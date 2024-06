Έξι σουίτες για prive διακοπές

Έξι πολυτελείς σουίτες σε όλη τη χώρα προσφέρουν ιδιωτικές, ήσυχες διακοπές με μοναδική θέα, υπέροχη διακόσμηση και σίγουρα χαλάρωση.

Για πολλούς οι διακοπές είναι καλύτερες με φίλους και μεγάλες παρέες, για άλλους είναι με απομόνωση και ησυχία.

Για αυτούς τους τελευταίους λοιπόν έχουμε να προτείνουμε έξι διαφορετικές σουίτες στα ελληνικά νησιά για να απολαύσουν τις πιο χαλαρές και ήσυχες διακοπές.

Grand Suite, Eagles Palace, Χαλκιδική

Σε ένα μαγευτικό σημείο της Χαλκιδικής στη χερσόνησο του Άθω, μεταξύ Τρυπητής και Ουρανούπολης βρίσκεται το ξενοδοχειακό συγκρότημα Eagles Palace. Η Grand Suite είναι ένα από τα πιο προνομιακά δωμάτια του ξενοδοχείου, καθώς έχει θέα στη θάλασσα, βλέπει παράλληλα σε απίθανο πράσινο, έχει δική του πισίνα αλλά και μια όμορφη βεράντα για πρωινό καφέ και απογευματινό κοκτέιλ. Η σουίτα έχει και απευθείας πρόσβαση στη θάλασσα γεγονός που την κάνει ακόμα πιο προνομιακή.

Μπορεί άνετα να φιλοξενήσει τέσσερα άτομα καθώς είναι 150 τ.μ. και διαθέτει όλες τις σύγχρονες ανέσεις. Η διακόσμηση κινείται σε minimal chic γραμμές και είναι ότι χρειάζεσαι για καλοκαιρινές διακοπές.

Χαλκιδική

Cave Suite, Acro Suites, Κρήτη

Στην Αγία Πελαγία του Ηρακλείου, πάνω σε μια βραχώδη έκταση απλώνεται το ξενοδοχείο Acro Suites το οποίο φιλοξενεί μόνο ενήλικες. Η δε Cave Suite είναι από τις πιο ιδιαίτερες σουίτες του ξενοδοχείου καθώς η πισίνα του βρίσκεται μέσα σε μια σπηλιά ενώ παράλληλα ατενίζει το μοναδικά μπλε νερά του Κρητικού πελάγους. Ένα ξύλινο κατάστρωμα που βρίσκεται ακριβώς μετά την πισίνα φροντίζει για την απαραίτητη πρόσληψη της βιταμίνης D, δηλαδή για την ηλιοθεραπεία σας.

Σκεφτείτε να ξυπνάτε το πρωί και να βουτάτε απευθείας στα δροσερό νερό της πισίνας χαζεύοντας το απέραντο μπλε.

Εσωτερικά ο χώρος είναι μίνιμαλ σε boho chic αισθητική όπου κυριαρχούν τα φυσικά υλικά του ξύλου και της πέτρας. Θα βρείτε επίσης ένα mini-bar, με βιολογικά ροφήματα, θρεπτικά σνακς και υγιεινά κρητικά κεράσματα.

Euphoria Suite, Minos Palace, Κρήτη

Στην άκρη μιας μικρής χερσονήσου στον Άγιο Νικόλαο Λασιθίου βρίσκεται το πολυτελές συγκρότημα Minos Palace. Με θέα στον κόλπο του Μιραμπέλου και το νησάκι των Αγίων Πάντων είναι ένα υπέροχο καλοκαιρινό καταφύγιο για διακοπές χαλάρωσης.

Από τις πιο ωραίες σουίτες που προσφέρουν ιδιωτικότητα είναι η Euphoria. Η αισθητική και εδώ κινείται σε μίνιμαλ γραμμές, με μια μικρή δόση boho ύφους. Οι χρωματισμοί παίζουν μεταξύ γήινων αποχρώσεων ενώ έχει δοθεί έμφαση στις ξύλινες λεπτομέρειες. Το μεγάλο ατού όμως της σουίτας είναι η πισίνα, η οποία περιβάλλεται από μπόλικο πράσινο που δίνει έξτρα πόντους δροσιάς ενώ αντί για τις παραδοσιακές ξαπλώστρες διαθέτει ένα πολύ μεγάλο κρεβάτι με ένα αφράτο στρώμα και μαξιλάρια για την απόλυτη ηλιοθεραπεία.

