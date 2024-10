National Geographic: Ταξίδια ζωής στους κορυφαίους προορισμούς του 2025

Το National Geographic αποκαλύπτει τους κορυφαίους προορισμούς του 2025 για ονειρικές ταξιδιωτικές εμπειρίες. Η επαφή με νέες κουλτούρες, η χαρά της εξερεύνησης και η διασκέδαση μπορεί να βρίσκονται μόνο μία πτήση μακριά.

Ποια είναι η πιο “καυτή” τάση στα ταξίδια για το 2025; Σύμφωνα με τον αρχισυντάκτη του National Geographic, Nathan Lump, είναι η «διασκέδαση».

Λίγο πριν το National Geographic αποκαλύψει τη λίστα με τους κορυφαίους προορισμούς για το 2025 (Best of the World 2025) για τις πιο συναρπαστικές και ουσιαστικές ταξιδιωτικές εμπειρίες, ο Nathan Lump μίλησε στο CNN. «Φέτος, λαμβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα των καιρών και τις προκλήσεις που υπάρχουν σε πολλά μέρη του πλανήτη, θέλαμε να επικεντρωθούμε σε εμπειρίες που είναι πραγματικά διασκεδαστικές, που αντλούν από τη χαρά του ταξιδιού και τον ενθουσιασμό της ανακάλυψης», δήλωσε.

Η Guadalajara του Μεξικού βρέθηκε στη λίστα χάρη στο mariachi festival που πραγματοποιείται κάθε Αύγουστο και Σεπτέμβριο, με τη συμμετοχή περίπου 500 συγκροτημάτων που εμφανίζονται στο Teatro Degollado και στις δημόσιες πλατείες. «Οι δρόμοι γεμίζουν με μουσική», ανέφερε ο Lump. «Αυτό θα φέρει πολλή χαρά».

Ένας ακόμα προορισμός γεμάτος πολιτιστικές εκδηλώσεις είναι το Boise του Idaho, που φιλοξενεί τον μεγαλύτερο πληθυσμό Βάσκων στις ΗΠΑ. Μετά από 10 χρόνια διακοπής λόγω της πανδημίας, το φεστιβάλ Jaialdi επιστρέφει το 2025, με τη συνοικία των Βάσκων της πόλης να φιλοξενεί καθημερινές εκδηλώσεις στους δρόμους, χορούς και μουσικές παραστάσεις, καθώς και αθλητικές εκδηλώσεις με διαγωνισμούς κοπής ξύλων και άρσης βαρέων φορτίων.

Στον αντίποδα, για όσους αναζητούν μια «ζεν διασκέδαση», υπάρχουν τα 200 περίπου μοναστήρια της Ιταλίας που χρονολογούνται από τον Μεσαίωνα. Αυτά τα μοναστήρια είναι ανοιχτά σε όλους τους επισκέπτες, ανεξαρτήτως θρησκείας, και προσφέρουν τη δυνατότητα για μια μοναστική διαμονή. Ο Lump ανέφερε πως αυτή η εμπειρία δίνει την ευκαιρία στους ταξιδιώτες να συνδεθούν με τον εαυτό τους ή με άλλους «με έναν τρόπο που μπορεί να είναι πραγματικά βαθύς και ουσιαστικός».

Η πόλη Cork στην Ιρλανδία, πατρίδα του ηθοποιού του Oppenheimer Κίλιαν Μέρφι, βιώνει μια αστική αναγέννηση χάρη σε ένα τεράστιο αναπτυξιακό σχέδιο πολλών δισεκατομμυρίων που αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το 2028. Το Cork «ήταν πάντα μια διασκεδαστική πόλη με ζωντανό πολιτισμό και έναν απίστευτα φιλόξενο ντόπιο πληθυσμό», σύμφωνα με τον Lump.

Προορισμοί με νέες ατραξιόν

Στη λίστα περιλαμβάνονται επίσης προορισμοί που δεν λείπουν ποτέ από τη λίστα των ταξιδιωτών, όπως η Bangkok και το Los Angeles. Στην πρωτεύουσα της Ταϊλάνδης, το National Geographic εστιάζει στις συνεχιζόμενες εργασίες αποκατάστασης στο Wat Chaiwatthanaram, έναν βουδιστικό ναό του 17ου αιώνα και ένα από τα σημαντικότερα μνημεία της χώρας.

Σε πολυσύχναστα θρησκευτικά μνημεία, όπως το Angkor Wat στην Καμπότζη, «μπορεί να είναι δύσκολο να συνδεθείς με τη θρησκευτική πνευματικότητα του χώρου, παρόλο που είναι προφανώς ένα απίστευτο θαύμα. Αυτός είναι ένας προορισμός στη Μπανγκόκ που, σύμφωνα με την άποψή μας, δεν έχει αυτή την αίσθηση υπερβολής, αλλά σου προσφέρει μια σύνδεση με κάτι πραγματικά ξεχωριστό», αναφέρει ο Lump.

