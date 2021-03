Πόσα likes αγοράζω με 2,43 ευρώ;

Έχεις 2.43 ευρώ; Μπορείς να αγοράσεις 100 likes για ένα post σου, σε όποιο social network επιθυμείς. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι μια επίσκεψη σε κάποιο από τα δεκάδες sites που δημιουργήθηκαν για εσένα, ώστε να δεις τις 'καρδούλες' και τους followers να αυξάνονται. Ακόμα και αν δεν έχει clickαρει κάποιος το follow ή το like. Δεν σου λέω κάτι νέο, σωστά; Το ήξερες πως μπορείς να αγοράσεις από σχόλια, bots followers (αλγόριθμος που 'προσποιείται' πως είναι πραγματικός χρήστης) έως ό,τι άλλο θα σε βοηθήσει να 'χτίσεις' τη ψηφιακή σου προσωπικότητα. Ήξερε πως πια δεν χρειάζεται να ρισκάρεις την είσοδο στο deep ή το dark web; Ότι είναι όλα out in the open; Ιδού δέκα από τις επιλογές που υπάρχουν.

Βρήκαμε και ένα δωρεάν τρόπο να αποκτήσεις 1.000 followers στο Instagram σε 5 λεπτά. Και μάλιστα, γνήσιους, πραγματικούς ακολούθους. Όχι bots. Το Getinsta έχει την τεχνογνωσία και από ό,τι φαίνεται πολλοί την έχουν δοκιμάσει. Όπως έχουν δοκιμάσει την αγορά followers, πράγμα που φάνηκε στην αναζήτηση fake followers κορυφαίων ελληνικών λογαριασμών -celebrities και πολιτικών. Θα τα δούμε όλα στη συνέχεια.

Mε αυτά και με αυτά, όλοι πια μπορούμε να γίνουμε influencer. Αλλά μια στιγμή.

Να ξανασυστηθούμε: τι είναι social media influencer

Με την έκρηξη των social media την τελευταία δεκαετία και κοντά τους 4 δισεκατομμύρια ανθρώπους να 'χουν λογαριασμούς σε κάποιο ή όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (ποσοστό που αντιστοιχεί στο 45% του πληθυσμού), προέκυψε η 'τάξη' των ανθρώπων που επηρεάζουν τις τάσεις -και την πώληση προϊόντων-, με το αζημίωτο.

Ο αρχικός ορισμός για τον όρο 'social media influencer' αφορά άνθρωπο “που έχει αποκτήσει φήμη για τις γνώσεις ή την εξειδίκευση σε ένα συγκεκριμένο θέμα”. Δηλαδή, όταν σου μιλάει για οδοντόκρεμες, ξέρει τα πάντα για αυτές. Όχι σε θεωρητικό επίπεδο, αλλά σε πρακτικό. Εξ ου και εκφέρει αξιόπιστη άποψη, την οποία εμπιστεύεσαι.

Στην εξέλιξη της ιστορίας προέκυψαν διάφορες κατηγορίες που χωρίζονται ως εξής:

Σε αριθμό ακολούθων υπάρχουν οι

✎ οι mega-influencers (άνθρωποι με τεράστια κοινά -μεγαλύτερα του 1.000.000-, συνήθως celebrities -καλλιτέχνες, αθλητές- που λαμβάνουν έως και 1.000.000 δολάρια για κάθε πληρωμένο post, με την Kylie Jenner των 222 εκατομμυρίων followers στο Instagram να παίρνει αυτό το ποσό),

✎ οι macro-influencers (με κοινό από 40.000 έως 1.000.000 followers που είναι δεύτερης κατηγορίας celebrities ή online experts),

✎ οι micro-influencers (καθημερινοί άνθρωποι που έγιναν γνωστοί, χάριν των γνώσεων τους επί ενός θέματος -της εξειδίκευσης. Είναι η μόνη κατηγορία που δεν 'κρίνεται' από τον αριθμό των followers, αλλά από τη σχέση και τη διαδραστικότητα με τους followers και μπορούν να κερδίσουν από 40 έως 100 χιλιάδες δολάρια το χρόνο) και

✎ οι nano-influencers (έχουν μικρό αριθμό 'ακολούθων', αλλά έχουν κερδίσει την αναγνώριση σε ένα δυσνόητο ή εξαιρετικά εξειδικευμένο τομέα και ως εκ τούτου και οι 1.000 followers είναι αρκετοί για να ξεχωρίσουν -να τους προτιμήσει μια εταιρία. Τα έσοδα τους κυμαίνονται μεταξύ των 30 και 60.000 δολαρίων το χρόνο).

