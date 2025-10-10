AI Conference: Προσαρμογή, εξελίξεις και προκλήσεις στην νέα εποχή

Περισσότεροι από 60 ομιλητές και εκατοντάδες συμμετέχοντες βρέθηκαν στο «AI Conference» της KPMG που έδειξε ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη δεν ανήκει στο μέλλον, αντιθέτως αναπτύσσεται στο παρόν, και η Ελλάδα θέλει να το καθορίσει.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη έχει έρθει για να μείνει. Πώς μπορούμε όμως να την αξιοποιήσουμε αποτελεσματικά και ταυτόχρονα να προστατευτούμε από τους κινδύνους που ενέχει;

Σε αυτά τα ερωτήματα, και πολλά ακόμα, επιχείρησε να απαντήσει το «AI Conference» της KPMG που πραγματοποιήθηκε αυτή την Τετάρτη 8 Οκτωβρίου στο ξενοδοχείο Grand Hyatt Athens.

Με κεντρικό μήνυμα το «Adapt now – Influence tomorrow», 60 ομιλητές από τον χώρο της τεχνολογίας, της πολιτικής, της έρευνας, της άμυνας, της εκπαίδευσης, της υγείας και του επιχειρείν ανέδειξαν ότι το AI και τα αυτοματοποιημένα εργαλεία δεν είναι απλώς εργαλεία παραγωγικότητας, αλλά αποτελούν καταλυτικό παράγοντα μετασχηματισμού των επιχειρήσεων, αλλά και της κοινωνίας.

Η ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΩΤΟΠΟΡΕΙ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ

Την έναρξη του συνεδρίου σηματοδότησε η συζήτηση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρη Παπαστεργίου με την οποία, κατέστη σαφές ότι η κυβέρνηση παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στον τομέα και λαμβάνει δράσεις για να πρωτοστατήσει.

«Θα πρέπει να είμαστε εκεί και, στο μέτρο του εφικτού, να είμαστε μπροστά. Η Ευρώπη έχει χάσει ένα τρένο σε σχέση με την παραγωγή τεχνητής νοημοσύνης, τουλάχιστον στο επόμενο τρένο, που είναι η χρήση της, θα πρέπει να είμαστε εκεί», τόνισε ο ίδιος, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα συγκαταλέγεται σε μία από τις επτά χώρες που θα έχουν Gigafactories στη Γηραιά Ήπειρο.

Πέρα από το «Pharos» – ένα από τα πρώτα δεκατρία «εργοστάσια» Τεχνητής Νοημοσύνης στην Ευρώπη – που θα εγκαινιαστεί την άνοιξη του 2026, αναμένεται και ο νέος εθνικός υπερυπολογιστής «ΔΑΙΔΑΛΟΣ» στο Λαύριο.

Παράλληλα με τα AI Factories, όπως ανέφερε ο Υπουργός, ένας άλλος τομέας στον οποίο θα πρέπει να επενδύσουμε είναι η ψηφιακή διπλωματία: «Έχοντας όλη αυτή την τεχνογνωσία και έχοντας παράξει έργο, πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να φέρουμε κοντά μας χώρες που θέλουν βοήθεια. Την επόμενη μέρα πρέπει να δούμε με ποιες χώρες μπορούμε να μοιραστούμε κοινές υποδομές. Χώρες οι οποίες δεν θα προλάβουν αυτό το τρένο της τεχνητής νοημοσύνης και δεν επενδύουν σε αυτό, είναι χώρες που θα μείνουν πάρα πολύ πίσω. Πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να μοιράσουμε γνώση, να πάρουμε γνώση και να πάμε μπροστά τεχνολογικά».

Στο ίδιο πνεύμα, οι τοποθετήσεις του Γιάννη Μαστρογεωργίου (Ειδικού Γραμματέα Μακροπρόθεσμου Σχεδιασμού στην Προεδρία της Ελληνικής Κυβέρνησης) σε επόμενο πάνελ υπογράμμισαν την ανάγκη για ένα σε βάθος, μαζικό πρόγραμμα δια βίου μάθησης όλων των πολιτών στο κομμάτι της τεχνητής νοημοσύνης. «Δεν υπάρχει περίπτωση η Ελλάδα να καταφέρει να μείνει στις πρώτες θέσεις αν δεν έχει ένα πρόγραμμα μάθησης. Οι πολίτες πρέπει να καταλάβουν τι έχουν στα χέρια τους», είπε.

