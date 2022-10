Δυο Ελληνίδες στο τιμόνι των ισχυρότερων ξενοδοχείων στα Αραβικά Εμιράτα

Σημαντικές καριέρες χτίζουν πολλοί Έλληνες στην ξενοδοχειακή αγορά των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων εδώ και αρκετά χρόνια, στελέχη που είναι περιζήτητα και εργάζονται για τις μεγαλύτερες εταιρείες φιλοξενίας του κόσμου.

Τις τελευταίες εβδομάδες, δύο Ελληνίδες μετακινήθηκαν σε κορυφαίες θέσεις στις μεγαλύτερες Αραβικές ξενοδοχειακές αλυσίδες. Πρόκειται για τις Κατερίνα Γιαννουκά που είναι πλέον η νέα διευθύνουσα σύμβουλος της αλυσίδας πολυτελών ξενοδοχείων Jumeirah, θέση που θα αναλάβει από τον ερχόμενο Δεκέμβριο και την Ελένη Τσολάκου που ανέλαβε τη γενική διεύθυνση στο συγκρότημα Park Rotana στο Αμπού Ντάμπι. Εντυπωσιακό είναι επιπλέον το στοιχείο ότι τόσο το Jumeirah Group, όσο και το συγκρότημα Park Rotana τοποθετούν για πρώτη φορά στην ιστορία τους, γυναίκες στην κορυφή της ιεραρχία τους. Και τα δύο στελέχη ολοκλήρωσαν τις αρχικές τους σπουδές στην Ελλάδα, τις οποίες συνέχισαν στο εξωτερικό, ενώ έχουν ιδιαίτερα εντυπωσιακά βιογραφικά.

Η Κατερίνα Γιαννουκά στο Ντουμπάι

Αναγνωρισμένη επαγγελματίας στον κλάδο της διεθνούς φιλοξενίας, η Κατερίνα Γιαννουκά εντάσσεται στον Όμιλο Jumeirah, ως η πρώτη γυναίκα διευθύνουσα σύμβουλος. Διαθέτει 20 χρόνια εμπειρίας ως ηγετικό στέλεχος επιχειρήσεων, με δραστηριότητα την ανάπτυξη ξενοδοχείων, τη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων και τη στρατηγική συμβουλευτική.

Κατερίνα Γιαννουκά





Ο όμιλος Jumeirah, που ανήκει στον επενδυτικό οίκο Dubai Holding, έχει σήμερα παρουσία σε περισσότερες από 13 χώρες και διαχειρίζεται ένα παγκοσμίου επιπέδου χαρτοφυλάκιο 6.500 δωματίων, σε 25 πολυτελή ξενοδοχεία στη Μέση Ανατολή, την Ευρώπη και την Ασία.

Η κα. Γιαννουκά μετακινήθηκε στον όμιλο Jumeirah από τον όμιλο Radisson Hotel, όπου διετέλεσε πρόεδρος Ασίας-Ειρηνικού από το 2017 και ηγήθηκε της εκτέλεσης ενός ολοκληρωμένου πενταετούς στρατηγικού και λειτουργικού σχεδίου, προσφέροντας πρωτοφανή ανάπτυξη - σχεδόν διπλασιασμού του μεγέθους του χαρτοφυλακίου των ξενοδοχείων του ομίλου. Πριν από αυτή τη θέση ήταν επικεφαλής της ομάδας Ανάπτυξης Ασίας-Ειρηνικού και Κίνας των υπερπολυτελών ξενοδοχείων Rosewood Hotels & Resorts.

Σε δηλώσεις του ο Amit Kaushal, διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Dubai Holding, τόνισε ότι η νέα δ.σ. της Jumeirah θα οδηγήσει την επιχείρηση σε νέα επίπεδα βιώσιμης και επιταχυνόμενης ανάπτυξης σε όλο τον κόσμο.

