχος του; Να φέρει κοντά την τεχνολογία, τον πολιτισμό και την ψυχαγωγία, σε ένα περιβάλλον που δεν έμοιαζε με κανένα άλλο. Το όνομά του ήταν Public και από τότε, έγινε κάτι πολύ περισσότερο από ένα απλό κατάστημα.

Σήμερα, δύο δεκαετίες μετά, τα Public αριθμούν 62 φυσικά καταστήματα σε Ελλάδα και Κύπρο, εξυπηρετούν περισσότερους από 100 εκατομμύρια επισκέπτες ετησίως και αποτελούν σημείο αναφοράς για την εμπειρία αγορών, την καινοτομία και τις πολιτιστικές δράσεις.

Με αφορμή τα 20 χρόνια παρουσίας τους, τα Public γιορτάζουν με διπλή αφορμή: τα γενέθλια του brand, αλλά και τα εγκαίνια του νέου, υπερσύγχρονου καταστήματος στο Smart Park – στο μεγαλύτερο ανοιχτό εμπορικό κέντρο της Ελλάδας. Ένας χώρος 1.155 τ.μ. γεμάτος τεχνολογία, gadgets, μικροσυσκευές, βιβλία και ό,τι άλλο μπορεί να εμπνεύσει τον σύγχρονο καταναλωτή.

Εβδομάδα γιορτής με πολλές εκπλήξεις και δώρα

Την ίδια περίοδο, τα μέλη Public + με κάθε αγορά τους μπαίνουν στην κλήρωση για 20 μοναδικά δώρα από το οικοσύστημα της Xiaomi καθώς προσφέρει και την ευκαιρία στο κοινό να ανακαλύψει το νέο flagship μοντέλo της Xiaomi 15T Pro, αξίας άνω των 5.000 ευρώ

Η κορύφωση των εκδηλώσεων έρχεται στις 18 Οκτωβρίου, όταν πέντε flagship καταστήματα σε Ελλάδα και Κύπρο μετατρέπονται σε ζωντανά σημεία πολιτισμού και διασκέδασης. Στο Smart Park, το κοινό θα συναντήσει την Κατερίνα Λιόλιου, στο Σύνταγμα τον Apon, στο Ίλιον τη Ρία Ελληνίδου, στη Λάρνακα τον Πάνο Κιάμο και στη Θεσσαλονίκη (Τσιμισκή) τον Θοδωρή Βουτσικάκη.

Την ίδια μέρα, αγαπημένοι συγγραφείς όπως ο Γίργκεν Μπανσέρους, ο Πάνος Δημάκης και η Μικρή Ολλανδέζα θα υποδέχονται το κοινό, θα μιλούν για το έργο τους και θα υπογράφουν βιβλία, σε συνεργασία με κορυφαίους εκδοτικούς οίκους της χώρας.

Από το βιβλιοπωλείο του μέλλοντος στο omnichannel retail

Αυτό που κάνει τα Public ξεχωριστά δεν είναι μόνο η ποικιλία προϊόντων. Είναι η εμπειρία. Από την έγκαιρη ενσωμάτωση καινοτομιών όπως η Box Now, η Klarna και οι συνεργασίες με iRepair και Vodafone, μέχρι το πρωτοποριακό loyalty πρόγραμμα Public+, το brand έχει επενδύσει συστηματικά στην ευκολία, την εξυπηρέτηση και την ανταμοιβή του πελάτη.

Ακόμη, με τις υπηρεσίες Public Courses, οι επισκέπτες έχουν πρόσβαση σε εκπαιδευτικά σεμινάρια και workshops, ενισχύοντας τη φιλοσοφία του brand που βλέπει την τεχνολογία και τη γνώση ως εργαλεία εξέλιξης για όλους.

Το μέλλον είναι Public

Η εξαγορά της Media Markt και η δημιουργία των καταστημάτων “Public + home” σηματοδότησαν μια νέα εποχή για το brand, ενοποιώντας σε έναν χώρο τις ανάγκες για τεχνολογία, οικιακές συσκευές και ψυχαγωγία.

Τα Public δεν είναι απλώς ένας retailer. Είναι ένας προορισμός για όσους αγαπούν το σύγχρονο lifestyle, τις εμπειρίες και την καινοτομία. Και με το βλέμμα στραμμένο στα επόμενα χρόνια, συνεχίζουν να εξελίσσονται, να εμπνέουν και να δημιουργούν μοναδικές στιγμές για κάθε πελάτη. Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα των εκδηλώσεων και τις προσφορές εδώ