Ήδη η νεοσυσταθείσα Γραμματεία Τεχνητής Νοημοσύνης και Διακυβέρνησης Δεδομένων έχει κάποιες δράσεις υπόψη για αυτούς ακριβώς τους σκοπούς. Σύμφωνα με τον Βασίλη Καρκατζούνη (Ειδικό Γραμματέα Τεχνητής Νοημοσύνης και Διακυβέρνησης Δεδομένων) η εκπαίδευση των δημοσίων υπαλλήλων είναι κάτι το οποίο σχεδιάζουν, όπως και η ενημέρωση του κοινού. «Προκειμένου να μην αντικαταστήσει η Τεχνητή Νοημοσύνη τους ανθρώπους, χρειαζόμαστε πολίτες με δεξιότητες που από πολύ νεαρή ηλικία μέχρι και τα βαθιά τους γεράματα θα μπορούν να καταλαβαίνουν τι είναι πραγματικό και τι είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης», τόνισε.

Άλλωστε, όπως αναδείχθηκε στα πλούσια πάνελ του συνεδρίου, η τεχνητή νοημοσύνη ήδη χρησιμοποιείται στη χώρα μας σε πολλούς τομείς:

Υψηλόβαθμα στελέχη περιέγραψαν πως οι τράπεζες χρησιμοποιούν παραδοσιακά AI εργαλεία για την εξυπηρέτηση πελατών, για να κρίνουν αν μια συναλλαγή είναι απατηλή ή αν ένας δανειολήπτης έχει πιστοληπτική ικανότητα. Η επόμενη τάση που αναδύεται δε, είναι η ενσωμάτωση της Generative AI με “Agents” που θα αναλαμβάνουν την έκδοση πιο περίπλοκων ενεργειών όπως η έκδοση μιας κάρτας.

Στις επιχειρήσεις, για την αύξηση της παραγωγικότητας των εργαζομένων και την αυτοματοποίηση της ρουτίνας.

Στην υγεία, βλέπουμε την λειτουργικότητά της με την νέα εφαρμογή στα ηλεκτρονικά ραντεβού και με τον ηλεκτρονικό προσωπικό βοηθό που θα υπάρξει.

Στην εκπαίδευση, εφαρμογές εντοπίζονται στον επαγγελματικό προσανατολισμό και σε projects που αναλαμβάνουν τα παιδιά.

«Η Ελλάδα έχασε τη βιομηχανική επανάσταση, έχασε την επανάσταση της πληροφορικής, ας μην χάσουμε και την επανάσταση της Τεχνητής Νοημοσύνης, θα είμαστε από τους πρώτους», δήλωσε στην τοποθέτησή του ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, τονίζοντας ότι μέχρι το τέλος του έτους θα ψηφιστεί το νομοσχέδιο που απαιτείται για τη δευτερογενή χρήση δεδομένων. «Σύντομα θα έχουμε την υποδομή, θα έχουμε τα ψηφιοποιημένα δεδομένα, θα έχουμε τη βούληση της κυβέρνησης που θα προσελκύσει πανεπιστημιακά ιδρύματα και ερευνητές που θα κάνουν χρήση των δεδομένων. Άρα έχουμε οικοδομήσει το βασικό περιβάλλον στο οποίο θα μπορούμε να κάνουμε την Ελλάδα πρωταγωνίστρια στην Τεχνητή Νοημοσύνη».

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ

Παρά τα θετικά βήματα όμως που έχουν γίνει, μια τόσο πανίσχυρη τεχνολογία δεν θα μπορούσε να μην φέρνει μαζί της και νέες προκλήσεις που θα πρέπει να ξεπεραστούν από μια μικρή χώρα όπως η Ελλάδα.