Λασίθι Κρήτης

Ionian Exclusive Grand Infinity Beachfront Suites – The Romanos, Costa Navarino, Μεσσηνία

Το Costa Navarino διαθέτει πάρα πολλές επιλογές διαμονής καθώς έχει τα ξενοδοχεία The Romanos, The Westin, W, Mandarin Oriental αλλά και το κομμάτι με τις ενοικιαζόμενες βίλες γεγονός που καθιστά κάπως δύσκολη την επιλογή. Ωστόσο εμείς επιλέξαμε τις δικές μας αγαπημένες σουτίες και δεν είναι άλλες από τις Ionian Exclusive Grand Infinity Beachfront Suites στο ξενοδοχείο The Romanos οι οποίες βρίσκονται πάνω στην παραλία, διαθέτουν μια τέλεια ιδιωτική πισίνα η οποία βλέπει σε πλούσιο πράσινο αλλά και στη θάλασσα ενώ παράλληλα προσφέρουν ιδιωτικότητα.

Στο ξύλινο deck βρίσκονται δυο ξαπλώστρες για να χαρείτε τον ήλιο ενώ το εσωτερικό της σουίτας ξεχωρίζει για την comfort πολυτέλεια. Ωστόσο δεν μπορούμε να μην αναφέρουμε και τις εξίσου υπέροχες Premium Infinity Suites του The Westin Resort με θέα στη θάλασσα, η πισίνα των οποίων σχεδόν «ακουμπά» την πλούσια πρασινάδα από μεσογειακά φυτά.

Cave Pool Suite, Cavo Tagoo, Μύκονος

Μεταξύ του παλιού και του νέου λιμανιού της Μυκόνου βρίσκεται ένα από τα πιο διάσημα ξενοδοχεία του νησιού, το Cavo Tagoo. Ένα exclusive ξενοδοχείο ιδανικό για όσους αναζητούν δυνατές παροχές και πολυτέλεια. Διατηρώντας το κυκλαδίτικο στοιχείο στην αρχιτεκτονική του εξωτερικά έχει επιλέξει μια πιο σύγχρονη διακοσμητική προσέγγιση στο εσωτερικό του. Από τις πιο ιδιαίτερες προτάσεις διαμονής που προσφέρει ιδιωτικότητα είναι η Cave pool σουίτα. Εδώ η πισίνα βρίσκεται κάτω από ένα πέτρινο τούνελ που την προστατεύει από τον ήλιο. Η θέα στο μπλε του Αιγαίο καθώς κολυμπάτε στην πισίνα είναι σούπερ ενώ έχετε θέα σε αυτή ακόμα και ξαπλωμένοι στο κρεβάτι σας.

Mediterranean Sea View Suite, Anemi Hotel, Φολέγανδρος

Στο πανέμορφο κυκλαδονήσι της Φολεγάνδρου, σε μια πλαγιά πάνω από την παραλία Χοχλίδια απλώνεται το Anemi Hotel. Εξωτερικά ακολουθεί την παραδοσιακή κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική ενώ εσωτερικά διακρίνεται για τη σύγχρονη ανάλαφρη διακόσμησή του σε αρκετά νεανικό ύφος. Οι Mediterranean Sea View σουίτες του μπορούν που να φιλοξενήσουν έως τέσσερα άτομα γεγονός που τις κάνει ιδανικές και για οικογένειες και προσφέρουν την ησυχία και την ιδιωτικότητα που αναζητάτε στις καλοκαιρινές σας διακοπές. Το hot spot όμως εδώ είναι η ιδιωτική πισίνα που τη λούζει ο αιγαιοπελαγίτικος ήλιος, περιτριγυρίζεται από λουλούδια και αρωματικά φυτά και βλέπει στη θάλασσα.