Το Λος Άντζελες περιλαμβάνεται στη λίστα για διάφορους λόγους, όπως η μεταμόρφωση της Crenshaw Boulevard, που θα περιλαμβάνει κοινοτικούς χώρους με διαμορφωμένα τοπία και έργα από περισσότερους από 100 μαύρους καλλιτέχνες. Αν και δεν θα ανοίξει το 2025, το Μουσείο Αφηγηματικής Τέχνης του Λούκας (Lucas Museum of Narrative Art) αναμένεται να ανοίξει το 2026 στο Exposition Park, παρουσιάζοντας έργα που έχει συλλέξει ο δημιουργός του «Star Wars», Τζορτζ Λούκας.

«Ένας από τους αγαπημένους μου προορισμούς στη λίστα είναι τα νησιά Haida Gwaii, μια συλλογή νησιών στα ανοιχτά της ακτής της Βρετανικής Κολομβίας», δηλώνει ο Lump. Στον πατρογονικό τόπο των Ιθαγενών Haida, οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να βιώσουν «έναν πολύ διαφορετικό τύπο πολιτισμικής εμβάπτισης», με δραστηριότητες όπως εξορμήσεις παρατήρησης φαλαινών και συναντήσεις με τοπικούς καλλιτέχνες.

“Αργό ταξίδι”: Η νέα τάση που κερδίζει έδαφος

«Ζούμε σε πολύ γρήγορους ρυθμούς», δηλώνει ο Lump. «Υπάρχει μεγάλη ανάγκη να βγούμε έξω από αυτόν τον ρυθμό, να συνδεθούμε με τη φύση και απλά να επιβραδύνουμε». Οι λάτρεις του “αργού ταξιδιού” θα ενδιαφερθούν ιδιαίτερα για την επιστροφή του Eastern & Oriental Express της Μαλαισίας, από την πολυτελή εταιρεία Belmond. Στα ταξίδια «Wild Malaysia», οι επισκέπτες μπορούν να μάθουν για τις επαπειλούμενες Μαλαισιανές τίγρεις και να παρακολουθήσουν μαθήματα φωτογραφίας άγριας ζωής.

«Το κοινό μας ενδιαφέρεται πολύ για “ενεργά” ταξίδια», λέει ο Lump, «γι’ αυτό έχουμε συμπεριλάβει και κάποιες δραστηριότητες, όπως την ανάβαση σε ηφαίστεια στη Γουατεμάλα ή την αναρρίχηση στην Ινδία». Το ηφαίστειο Fuego, που βρίσκεται στην πόλη Αντίγκουα, είναι ένα από τα πιο ενεργά στον κόσμο, και η πεζοπορία στο γειτονικό ηφαίστειο Ακατενάνγκο προσφέρει απίστευτες θέες της ηφαιστειακής δραστηριότητας.

Η κοιλάδα Suru στη βόρεια περιοχή Λαντάκ της Ινδίας είναι κέντρο του ανερχόμενου αθλήματος της αναρρίχησης, με το ετήσιο φεστιβάλ Suru Outdoor Fest να διεξάγεται τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο.

«Επισημαίνουμε τη Γροιλανδία φέτος, καθώς γίνεται πολύ πιο προσβάσιμη», λέει ο Lump, λόγω ενός νέου διεθνούς αεροδρομίου και νέων πτήσεων προς τη Βόρεια Αμερική. Είναι «ένα από τα αγαπημένα μου μέρη που έχω επισκεφθεί ποτέ» και «πολύ διδακτική για όσους θέλουν να κατανοήσουν πώς αλλάζει ο πλανήτης».

Στην Ιαπωνία, η επιλογή του National Geographic για το 2025 είναι η πόλη Καναζάβα, ως εναλλακτική λύση στην πολυσύχναστη και τουριστική πόλη του Κιότο. Ως το κέντρο παραγωγής χρυσόφυλλου στη χώρα, «πιστεύουμε ότι η Καναζάβα προσφέρει έναν πολύ ενδιαφέροντα και εναλλακτικό τρόπο για να βιώσει κανείς την παραδοσιακή γεύση της Ιαπωνίας και τον τοπικό πολιτισμό, με έναν πιο ήρεμο και λιγότερο καταπιεστικό τρόπο».

Για περισσότερους προορισμούς στη λίστα του 2025, όπως στη Φλόριντα, τη Σουηδία, την Τυνησία και την Ινδονησία, επισκεφθείτε το Best of the World 2025.