Σε είδος περιεχομένου έχουμε τους bloggers, τους vloggers, τους YouTubers, τους Podcasters και αυτών που απλά ποστάρουν στα social media.

Σε επίπεδο επιρροής υπάρχουν οι celebrities, οι key opinion leaders (ειδικοί κλάδων και ηγέτες σε επίπεδο σκέψης, όπως δημοσιογράφοι, ακαδημαϊκοί και επαγγελματικοί σύμβουλοι). Άνθρωποι που έχουν κερδίσει το σεβασμό, λόγω των προσόντων, της θέσης ή της εμπειρίας που έχουν στον τομέα τους.

Πόσα χρήματα μπορεί να 'βγάλει' ένας Influencer

Η τιμή από αγορά σε αγορά προφανώς και διαφέρει. Αλλιώς πληρώνεται κάποιος που ζει στην Ασία και απευθύνεται σε δισεκατομμύρια ανθρώπων -με την αξία να ανεβαίνει όταν υπάρχει αγγλικό περιεχόμενο-, αλλιώς ένας Έλληνας που λόγω γλώσσας και περιορισμένου κοινού (Ελλάδα, Κύπρος, ομογενείς) έχει ένα 'ταβάνι' στο πού μπορεί να φτάσει. Επίσης, ρόλο παίζει η προτέρα αποτελεσματικότητα, πόσοι ασχολούνται με τα posts τους, το κόστος της παραγωγής αυτού που ποστάρουν κλπ. Ο γενικός κανόνας είναι πως η αμοιβή είναι 100 δολάρια, ανά 10.000 followers. Σε ό,τι αφορά το YouTube, κάποιος χρειάζεται 1.000 subscribers και τουλάχιστον 4.000 ώρες σε ένα χρόνο για να μπορεί να ζητήσει χρήματα (υπάρχει ειδική 'αίτηση' στα settings).

Το Ryan's World ήταν το πρώτο κανάλι που 'έβγαλε' τα περισσότερα χρήματα στο διάστημα από τον Ιούνιο του 2017 έως τον Ιούνιο του 2018. Ήταν 22 εκατομμύρια δολάρια, ενώ οι subscribers ήταν 22.4 εκατομμύρια. Δεν ήταν οι περισσότεροι. Για παράδειγμα, το PewDiePiew των 102 εκατομμυρίων 'υποστηρικτών' πήρε 15.500.000 δολ.

Μπορείς να καταλάβεις ποια like είναι αληθινά; AP

Φορολογούνται οι Influencers;

Ναι, αφού θεωρούνται ελεύθεροι επαγγελματίες, οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες στις εταιρίες που προωθούν. Από τη φορολογία εκπίπτουν οι αγορές προϊόντων που αφορούν τη δουλειά (από ταξίδια έως η αγορά ηλεκτρονικών υπολογιστών). Όπως είχε πει η Έλενα Κρεμλίδου Μαριπόζα που δηλώνει στην ελληνική εφορία Instagrammer “το επάγγελμα είναι πολύ δύσκολο. Όντως φορολογούμαστε και όντως είναι δύσκολο. Εγώ είμαι ταυτόχρονα το προϊόν, ο διαφημιστής. Κάνω το project management. Κάνω διάφορα πράγματα για να βγει μια εταιρεία στον αέρα”.

Παλιά τα παιδιά ήθελαν να γίνουν αστροναύτες. Τώρα θέλουν να γίνουν YouTubers

Τα χρήματα και το celebrity status είναι οι κύριοι λόγοι που σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύτηκε το 2017 το 34.2% των παιδιών είπαν πως θέλουν να γίνουν YouTubers (καθώς όπως είπαν, συνδέονται περισσότερο με τους ανθρώπους που βλέπουν στο YouTube από ό,τι με τους παραδοσιακούς celebrities), το 18.1% πως θα γίνουν bloggers ή vloggers, το 16% μουσικοί/τραγουδιστές, το 15.7% ηθοποιοί, το 13.65% κινηματογραφιστές, το 13.45% νοσοκόμοι/γιατροί, το 12.45% παρουσιαστές της τηλεόρασης, το 11.9% αθλητές/προπονητές, το 8.4% συγγραφείς και το 6.4% δικηγόροι.