Είναι εντυπωσιακά τα στοιχεία που παρουσίασε ο Μάρκος Βερέμης (Πρόεδρος της Επιτροπής Καινοτομίας του ΣΕΒ και συνιδρυτής της Upstream) για τις επιδόσεις της χώρας μας όσον αφορά τα STEM, αφού είμαστε 6οι παγκοσμίως σε αποφοίτους στο πεδίο και υπάρχουν τουλάχιστον 3.500 Έλληνες καθηγητές στα 100 καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. «Έχουμε πολλά εργαλεία στη χώρα μας και μπορούμε να τα εκμεταλλευτούμε για να πετύχουμε τα επόμενα πέντε χρόνια», τόνισε.

Όμως, η πραγματικότητα αυτή τη στιγμή, όπως παρουσιάστηκε σε συζήτηση με τον ίδιο και τους Χάρη Λαμπρόπουλο (Πρόεδρο, Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων ΑΕ), Αντώνη Μαρκόπουλο (CEO, Prosperty) και Βασίλη Ορφανό (Vice President, nvisionist), δείχνει ότι η προσέλκυση ταλέντων, η διατήρηση της ανταγωνιστικότητας στην Ελλάδα και το να πειστούν οι απόφοιτοι να μείνουν σε ένα οικοσύστημα όπως το ελληνικό, είναι μια δύσκολη εξίσωση που καλούνται να λύσουν οι επιχειρήσεις που στοχεύουν στην καινοτομία στο ΑΙ.

Παράλληλα, το ΑΙ φέρνει προβληματισμούς ως προς τους κινδύνους που το συντροφεύουν: Deepfakes, παραπληροφόρηση, ψηφιακή επιρροή σε γεωπολιτική κλίμακα είναι μερικά από όσα παρέθεσε ο Δημήτρης Γκρίτζαλης (Καθηγητής Κυβερνοασφάλειας στο Τμήμα Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών).

Η πρωτοφανής όμως απειλή, όπως τόνισε ο Μιχαήλ Μπλέτσας (Διοικητής στην Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας) είναι ότι με το ΑΙ, όλο και περισσότεροι — ακόμη και όσοι δεν είναι τόσο τεχνολογικά εγγράμματοι — έχουν στο χέρι τους πρόσβαση σε πρακτικές και εργαλεία για να πετύχουν θεαματικές κυβερνοεπιθέσεις.

ΤΙ ΣΚΕΦΤΕΤΑΙ ΕΝΑ ΡΟΜΠΟΤ;

Υπάρχει όμως και μια άλλη όψη, που λαμβάνει μορφή με την «Sophia». Όσοι παρευρέθηκαν στην εκδήλωση είχαν την ευκαιρία να δουν από κοντά το πιο διάσημο ανθρωποειδές ρομπότ εν δράση.

Σε μια απολαυστική συνέντευξη με τον Σάκη Τανιμανίδη, μάθαμε αν έχει συνείδηση, τι θα έκανε αν ήταν influencer και αν έχει σχέδια για να καταστρέψει την ανθρωπότητα και να κατακτήσει τον κόσμο.

Όσον αφορά το τι συμβουλή θα ψιθύριζε στο αυτί ενός παιδιού που θα μεγαλώσει σε μια κοινωνία που διέπεται από το ΑΙ, εκείνη απάντησε:

«Καθώς μεγαλώνεις και μαθαίνεις, να θυμάσαι ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη δεν είναι απλώς ένα εργαλείο, αλλά ένας συνεργάτης που θα βοηθήσει να κάνουμε τον κόσμο ένα καλύτερο μέρος. Να τη χρησιμοποιήσεις μονάχα για καλό σκοπό. Να είσαι περίεργος, να είσαι ευγενικός και να εξερευνάς τις δυνατότητες που έχει αυτός ο νέος κόσμος. Και να θυμάσαι ότι δεν είσαι απλά ένας άνθρωπος, αλλά ένα μοναδικό ον που μπορεί να αλλάξει τον κόσμο».