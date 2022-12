Πού ταξίδεψαν οι πιο διάσημοι celebrities φέτος – Αγαπημένος τους προορισμός και η Ελλάδα

Μπορεί κάποιοι από τους πιο διάσημους ανθρώπους του πλανήτη να ταξιδεύουν κάτω από άκρα μυστικότητα στις διακοπές τους, ακόμα και μεταμφιεσμένοι, προκειμένου να απολαύσουν λίγες ημέρες ηρεμίας μακριά από τους θαυμαστές τους, άλλοι όμως αρέσκονται στη συνεχή δημοσιότητα.

Ποια είναι όμως τα μέρη που λάτρεψαν οι διεθνείς διασημότητες φέτος; Ο ιστότοπος του travelpulse.com, όπως κάθε χρόνο εξέδωσε τη λίστα με τους προορισμούς που επέλεξαν celebrities από όλο τον κόσμο, ανάμεσα τους και η Ελλάδα, που έχει μια θέση μέσα στην πρώτη δεκάδα.

Σίγουρα οι διεθνείς διασημότητες δεν επιλέγουν τους κλασικούς προορισμούς των «κοινών θνητών», αντίθετα επιλέγουν κάποιες από τις πιο όμορφες και μοναδικές τοποθεσίες του πλανήτη, συμπεριλαμβανομένων τοποθεσιών που είναι δύσκολο να φτάσει κανείς, ή είναι πολύ ακριβοί.

Ας δούμε κάποιους από τους κορυφαίους ταξιδιωτικούς προορισμούς που επισκέφθηκαν διασημότητες το 2022, ανάμεσα τους εντυπωσιακά σημεία σε όλη τη Βόρεια Αμερική, την Ευρώπη, την Καραϊβική και αλλού.

St Tropez, Γαλλία

Σεν Τροπέ GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO

Το St. Tropez της Γαλλίας μπορεί να είναι μόνο μια μικρή κοινότητα στη Γαλλική Ριβιέρα, αλλά αυτός ο προορισμός ήταν ένα από τα πιο δημοφιλή σημεία για τις διακοπές διασημοτήτων καθ' όλη τη διάρκεια του 2022. Ο προορισμός είναι διάσημος για τις παραλίες του, καθώς και για τη νυχτερινή του ζωή. Είναι δε ιδιαίτερα ακριβός και μάλλον απρόσιτος για πολλούς ταξιδιώτες. Τα celebrities που επισκέφτηκαν το Σεντ Τροπέ φέτος ήταν ανάμεσα σε άλλα οι Stephen και Ayesha Curry, Sofia Richie, Rob Lowe και Jared Leto.

Ίμπιζα, Ισπανία

Μιλώντας για στέκια διασημοτήτων, το νησί της Ίμπιζα ήταν πάντα γνωστό ως παιδική χαρά για πλούσιους και διάσημους. Η νυχτερινή ζωή και οι παραλίες σε αυτόν τον τροπικό προορισμό είναι θρυλικές, καθιστώντας τον έναν τέλειο καλοκαιρινό προορισμό για νέους και όμορφους ανθρώπους από όλο τον κόσμο. Αλλά, ποιος ακριβώς επισκέφτηκε την Ίμπιζα το 2022; Διασημότητες όπως η Dua Lipa, ο Justin Timberlake, η Jessica Biel, ο Connor McGregor και η Paris Hilton πέρασαν μέρος των διακοπών τους εδώ.

Χαβάη

Χαβάι GETTY IMAGES

Είτε είστε διασημότητα είτε όχι, είναι δύσκολο να βρείτε έναν πιο όμορφο προορισμό διακοπών από τη Χαβάη. Το γεγονός ότι είναι δύσκολο να φτάσεις στα νησιά αλλά και ακριβά για να μείνεις, είναι από μόνο του γοητευτικό. Το 2022 τη Χαβάη επισπεύτηκε ο Shawn Mendes με μερικούς φίλους τους, αλλά και μητέρες διασημοτήτων, όπως η Sarah Michelle Gellar και η Hillary Duff.

Παρίσι, Γαλλία

Το Παρίσι, είναι ένας από τους πιο δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς στον κόσμο και οι διασημότητες λατρεύουν να επισκέπτονται την Πόλη του Φωτός όπως και πολλοί από εμάς. Απλώς οι celebrities μένουν σε πιο πολυτελή ξενοδοχεία και περνούν το χρόνο τους μακριά από τα πλήθη στα πιο πολυτελή κλαμπ και εκλεκτά εστιατόρια. Οι νεόνυμφοι Μπεν Άφλεκ και Τζένιφερ Λόπεζ πέρασαν το μήνα του μέλιτος στο Παρίσι. Εν τω μεταξύ, η Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού 2022 προσέλκυσε διασημότητες όπως η Kim Kardashian, η Selena Gomez και η Nicole Kidman κ.α.

