10 πράγματα που πρέπει να ξέρετε πριν ταξιδέψετε στη Βαρκελώνη

Από τους πιο δημοφιλής και αγαπημένους προορισμούς στην Ευρώπη, η πρωτεύουσα της αυτοδιοικούμενης περιφέρειας της Καταλωνίας, θα σας μαγέψει. Ακολουθήστε απλά αυτές τις συμβουλές.

Η Βαρκελώνη είναι ένας εξαιρετικά δημοφιλής προορισμός για επισκέπτες από όλο τον κόσμο, και όχι άδικα. Η εκπληκτική αρχιτεκτονική της, η απίθανη γαστρονομική σκηνή, οι γοητευτικές γειτονιές και η ζωντανή νυχτερινή ζωή της μπορούν να ανταγωνιστούν κάθε μεγάλη πόλη.

Ας δούμε τι πρέπει να ξέρετε πριν ταξιδέψετε στη Βαρκελώνη. Από βασικές συμβουλές ασφαλείας μέχρι την τοπική κουλτούρα, σε έναν απίθανο οδηγό που κατέγραψε το LonelyPlanet.

Βαρκελώνη ISTOCK

1. Δεν μπορείτε να δείτε τα πάντα σε μία μέρα

Η Βαρκελώνη μπορεί να μην είναι η μεγαλύτερη πόλη που έχετε επισκεφθεί, αλλά είναι τεράστια όσον αφορά τις δραστηριότητες και τα αξιοθέατα. Με τόσα πολλά να δείτε, η ιδανική διάρκεια παραμονής είναι από δύο έως πέντε ημέρες. Αυτό θα σας επιτρέψει να δείτε τα πιο γνωστά αξιοθέατα. Αν, όμως, θέλετε να εξερευνήσετε και τις γύρω περιοχές, δέκα ημέρες θα σας δώσουν χρόνο για ημερήσιες εκδρομές, όπως σε οινοποιεία της περιοχής ή την Costa Brava.

2. Θα υπάρχουν πολλοί τουρίστες

Δεν υπάρχει λόγος να αρνηθούμε το πρόβλημα του υπερτουρισμού στη Βαρκελώνη, αλλά μπορείτε να αποφύγετε τα πλήθη ταξιδεύοντας εκτός της τουριστικής σεζόν ή ξεκινώντας νωρίς τη μέρα σας, πριν γεμίσουν οι δρόμοι από κρουαζιερόπλοια. Κλείστε τα εισιτήριά σας εκ των προτέρων για να αποφύγετε τις μεγάλες ουρές, και φροντίστε να το πότε θα δείτε τα μεγάλα αξιοθέατα στο πρόγραμμά σας, ώστε να έχετε λίγο χρόνο ξεκούρασης.

Aerial view of the Arc of the Triumph, a triumphal arch in the city of Barcelona, in Catalonia, Spain

Costa Brava ISTOCK

3. Αποφύγετε να επισκεφθείτε την πόλη κατά τη διάρκεια μεγάλων γεγονότων

Η Βαρκελώνη προσελκύει μεγάλες καλλιτεχνικές εκδηλώσεις κάθε καλοκαίρι, όπως τα φεστιβάλ Primavera Sound και Sonar. Αν δεν έχετε ήδη εισιτήρια, ίσως είναι καλύτερα να αποφύγετε να ταξιδέψετε σε αυτές τις ημερομηνίες ή σε άλλες μεγάλες εκδηλώσεις, όπως το Mobile World Congress, καθώς τα κόστη διαμονής εκτοξεύονται.

4. Μάθετε για τα τοπικά πολιτιστικά γεγονότα

Για μια αυθεντική πολιτιστική εμπειρία, αναζητήστε εκδηλώσεις που τιμούν τις καταλανικές παραδόσεις, όπως οι γιορτές με γίγαντες, οι ανθρωποπυραμίδες και οι Sardana, καθώς και οι φωτιές του Correfoc. Αν ταξιδεύετε τον Σεπτέμβριο, η πόλη γιορτάζει τη La Mercè, μία από τις πολιούχους της, με μια εβδομάδα γεμάτη πολιτιστικά γεγονότα και δωρεάν συναυλίες.

La Mercè ISTOCK

5. Υπάρχουν περισσότερες από μία Ράμπλες

Όλοι θα σας πουν ότι πρέπει να περπατήσετε στη La Rambla, αλλά η εμπειρία θυμίζει τη βόλτα στην Times Square – γεμάτη τουρίστες. Ευτυχώς, υπάρχουν κι άλλες Ράμπλες, όπως η Rambla del Raval με το διάσημο άγαλμα της γάτας του Botero, ή η Rambla del Poblenou που οδηγεί στην παραλία.

6. Οι παραλίες γίνονται καλύτερες όσο πιο μακριά πάτε

Η πιο διάσημη παραλία της Βαρκελώνης, η Barceloneta, είναι υπέροχη για την ατμόσφαιρά της, αλλά μπορεί να είναι πολύβουη και γεμάτη τουρίστες. Προτιμήστε τις πιο ήσυχες παραλίες, όπως την Platja de la Mar Bella. Αν έχετε χρόνο, εξερευνήστε και την Costa Brava για πιο ήρεμες και όμορφες παραλίες.

Barceloneta beach ISTOCK

7. Γνωρίστε την καταλανική κουλτούρα

Η Καταλονία είναι αυτόνομη περιοχή της Ισπανίας, και το ζήτημα της ανεξαρτησίας είναι ακόμα ανοιχτό. Δείξτε σεβασμό προς τους ντόπιους μαθαίνοντας για τις διαφορές που συνθέτουν την καταλανική ταυτότητα, από τις παραδοσιακές υπαίθριες ψησταριές μέχρι τον ιδιαίτερο χριστουγεννιάτικο χαρακτήρα του caganer.

8. Η καταλανική γλώσσα δεν είναι διάλεκτος των ισπανικών

Αν θέλετε να προσβάλλετε έναν Καταλανό, απλώς πείτε ότι τα καταλανικά είναι διάλεκτος των ισπανικών. Η πλειονότητα των ανθρώπων μιλάει τόσο καταλανικά όσο και ισπανικά, αλλά αν μάθετε μερικές λέξεις στα καταλανικά, θα κάνετε εξαιρετική εντύπωση.

La Rambla ISTOCK

9. Οι πορτοφολάδες είναι πραγματικό πρόβλημα

Σχεδόν όλοι στη Βαρκελώνη έχουν ακούσει ιστορίες για πορτοφολάδες. Να είστε προσεκτικοί όταν χρησιμοποιείτε το μετρό ή περπατάτε σε πολυσύχναστες περιοχές, όπως η La Rambla.

10. Τα μέσα μαζικής μεταφοράς είναι ασφαλή και αποτελεσματικά

Τα μέσα μαζικής μεταφοράς στη Βαρκελώνη είναι εξαιρετικά, αλλά να προσέχετε τα υπάρχοντά σας. Επίσης, αν θέλετε να απολαύσετε τις ποδηλατικές διαδρομές, θα πρέπει να νοικιάσετε ποδήλατο από κάποιο κατάστημα, καθώς τα κόκκινα κοινόχρηστα ποδήλατα Bicing είναι μόνο για κατοίκους.