Η ίδια η Κατερίνα Γιαννουκά, σε δήλωση της είπε ότι «Είναι τιμή μου που αναλαμβάνω αυτόν τον βασικό ρόλο στο Jumeirah Group. Η Jumeirah διαχειρίζεται μερικά από τα πιο εμβληματικά ξενοδοχεία στον κόσμο και έχει επαναπροσδιορίσει την πολυτελή φιλοξενία με την εξαιρετική και υπεράνω των προσδοκιών προσφορά υπηρεσιών της. Οι ευκαιρίες για την Jumeirah είναι εξαιρετικά συναρπαστικές και ανυπομονώ να ξεκινήσω αυτό το νέο ταξίδι μαζί με ολόκληρη την ομάδα για να ξεκλειδώσουμε τις τεράστιες δυνατότητες της Jumeirah και να εξασφαλίσουμε βιώσιμα τη θέση της στην παγκόσμια σκηνή ως το κορυφαίο brand πολυτελούς φιλοξενίας των Εμιράτων που αναγνωρίζεται παγκοσμίως.».

Η Ελένη Τσολάκου στο Αμπού Ντάμπι

Η Ελένη Τσολάκου ανέλαβε πρόσφατα τη γενική διεύθυνση του συγκροτήματος Park Rotana στο Αμπού Ντάμπι, που αποτελείται από τα βραβευμένα Park Rotana Abu Dhabi, Park Arjaan by Rotana και Park Residences. Είναι μάλιστα η πρώτη γυναίκα στην ιστορία του συγκροτήματος που αναλαμβάνει τη θέση της γενικής διευθύντριας.

Ελένη Τσολάκου





Η Rotana Hotel Management Corporation ιδρύθηκε το 1992 και σήμερα είναι μία από τις κορυφαίες εταιρείες διαχείρισης ξενοδοχείων στη Μέση Ανατολή, την Αφρική, την Ανατολική Ευρώπη και την Τουρκία. Τα σχέδια της Rotana είναι η διαχείριση 80 ξενοδοχείων έως το 2023, με στόχο να έχει παρουσία σε όλες τις μεγάλες πόλεις της Μέσης Ανατολής, Αφρικής και Ανατολικής Ευρώπης μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια.

Η Ελένη Τσολάκου έχει πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας σε ηγετικές θέσεις σε ξενοδοχεία σε όλο τον κόσμο, όντας και παλαιότερα στέλεχος της αλυσίδας Rotana. Ήταν γενική διευθύντρια του Centro Barsha by Rotana στο Ντουμπάι και του Khalidiya Palace Rayhaan by Rotana στο Αμπού Ντάμπι. Πριν από τις θέσεις της ως γ.δ. στη Rotana, έχει εργαστεί στην Ινδονησία, το Τζιμπουτί, την Αίγυπτο και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, σε ηγετικές θέσεις σε διάσημες ξενοδοχειακές αλυσίδες, συμπεριλαμβανομένων των Kempinski Hotel Group, The Legian Hotels και Emirates Palace. Η ίδια ήταν γεν. διευθύντρια του Address Dubai Marina Hotel & Residence και αργότερα εντάχθηκε στην Aldar ως γ.δ. Yas Mall.

Σε ανακοίνωση της η εταιρεία Rotana επισημαίνει ότι η «Ελένη Τσολάκου είναι γνωστή για τη δημιουργική της ικανότητα, τις εξαιρετικές ηγετικές της ικανότητες και την εξαιρετική επιχειρηματική της οξυδέρκεια. Τα επιτεύγματά της σε όλα τα ξενοδοχεία που έχει χειριστεί, μιλούν από μόνα τους. Παράδειγμα έμπνευσης για όλους τους ξενοδόχους, ιδιαίτερα για τις γυναίκες, η Ελένη αποτελεί πλεονέκτημα για τον κλάδο της φιλοξενίας».

Σχολιάζοντας η ίδια τη νέα της θέση δήλωσε: «Είμαι χαρούμενη που επιστρέφω στη Rotana. Είναι πράγματι μια συναρπαστική ευκαιρία για μένα να διαχειριστώ το συγκρότημα Park Rotana. Ως η πρώτη γυναίκα γενική διευθύντρια που φροντίζει το Park Rotana, ανυπομονώ να συνεργαστώ με την καταπληκτική ομάδα, να εισαγάγω καινοτόμες ιδέες καθώς προσπαθούμε να γίνουμε καλύτεροι ξενοδόχοι και να επιτύχουμε τους άυλους και εμπορικούς μας στόχους».

