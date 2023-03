Royal Caribbean: Ξεκινά για πρώτη φορά κρουαζιέρες από τον Πειραιά

Από το λιμάνι του Πειραιά θα ξεκινά από φέτος και για πρώτη φορά κρουαζιέρες η Royal Caribbean, μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες κρουαζιερών στον κόσμο. Από τον Μάιο μέχρι και το Σεπτέμβριο, το κρουαζιερόπλοιο Enchantment of the Seas θα πραγματοποιεί δρομολόγια 7 νυκτών προς τα ελληνικά λιμάνια, την Αδριατική και θα καταλήγει στη Ραβένα της Ιταλίας.

Ο ελληνικός ταξιδιωτικός οργανισμός Navigator Travel & Tourist Services, αποκλειστικός αντιπρόσωπος πωλήσεων σε Ελλάδα και Βουλγαρία της Royal Caribbean International, ανακοίνωσε τα νέα σχέδια της αμερικανικής εταιρείας για τη χώρα μας.

Εκτός από το φετινό δρομολόγιο που θα ξεκινά από τον Πειραιά, η Royal Caribbean θα συνεχίσει να επενδύει στην Ελλάδα και του χρόνου, με το κρουαζιερόπλοιο Voyager of the Seas, το οποίο από Μάιο έως Οκτώβριο του 2024, θα αναχωρεί είτε από Πειραιά προς Ραβέννα με ενδιάμεσους σταθμούς σε ελληνικά λιμάνια και λιμάνια της Αδριατικής, είτε από/προς Πειραιά προς Αίγυπτο, Ισραήλ και Κύπρο. Το Voyager είναι μεγαλύτερο από το Enchantment of the Seas, με μήκος 311 μέτρα, 15 καταστρώματα και μπορεί να φιλοξενήσει έως 4.000 επιβάτες

Η φετινή κρουαζιέρα από Πειραιά

Το κρουαζιερόπλοιο Enchantment of the Seas από φέτος το Μάιο, θα επισκέπτεται λιμάνια όπως τη Μύκονο, Σαντορίνη, Χανιά, Κέρκυρα κ.α και λιμάνια της Αδριατικής, όπως το Κοτόρ στο Μαυροβούνιο και το Σπλιτ στην Κροατία, πριν καταλήξει στην Ιταλία. Έχει μεικτή χωρητικότητα 82,910 τόνων, μήκος 301 μέτρα και 11 καταστρώματα, ενώ μπορεί να φιλοξενήσει έως 2.730 επιβάτες. Η βασική του πελατεία είναι οι Αμερικανοί και ακολουθούν οι Ευρωπαϊοι, ενώ ειδικά πακέτα σε δημοφιλείς ημερομηνίες έχουν δημιουργηθεί και για το Ελληνικό κοινό.

Όπως δήλωσε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Navigator Travel κ. Ανδρέας Στυλιανόπουλος, η ζήτηση για τις κρουαζιέρες που περνούν ή εκκινούν από Ελλάδα είναι μεγάλη, με τους Αμερικανούς μάλιστα να εκφράζουν την προτίμηση τους για στάση σε Μύκονο και Σαντορίνη και δευτερευόντως για Αθήνα και Ακρόπολη. Όπως είπε η ανάκαμψη της κρουαζιέρας μετά την πανδημία, είναι ιδιαίτερα δυναμική και όλα τα κρουαζιερόπλοια της Royal Caribbean αυτή τη στιγμή πραγματοποιούν κρουαζιέρες.

Ο κ. Στυλιανόπουλος εξήγησε ότι σε όλη τη Μεσόγειο και ειδικά στις χώρες της Τουρκίας, της Ιταλίας και της Ισπανίας, γίνονται τεράστιες προσπάθειες στα θέματα των υποδομών που απαιτεί η κρουαζιέρα, με την Ελλάδα να έχει μείνει πίσω. «Σίγουρα δεν είναι όλα τα κρουαζιερόπλοια για όλα τα λιμάνια, γι’ αυτό υπάρχουν τα διάφορα μεγέθη, ώστε να μπορούν να εξυπηρετούνται, φτάνει να υπάρχουν οι κατάλληλες υποδομές».

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο κλάδος της κρουαζιέρας είναι ο μόνος ίσως στον τουρισμό που δεν αντιμετωπίζει θέματα έλλειψης προσωπικού.

Νέα κρουαζιερόπλοια

Η Royal Caribbean κατασκευάζει συνεχώς νέα, μεγάλα κρουαζιερόπλοια. Το καλοκαίρι του 2023 το Symphony of the Seas, ένα από τα μεγαλύτερα και πιο τεχνολογικά προηγμένα κρουαζιερόπλοια του κόσμου θα βρίσκεται στη Δυτική Μεσόγειο, και θα κάνει 7νυχτες κρουαζιέρες σε Ιταλία, Γαλλία και Ισπανία με λιμάνι αναχώρησης τη Βαρκελώνη ή την Τσιβιταβέκια (Ρώμη). To Symphony of the Seas διαθέτει 18 καταστρώματα ενώ μπορεί να υποδεχθεί έως 6.680 επιβάτες.

Τον Ιανουάριο του 2024 η εταιρεία θα λανσάρει το πρώτο πλοίο της κατηγορίας Icon, το Icon of the Seas, που θα αποτελέσει ένα πρωτόγνωρο συνδυασμό των καλύτερων στοιχείων των διακοπών. Θα περιλαμβάνει ολοκληρωμένες καινοτομίες και γνωστές, αναβαθμισμένες εμπειρίες για όλους, συμπεριλαμβανομένου του μεγαλύτερου waterpark στη θάλασσα, 40 νέες επιλογές για εστιατόρια, μπαρ και νυχτερινή διασκέδαση καθώς και κορυφαία ψυχαγωγία.

To Icon of the Seas κατασκευάζεται στα ναυπηγεία Meyer Turku στην Φινλανδία, θα έχει μεικτή χωρητικότητα 250,800 τόνων και θα είναι πλέον το μεγαλύτερο κρουαζιερόπλοιο στον κόσμο, αφού θα έχει μήκος 365 μέτρων. Το πλοίο θα έχει 20 καταστρώματα και θα μπορεί να φιλοξενήσει έως 7.514 άτομα. Θα αναχωρεί από το Μαϊάμι των Η.Π.Α προσφέροντας 7νυχτες κρουαζιέρες εναλλάξ στην Ανατολική και Δυτική Καραϊβική.