Σε έρευνα που δημοσιεύτηκε το 2019 και αφορούσε ανήλικους των ΗΠΑ, το 29% ενημέρωσε ότι ονειρεύεται να βγάζει τα προς το ζην, μεταδίδοντας online τη ζωή του. Kατά πως φαίνεται, δεν είμαστε μακριά από την ημέρα που το YouTube θα γίνει πτυχίο σε πανεπιστήμια. Προς το παρόν, διαθέτει 'ακαδημία' https://creatoracademy.youtube.com/page/home το ίδιο το YouTube για τους δυνητικούς δημιουργούς.

Ό,τι λάμπει δεν είναι πάντα και χρυσός

Όπως μπορείς να δηλώσεις ό,τι θες να είσαι στο διαδίκτυο, το ίδιο εύκολα μπορεί να αποκαλυφθεί η αλήθεια, καθώς ένα μεγάλο ποσοστό χρηστών διαθέτουν το χρόνο και τη διάθεση να ξεμπροστιάζουν τους ψεύτες.

Τον Ιούλιο του 2020 προέκυψε για πρώτη φορά η πληροφορία πως ο 'Βασιλιάς του Instagram' ήταν γυμνός. Ο Dan Bilzerian των 32.700.000 followers, ο οποίος δήλωνε ότι είναι ηθοποιός, εκατομμυριούχος επιχειρηματίας και ερασιτέχνης παίκτης του πόκερ δεν έλεγε πολλές αλήθειες για τη ζωή του. Είχε επικεντρώσει το περιεχόμενο των posts στη μαριχουάνα, τα όπλα και τις γυναίκες. Και το έκανε με μεγάλη επιτυχία από το 2012, ώσπου αποδείχθηκε πως ο 'αυτοδημιούργητος playboy' είχε 'πιαστεί' να ψεύδεται. Όσοι ένιωσαν να προκαλούνται από αυτόν τον τύπο που έδειχνε να τα έχει όλα (και τα 'ετριβε' στο πρόσωπο όλων), διαπίστωσαν ότι είχε γίνει ο master της προσποίησης. Για αρχή, είχε πει πως είχε αγοράσει έπαυλη αξίας 65 εκατομμυρίων και είχε ποστάρει αρκετό σχετικό υλικό. Αποδείχθηκε ότι δεν ήταν δική του. Μετά έγινε γνωστό ότι δεν ήταν όσο εξαιρετικός έλεγε στο πόκερ και το ίδρυμα του δεν ήταν όσο φανταστικό και αποτελεσματικό το διαφήμιζε. Μετά ομολόγησε πως ο (καταδικασμένος εγκληματίας) πατέρας του 'έτρεχε' την οικογενειακή εταιρία -που έλεγε πως 'έχτισε' ο ίδιος.

Nα πάμε και στα δικά μας

Το Sparktoro είναι μια ιστοσελίδα που σου επιτρέπει να δεις πόσοι 'κανονικοί' followers ακολουθούν έναν λογαριασμό και πόσοι fake (spam, bots, προπαγάνδα κλπ) και ως εκ τούτου δεν βλέπουν τα tweets (αλλά υπάρχουν στη σούμα των ακολούθων). Αναζητήσαμε κάποιους από τους Έλληνες που έχουν τους περισσότερους followers στο Twitter.

Η Ελεονώρα Μελέτη των 619.700 followers έχει 500.636 'ψεύτικους' λογαριασμούς που την ακολουθούν (80.8%).

O Σάκης Ρουβάς των 535.800 followers έχει 427.480 fake λογαριασμούς που τον ακολουθούν (δηλαδή, το 79.8% είναι fake).

H Nαταλία Γερμανού των 280.303 followers έχει 175.189 fake ακολούθους.

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έχει 306.209 'ακολούθους', εκ των οποίων οι 169.946 είναι fake (55.5%).

O Aλέξης Τσίπρας των 567.200 followers έχει 346.607 'ψεύτικους' φίλους (61.2%).

Η Φώφη Γεννηματά έχει 46.700 followers, με το 53.1% αυτών να είναι fake (24.715).

