Καλπάζει ο τουρισμός της Μυκόνου - Σπάνε ρεκόρ κρουαζιέρα και προγραμματισμένες αφίξεις

Εξαιρετικές επιδόσεις στον τουρισμό της καταγράφει η διάσημη στην υφήλιο Μύκονος, που αποτελεί εδώ και χρόνια ένα παγκόσμιο αυτόνομο brand της Μεσογείου και που αποτελεί μάλλον τον πιο ακριβό ελληνικό προορισμό διακοπών.

Τα νούμερα επιβεβαιώνουν την καλή πορεία της τουριστικής κίνησης στο νησί των ανέμων για το 2022 και δείχνουν ότι θα σημειωθεί νέο ρεκόρ, τόσο στις αφίξεις ξένων τουριστών, όσο και στις προσεγγίσεις κρουαζιερόπλοιων. Και στους τομείς της φιλοξενίας αλλά και της εστίασης και διασκέδασης παρατηρείται κινητικότητα με νέα ανοίγματα ξενοδοχείων, εστιατορίων και beach clubs.

Το Μάιο που μας πέρασε, οι διεθνείς αφίξεις στο νησί άγγιξαν τα νούμερα του Μαΐου του 2019 και τα στοιχεία του Ιουνίου, δεν έχουν ακόμη καταγραφεί, αλλά μάλλον θα σημειώσουν άνοδο. Ο Ιούλιος όμως φαίνεται πολλά υποσχόμενος, αφού οι αεροπορικές θέσεις από το εξωτερικό που είναι προγραμματισμένες από τις αρχές του μήνα έως και τις 17 Ιουλίου φτάνουν τις 108.000, σύμφωνα με τα στοιχεία του recovery tracker του ΙΝΣΕΤΕ. Μένουν δυο ολόκληρες εβδομάδες για να ολοκληρωθεί ο μήνας και αν συνεχιστεί η ίδια ροή προγραμματισμού, θα πρέπει να υπολογιστούν άλλες 80.000 περίπου θέσεις. Αυτό σημαίνει ότι η αύξηση για τον Ιούλιο του 2022 θα είναι πολύ μεγάλη σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2019, όπου οι απευθείας αφίξεις ξένων τουριστών στο νησί ανήλθαν σε 120.000. Την ίδια ώρα θα πρέπει να υπολογιστούν και οι αφίξεις μέσω Αθηνών αλλά και με τα πλοία από Πειραιά και άλλα νησιά των Κυκλάδων και την Κρήτη. Τη μερίδα του λέοντος των προγραμματισμένων θέσεων για τον Ιούλιο την έχει η Ιταλία με σχεδόν 40.000 και ακολουθούν Βρετανοί και Γάλλοι, από 20.000 θέσεις. Στην 4η θέση βρίσκονται οι εύποροι Ελβετοί με 10.000 για τον Ιούλιο.

Στην μεγαλύτερη πλατφόρμα ενοικιάσεων τουριστικών καταλυμάτων booking.com, φαίνεται ότι μόνο 1,5 στα δέκα καταλύματα έχουν διαθέσιμα δωμάτια για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο, με τιμές που δεν πέφτουν κάτω από 200 ευρώ τη βραδιά.

Ρεκόρ και στην κρουαζιέρα

Ρεκόρ αναμένεται να καταγράψει η Μύκονος και στον τομέα της κρουαζιέρας, αφού για ολόκληρο το 2022 έχουν προγραμματισθεί 790 προσεγγίσεις, αντί 550 που ήταν το 2019. Μόνο για τον Ιούλιο οι προσεγγίσεις στα λιμάνια της Μυκόνου και της Δήλου φτάνουν τις 166, με μερικά από τα ακριβότερα κρουαζιερόπλοια του κόσμου να έχουν εντάξει τα δύο νησιά στα προγράμματα τους.

Στο νησί των ανέμων άνοιξαν φέτος τις πύλες τους τα ξενοδοχεία Archipelagos All Suites με 20 πολυτελείς σουίτες, το θρυλικό Mykonos Theoxenia μετά από ανακαίνιση, το Once in Mykonos Luxury Resort επίσης της Louis Hotels, το Casa Cook Mykonos και το Radisson Blu Euphoria Resort με 34 δωμάτια. Ο ισπανικός Όμιλος Pacha, ο οποίος άνοιξε πέρυσι το ξενοδοχείο του Destino Pacha Mykonos, εγκαινίασε φέτος το cabaret club Lio Mykonos και το beach club Ftelia Pacha Mykonos.

Η ακρίβεια της Μυκόνου γίνεται viral

Ειδήσεις εσωτερικής κυρίως κατανάλωσης κάνουν συνεχώς το γύρο του διαδικτύου ως είθισται τα καλοκαίρια, σχετικά με τις υψηλές τιμές των προϊόντων και των υπηρεσιών στη Μύκονο. Μάλιστα η υπόθεση με τη χρέωση ενός λογαριασμού με καβουροπόδαρα που καταγγέλθηκε από Αμερικανίδες τουρίστριες στην Αστυνομία, γράφτηκε και σε ξένα μέσα ενημέρωσης. Είναι γνωστό, ότι η Μύκονος είναι μάλλον ο ακριβότερος ελληνικός προορισμός και από τους ακριβότερους της Μεσογείου, λόγος για τον οποίο προσελκύει και το μεγαλύτερο μέρος της πελατείας του. Τα ξενοδοχεία και γενικότερα τα καταλύματα είναι από πολυτελή έως υπερπολυτελή ενώ και η παροχή υπηρεσιών βρίσκεται σε κορυφαίο επίπεδο. Άραβες, Ασιάτες, Αμερικανοί, παλαιότερα Ρώσοι αλλά και πλούσιοι Ευρωπαίοι και σελέμπτιτις από όλο τον κόσμο, την επιλέγουν για τις διακοπές τους. Η Μύκονος ταυτίζεται με την διαμονή και διασκέδαση υψηλού επιπέδου, που συμπληρώνουν τη μοναδική κυκλαδίτικη ομορφιά και τις εξωτικές της παραλίες. Επενδυτές και διάσημοι επιχειρηματίες από όλο τον πλανήτη έχουν δημιουργήσει στο νησί επιχειρήσεις που σχετίζονται με τον τουρισμό. Οι δημόσιες υποδομές της, όπως οι δρόμοι, τα παρκινγκ, η διαχείριση των σκουπιδιών, νερού κ.α., σαφώς και δεν επαρκούν για να εξυπηρετήσουν τον όγκο των τουριστών. Η εγκληματικότητα είναι ένα ακόμη θέμα που αντιμετωπίζει το νησί, με το τοπικό αστυνομικό τμήμα να επιβαρύνεται με ιδιαίτερα δύσκολο έργο πολλές φορές.