Κόστα Ρίκα

Κόστα Ρίκα GETTY IMAGES

Τα απόκρημνα τροπικά δάση και οι όμορφες παραλίες της Κόστα Ρίκα την έχουν κάνει ένα hotspot για παραθεριστές και ταξιδιώτες που αναζητούν την περιπέτεια. Μαζί τους και πολλές διασημότητες, που τους αρέσει να ταξιδεύουν στην Κόστα Ρίκα για να δουν καταπληκτική άγρια ​​ζωή και να περάσουν λίγο χρόνο στην υπέροχη ύπαιθρο. Ο Ρις Γουίδερσπουν απόλαυσε λίγο χρόνο στο ξενοδοχείο The Well at Hacienda AltaGracia, ενώ ο Shaun White αντάλλαξε το snowboard του για να περάσει χρόνο στην παραλία με τη φίλη Nina Dobrev. Κάποια στιγμή μέσα στη χρονιά, η Bethenny Frankel μπόρεσε επίσης να απολαύσει την Κόστα Ρίκα με την κόρη της Bryn.

Ακτή Αμάλφι, Ιταλία

Η εντυπωσιακή θέα και τα δροσερά καθαρά νερά κατά μήκος της ακτής Αμάλφι της Ιταλίας την καθιστούν έναν από τους πιο απίστευτους προορισμούς καλοκαιρινών διακοπών σε όλη την Ευρώπη. Λόγω των βράχων της και της εκπληκτικής θέας που χαρίζουν προς κάθε κατεύθυνση, πολλοί είναι εκείνοι που υποστηρίζουν ότι η ακτή του Αμάλφι είναι ένας από τους πιο όμορφους ταξιδιωτικούς προορισμούς σε ολόκληρο τον πλανήτη. Δεν είναι λοιπόν περίεργο που το λατρεύουν οι διασημότητες. Ανάμεσα τους φέτος την επισκέφτηκαν η Kendall Jenner και ο Devin Booker, οι οποίοι μοιράστηκαν ένα ρομαντικό καταφύγιο, η Camila Cabello και η Teresa Giudice κ.α.

Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο

Λονδίνο GETTY IMAGES

Γεμάτο με υπέροχα κτίρια και ιστορία, το Λονδίνο της Αγγλίας είναι το τέλειο μέρος για να βρεθείτε κοντά με τη βασιλική οικογένεια της Βρετανίας. Ακόμα κι αν δεν σας ενδιαφέρουν τα Royals, το Λονδίνο εξακολουθεί να είναι μια υπέροχη πόλη για να εξερευνήσετε με την οικογένειά σας. Διάσημοι γονείς όπως η Reese Witherspoon, η Chrissy Teigen και ο John Legend πέρασαν στο Λονδίνο μέρος των οικογενειακών τους διακοπών το 2022.

Ελλάδα

Από αρχαία θαύματα έως παραλίες που κόβουν την ανάσα, η Ελλάδα είναι ένας δημοφιλής ταξιδιωτικός προορισμός που δεν πρέπει να χάσετε. Δεν μπορείτε να αποφασίσετε τι να κάνετε και να δείτε; Ξεκινήστε το ταξίδι σας περνώντας μερικές μέρες εξερευνώντας την Αθήνα και την υπόλοιπη ηπειρωτική χώρα πριν επισκεφτείτε μερικά από τα διάσημα νησιά της Ελλάδας, όπως η Μύκονος, η Σαντορίνη και η Κρήτη. Η Demi Moore, η Serena Williams και ο Hugo Taylor ήταν μόνο μερικές από τις διασημότητες που πέρασαν στην Ελλάδα τις διακοπές τους τον τελευταίο χρόνο.

Τουρκς και Κάικος

Τουρκς και Κάικος GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO

Εάν οι παραλίες με άμμο με ζάχαρη και τα εκπληκτικά γαλάζια νερά σας ενδιαφέρουν, το Turks and Caicos μπορεί να είναι το ιδανικό μέρος για εσάς. Το σύμπλεγμα αυτών των νησιών είναι αρκετά ακριβά για να τα επισκεφτεί κανείς, αφού φιλοξενεί μερικά από τα πιο μοναδικά και διάσημα πολυτελή θέρετρα σε όλη την Καραϊβική. Δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι διασημότητες όπως ο Mario Lopez, η Kristin Cavallari, ο Shawn Johnson και η Christie Brinkley απόλαυσαν να περνούν οικογενειακό χρόνο εκεί το 2022.