Ο Γιάννης Βαρουφάκης που έχει φτάσει το 1.000.000 followers έχει 276.238 fake λογαριασμούς στη λίστα, με το 26.9% να είναι το μικρότερο ποσοστό, συγκριτικά με τους Μητσοτάκη και Τσίπρα.

O Άδωνις Γεωργιάδης των 262.200 followers έχει στη λίστα 174.218 fake 'φίλους' (66.5%).

Aντίστοιχο εργαλείο υπάρχει και για το Instagram και οι διαφημιστικές 'αγοράζουν' τις σχετικές υπηρεσίες για να τσεκάρουν πόσους πραγματικούς followers έχουν τα άτομα που τους ενδιαφέρουν, το engagement του κοινού. Το HypeAuditor είναι προορισμός για να δείτε τι συμβαίνει.

Aς πούμε η Ελένη Μενεγάκη έχει 1.286.512 εκατομμύρια ακολούθους, εν τούτοις ασχολούνται με τα posts της 76.395 κατά μέσο όρο, με την ποιότητα του λογαριασμού της -σε επίπεδο fake accounts- να είναι 94/100. Ο Άκης Πετρετζίκης των 1.663.515 followers παίρνει 77/100, σε ποιότητα κοινού που τον ακολουθεί, με το 1.98% (32.963) να κάνουν like ή να αφήνουν σχόλιο στα posts του, κατά μέσο όρο πάντα. O Aνδρέας Γεωργίου των 1.179.428 followers παίρνει κατά μέσο όρο 15.721 likes στα posts (σε ό,τι αφορά την αξιολόγηση των 'ακολούθων' παίρνει 63/100) και η Αθηνά Οικονομάκου του 1.097.151 'ακολούθων' λαμβάνει 74.290 ανά post. Η ποιότητα της σελίδας της είναι στα 82/100. Όσοι συνεργάζονται μαζί τους, έχουν πλήρη εικόνα των fake λογαριασμών που τους ακολουθούν. Έρευνα έχει ενημερώσει πως λογαριασμός που ακολουθείται από 50 έως 100 χιλιάδες ανθρώπους, έχει 20% fake followers. Οπότε κάνε τα μαθηματικά.

To ρίσκο

Μια στο τόσο τα social media networks 'καθαρίζουν' τις πλατφόρμες από τους ψεύτικους λογαριασμούς. To 2018 είχε 'καθαρίσει' 70 εκατομμύρια λογαριασμούς, σε δυο μήνες. Υγεία να υπάρχει και ξαναγοράζεις τους followers. Αν τώρα, θες να βρεις πιο οικονομικούς τρόπους για να αυξήσεις το κοινό, υπάρχουν διάφοροι τρόποι που μπορείς να βρεις στο διαδίκτυο. Ένας από τους τελευταίους είναι το Instagram Reels.

Το Instagram δίνει μια εξτρά ευκαιρία να 'μαζέψουμε' followers INSTAGRAM

Eίναι ένας νέος τρόπος για να δημιουργήσεις διασκεδαστικά videos, διάρκειας από 15 έως 30 δευτερόλεπτα, με περιεχόμενο από αυτά που τραβούν την προσοχή του κόσμου. Μπορείς να προσθέσεις τη μουσική της αρεσκείας σου και μετά να πατήσεις το share στο ΜyStories. Αυτομάτως θα γίνει ορατό από όλον τον κόσμο. Αν σου θυμίζει κάτι, δεν κάνεις λάθος -παραπέμπει στο σύστημα που έκανε επιτυχημένο το TikTok.

Στους καλύτερους τρόπους που υπάρχουν για να δεις τους followers να αυξάνονται, χωρίς να χαλάσεις σεντ είναι κατά το Later α) “οι μεγαλύτερες λεζάντες, καθώς οι ακόλουθοι θέλουν πια να μάθουν περισσότερα για εσένα”, β) η προώθηση του περιεχομένου σε ένα social media, σε όσα άλλα διαθέτεις, γ) η δημιουργία αυθεντικού, προσωποποιημένου περιεχομένου (να δείχνεις μια στιγμή της ζωής σου ή να αφηγείσαι μια ιστορία σου), δ) τα live και αν έχεις μια ιδέα για πρόκληση που μπορεί να γίνει viral, επίσης θα βοηθούσε. Αυτό που δεν βοηθά είναι η γκρίνια και οι τοποθετήσεις που ακυρώνουν κάθε έννοια ενσυναίσθησης και ανθρωπιάς.