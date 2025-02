Δύο ελληνικές παραλίες στις κορυφαίες διεθνώς για το 2025

Το Tripadvisor έδωσε στη δημοσιότητα τη λίστα με τις καλύτερες παραλίες στον κόσμο για το 2025 και η Ελλάδα βρίσκεται στην κορυφή.

Τι κάνει μία παραλία τόσο ξεχωριστή για να τη βάλει σε μία λίστα με τις καλύτερες του κόσμου; Η αμμουδιά της, τα κρυστάλλινα νερά της, οι λίγοι τουρίστες που την επισκέπτονται ή όλα αυτά μαζί;

Η γνωστή πλατφόρμα ταξιδιωτικών κριτικών, Tripadvisor δημοσίευσε μία σειρά από λίστες, όπως τις 25 καλύτερες παραλίες του κόσμου αλλά και τις κορυφαίες ανά ήπειρο, χώρα και περιοχή.

Στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης βρέθηκε η παραλία Ελαφονήσι στην Κρήτη, η οποία επέστρεψε στη λίστα για πρώτη φορά από το 2021. Γνωστή για την ροζ άμμο και τα ζεστά, κρυστάλλινα νερά της, η παραλία στα νοτιοδυτικά της Κρήτης είναι ιδανική για επίσκεψη τον Μάιο και τον Σεπτέμβριο, όταν οι τουρίστες είναι λιγότεροι σε σύγκριση με τους καλοκαιρινούς μήνες που “βουλιάζει”.

“Η φετινή λίστα καλύπτει έξι ηπείρους και 50 χώρες, με πάνω από 100 παραλίες που αναδεικνύουν το ποικιλόμορφο παραθαλάσσιο τοπίο του πλανήτη”, ανέφερε η πρόεδρος του Tripadvisor, Κρίστεν Ντάλτον, σε ανακοίνωσή της.

Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Banana Beach στο Πουκέτ της Ταϊλάνδης, ένας δημοφιλής προορισμός για θαλάσσια σπορ όπως parasailing και καταδύσεις, ενώ η τρίτη θέση ανήκει στην Eagle Beach στο Οράνιεσταντ της Αρούμπα, που ξεχωρίζει για τη λευκή άμμο και τα γαλήνια νερά της.

Η κορυφαία παραλία των ΗΠΑ και τέταρτη στη γενική κατάταξη είναι η Siesta Beach στη Φλόριντα, γνωστή για την απαλή, λευκή άμμο της. Οι ταξιδιώτες που επιλέγουν να την επισκεφθούν εκτός θερινής περιόδου, την άνοιξη ή το φθινόπωρο, απολαμβάνουν λιγότερο συνωστισμό και πιο ήπιες θερμοκρασίες.

Την πεντάδα συμπληρώνει η Praia da Falésia στο Αλγκάρβε της Πορτογαλίας, που ξεχωρίζει για τους εντυπωσιακούς βράχους και την χρυσαφένια άμμο της.

Η 10άδα κλείνει και πάλι με την Ελλάδα, αφού εκεί συναντάμε την παραλία Μύρτος στο νησί της Κεφαλονιάς.

Η Ελλάδα είναι πρώτη και στη λίστα “Best of the Best Beaches” που δημιουργήθηκε για τον εορτασμό της 25ης επετείου του Tripadvisor, αφού στην κορυφή συναντάμε την παραλία Μπάλος, στην Κρήτη.

Οι 10 καλύτερες παραλίες στον κόσμο για το 2025

1. Παραλία Ελαφονήσι, Κρήτη, Ελλάδα

2. Παραλία Banana, Πουκέτ, Ταϊλάνδη

3. Παραλία Eagle, Oranjestad, Αρούμπα

4. Siesta Beach, Siesta Key, Φλόριντα

5. Praia da Falésia, Algarve, Πορτογαλία

6. Playa Varadero, Varadero, Κούβα

7. Παραλία Bavaro, Punta Cana, Δομινικανή Δημοκρατία

8. Παραλία Playa de Muro, Μαγιόρκα, Ισπανία

9. Παραλία Kelingking, Nusa Penida, Ινδονησία

10. Παραλία Μύρτος, Κεφαλονιά, Ελλάδα