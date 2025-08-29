Μετέωρα: Εξερεύνηση στα μονοπάτια των βράχων

Ένα θαύμα της φύσης και της ανθρώπινης θέλησης, ξεδιπλώνεται μπροστά στα ίδια σου τα μάτια. Καλώς ήρθες στα Μετέωρα.

Αν υπάρχει ένα μέρος στην Ελλάδα, όπου μπορείς να δεις τη φύση και την πνευματικότητα να ενώνονται με τον πιο θεαματικό τρόπο, αυτό είναι τα Μετέωρα.

Το μέρος αυτό σου δίνει δύο επιλογές: είτε να σταθείς κάτω από τα βράχια και να θαυμάσεις τα μοναστήρια και τους θαυμάσιους γεωλογικούς σχηματισμούς ή… να φορέσεις τα πιο άνετα παπούτσια σου και να εξερευνήσεις μόνος σου ένα από τα πιο μαγικά μέρη για πεζοπορία στην Ελλάδας.

Το τοπίο είναι επιβλητικό, αλλά μην ξεγελαστείς. Η μαγεία των Μετεώρων βρίσκεται στο ότι τα μονοπάτια τους μπορούν να περπατηθούν ακόμα κι από οικογένειες.

Τα περισσότερα από αυτά έχουν μια πολύ ήπια κλίση (200-500m), ενώ η ομορφιά του τοπίου θα σε κάνει να περπατήσεις 8 χλμ. χωρίς να νιώσεις την παραμικρή κούραση.

Τα μονοπάτια είναι σε τόσο καλή κατάσταση, που μπορείς να τα ακολουθήσεις και μόνος σου, αλλά αν θέλεις να ανακαλύψεις όλα τα κρυμμένα «μυστικά», καλύτερα να επιλέξεις μια οργανωμένη ομάδα πεζοπορίας.

Με τον τρόπο αυτό θα έχεις την ευκαιρία να περπατήσεις τα ίδια μονοπάτια με τους μοναχούς που ήρθαν εδώ πριν από 15 αιώνες και να εξερευνήσεις τις σπηλιές στις οποίες αναζήτησαν το καταφύγιό τους.

Επιπλέον, θα έχεις την τύχη να περιηγηθείς σε τουλάχιστον ένα μοναστήρι και θα δεις με τα ίδια σου τα μάτια γιατί αυτό το μέρος έχει ανακηρυχθεί ως Διατηρητέο και Προστατευόμενο Μνημείο της Ανθρωπότητας από την UNESCO.

Υπάρχουν πολλά μονοπάτια που μπορείς να ακολουθήσεις αλλά ιδανικά μπορείς να ξεκινήσεις από το Καστράκι, ένα χωριό βόρεια της Καλαμπάκας.

Πώς ξεκινάει το ταξίδι στα μονοπάτια των Μετεώρων

Πώς ξεκινάς; Διασχίζεις το μονοπάτι που ξεκινάει από τον Άγιο Νικόλαο, το μοναστήρι του χωριού, και κατευθύνεσαι προς την σπηλιά του Αγίου Γεωργίου του Μαντηλά. Tip: ετοίμασε την κάμερά σου για τα πολύχρωμα μαντήλια που είναι καρφωμένα στον βράχο από αναρριχητές- το θέαμα είναι φανταστικό.

Στη συνέχεια το μονοπάτι σε πηγαίνει μέχρι το κατεστραμμένο μοναστήρι του Παντοκράτορα, σε περνάει μέσα από ένα καταπράσινο δάσος στο αναστηλωμένο μοναστήρι της Υπαπαντής και φτάνει μέχρι τα δυο μεγαλύτερα μοναστήρια του βράχου, την Ιερά Μονή Μεγάλου Μετεώρου και την Ιερά Μονή Βαρλαάμ.

Επιπλέον, υπάρχουν άλλα μονοπάτια που σε οδηγούν στη Βυζαντινή Εκκλησία της Παρθένου Μαρίας ή στην Ιερά Μονή Αγίου Νικολάου Μπάντοβα.

Αν έχεις δηλώσει συμμετοχή σε κάποιο tour με ξεναγό, θα έχεις την ευκαιρία να μάθεις ποια φυτά και βότανα είναι βρώσιμα.

Αν κάνεις την πεζοπορία σου το απόγευμα, εντόπισε ένα καλό σημείο για να απολαύσεις το πιο κινηματογραφικό ηλιοβασίλεμα της ζωής σου!