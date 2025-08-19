Άγιον Όρος: Ταξίδι στο “Περιβόλι της Παναγίας”

Ο Άθως των μοναστηριών. Η μεγαλύτερη και σπουδαιότερη μοναστική πολιτεία της Ορθόδοξης Ανατολής. Τόπος κατανυκτικός, μυσταγωγικός, υπεραιωνόβιος.

Το αγιώνυμο όρος του Άθω. Στην ανατολικότερη και πιο τραχιά χερσόνησο της Χαλκιδικής, η θρησκεία δίνει ισχυρό «παρών»: το Άγιον Όρος αποτελεί τον δεύτερο σημαντικότερο θρησκευτικό/ προσκυνηματικό προορισμό μετά την Ιερουσαλήμ, για περισσότερους από 300 εκατομμύρια Ορθοδόξους Χριστιανούς σε όλο τον κόσμο. Η θεσμική υπόσταση του Αγίου Όρους καθιερώθηκε το έτος 972.

Σήμερα, αποτελεί αυτοδιοικούμενο τμήμα της ελληνικής επικράτειας, ενώ πνευματικά υπάγεται στη δικαιοδοσία του Οικουμενικού Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως.

Η είσοδος των γυναικών απαγορεύεται, αλλά κάθε άνδρας, ημεδαπός ή αλλοδαπός, ανεξαρτήτως θρησκεύματος, μπορεί να εισέλθει στο Άγιον Όρος αρκεί να διαθέτει έγγραφη άδεια, το λεγόμενο Διαμονητήριο.

Αξίζει να δείτε στο Άγιον Όρος

Στο κατώφλι του «ουρανού»

Η παραθαλάσσια Ουρανούπολη. Η Πύλη του Αγίου Όρους. Πάνω από χίλιοι κάτοικοι ζουν εδώ στο κατώφλι του Άθω και στη σκιά του συγκλονιστικού πύργου του Προσφορίου. Σημαντικό θέρετρο διακοπών στη Βόρεια Ελλάδα, η Ουρανούπολη είναι ο τελευταίος κοσμικός προορισμός στον οποίο φθάνει ο επισκέπτης που σκοπεύει να μπει στο πλοίο, για να γνωρίσει έναν απρόσμενο και γοητευτικό κόσμο: Το Άγιον Όρος, το λεγόμενο και «περιβόλι της Παναγίας».

Τα ιστορικά μοναστήρια, οι σκήτες, τα κελιά και τα ιερά καθίσματα

Το Άγιον Όρος φιλοξενεί 20 μεγάλα μοναστήρια, τα οποία λειτουργούν ως ανδρώα ιερά κοινόβια. Σε μικρότερες εγκαταστάσεις, δηλαδή σε σκήτες, κελιά και ιερά καθίσματα ζουν μικρότερες ανδρικές αδελφότητες, ασκητές και ερημίτες.

Η Αθωνική Πολιτεία δεν διαθέτει ασφαλτόδρομους. Έχει όμως ένα εκτεταμένο δίκτυο δασικών δρόμων και μονοπατιών.

Περιηγητής–προσκυνητής

Ως περιηγητής και προσκυνητής συνάμα θα φιλοξενηθείτε σε κάποιο από τα μοναστήρια και θα γευτείτε την περίφημη κουζίνα τους σε συγκεκριμένες ώρες της ημέρας, σύμφωνα με το τελετουργικό που ακολουθεί η θρησκεία. Η τροφή είτε υλική είτε πνευματική εδώ δεν πωλείται.

Τρίτη, Πέμπτη και Σαββατοκύριακα επιτρέπεται να φάτε λάδι, γαλακτοκομικά και ψάρι. Το κρέας απουσιάζει από την κοινοβιακή κουζίνα.

Ταξίδι στη μοναστική ζωή και τη θεία φύση

Είναι η μοναδική σας ευκαιρία ανεξάρτητα από το θρήσκευμα ή την προσωπική σας κοσμοθεωρία και πίστη να ακούσετε αυθεντικούς βυζαντινούς ύμνους από άξιες φωνές που τιμούν τη χριστιανική μουσική παράδοση.

Τις υπόλοιπες ώρες, που δεν θα παρακολουθείτε θεία λειτουργία, μπορείτε να ανακαλύψετε τη μοναδική ομορφιά αυτής της γωνιάς της Ελλάδας: κάντε φυσιολατρικούς περιπάτους σε μονοπάτια, διασχίστε τοπία απαράμιλλου φυσικού κάλλους με σπάνια χλωρίδα και πανίδα ή βοηθήστε τους μοναχούς στις καθημερινές τους εργασίες με φόντο την υποβλητική μακεδονική φύση.

Η πρώτη και μέγιστη μονή

Η Ιερά Μονή Μεγίστης Λαύρας είναι η παλαιότερη και μεγαλύτερη μονή του Αγίου Όρους. Ιδρύθηκε από τον όσιο Αθανάσιο τον Αθωνίτη, το έτος 962, στο άκρο της χερσονήσου. Η αρχιτεκτονική της είναι ένα αντιπροσωπευτικότατο δείγμα υστεροβυζαντινής καστροπολιτείας.

Η βιβλιοθήκη της είναι η τρίτη μεγαλύτερη παγκοσμίως σε βυζαντινά χειρόγραφα.

Κρυμμένοι θησαυροί στο Άγιον Όρος

Η αναστηλωμένη Μονή Ζυγού

Αν θέλετε να γνωρίσετε (ακόμα και οι γυναίκες) πώς ήταν ένα αγιορείτικο μοναστήρι του 10ου αιώνα, τότε δεν έχετε παρά να διαθέσετε λίγες ώρες από τις διακοπές σας, για να επισκεφθείτε τα ερείπια της Μονής Ζυγού πολύ κοντά στην Ουρανούπολη. Είναι από τα αρχαιότερα μοναστικά ιδρύματα της Αθωνικής χερσονήσου και η αναστήλωσή της είναι πολύ προσεγμένη.

Ένας από τους παλαιότερους αμπελώνες της Ευρώπης

Σε απόσταση 20 λεπτών πεζοπορίας από τη Μονή Ιβήρων θα βρεθείτε σε ένα από τα σημαντικότερα αξιοθέατα της περιοχής: το περιώνυμο Οινοποιείο Μυλοποτάμου.

Οι μοναχοί του Ιερού Καθίσματος του Αγίου Ευσταθίου τα τελευταία 20 χρόνια αναβίωσαν έναν από τους παλαιότερους αμπελώνες της Ευρώπης, δημιουργώντας μια συλλογή από βραβευμένα σε διεθνείς διαγωνισμούς κρασιά.

Ανάβαση στην κορυφή του Άθω

Ο καλύτερος τρόπος να ανεβείτε στα 2.033μ. της κορυφής του Άθω είναι μέσω της Μεγίστης Λαύρας και της Κερασιάς.

Θα επιλέξετε την πεζοπορική σας διαδρομή, από ελάχιστης έως μέσης δυσκολίας, και θα διασχίσετε δάση δρυός, καστανιάς και ελάτου, έως την αποψιλωμένη αλπική ζώνη και τους συμπαγείς βράχους της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος. Από το ξωκκλήσι της κορυφής η θέα προς το Βόρειο Αιγαίο και τη Μακεδονία είναι συγκλονιστική.