Στη Μύκονο για… αγροτουρισμό!

Η επίσκεψη στις φάρμες και τα αγροκτήματα και η γνωριμία με ντόπιους παραγωγούς είναι κάπως σαν να κοιτάς πίσω από μια κουρτίνα στη Μύκονο.

Φαντάσου ένα σπίτι σε ένα ελληνικό παραδοσιακό χωριό. Ένας ξυλόφουρνος είναι αναμμένος, στην κουζίνα ετοιμάζεται χειροποίητο φύλλο για πίτες.

Τα λαχανικά (απευθείας από το μποστάνι) και τα τυριά (φτιαγμένα σε ντόπια τυροκομεία) περιμένουν καρτερικά στον πάγκο να δώσουν γεύση στην πίτα μαζί με τα αβγά (φρέσκα από την κότα της αυλής).

Και η συνταγή της πίτας; Μάλλον θα είναι από το παλιό χειρόγραφο βιβλίο συνταγών και έχει περάσει γενιές και γενιές για να φτάσει να χρησιμοποιείται μέχρι σήμερα. Θα περίμενες ποτέ αυτό το σπίτι να είναι στη Μύκονο; Δύσκολα.

Η εικόνα αυτή απέχει πολύ από την πολυτέλεια και την λάμψη που σου έρχεται στο μυαλό μόλις σκεφτείς το κυκλαδίτικο αυτό νησί. Η αλήθεια είναι όμως, ότι κάτω από την πολυτελή ομορφιά κρύβεται η αληθινή καρδιά της Μυκόνου. Αυτή που θα νιώσεις να χτυπά σε κάθε χωριό της.

Μάθε πως ζυμώνουν οι ντόπιοι το ψωμί. Ή πως φτιάχνουν τα πολλά, διαφορετικά τυριά τους (ξυνοτύρι, τυροβολιά, κοπανιστή κ.α.). Ή πως μαζεύουν τα φρέσκα λαχανικά από το μποστάνι και πως τα μαγειρεύουν.

Μπορείς ακόμα να μάθεις τα πάντα για τη σχέση των ντόπιων με τα οικόσιτα ζώα (πρόβατα, κότες, άλογα, γαϊδούρια, κουνέλια) και να γνωρίσεις από κοντά τα μυκονιάτικα κρασιά, φτιαγμένα από σπάνιες ποικιλίες σταφυλιών (Ασύρτικο, Αθήρι, Μονεμβασιά, Μαλαγουζιά, Αγιαννίτης και Μανδηλάρια).

Το πιο συναρπαστικό όμως είναι οι Ιστορίες των ανθρώπων που ζουν στις φάρμες και δίνουν τη ζωή τους για να παράγουν και να προσφέρουν ό,τι καλύτερο βγάζει αυτός ο τόπος.

Θα «ακούσεις» τις ιστορίες αυτές στις γεύσεις που θα δοκιμάσεις ή σε ντόπια προϊόντα, που θα πάρεις φεύγοντας μαζί σου.

Μύκονος iStock

Μπορείς να ψάξεις και να επιλέξεις προσεκτικά φάρμες και αγροκτήματα που σε ενδιαφέρουν για να ζήσεις μια ολοκληρωμένη αγροτουριστική εμπειρία στη Μύκονο.

Εμείς σου προτείνουμε:

Άγιος Λάζαρος

Ο Άγιος Λάζαρος, πολύ κοντά στη Χώρα, έχει την κοσμοπολίτικη αύρα που θα περίμενες από τα πολυτελή καταστήματα και τα ξενοδοχεία της Μυκόνου. Εκτός από αυτήν όμως έχει και τα Μυκονιάτικα Τυροκομεία (Mykonian Farmers), όπου μπορείς να πας για να δεις πως παράγονται τα τοπικά τυριά.

Η μονάδα χρησιμοποιεί σύγχρονες μεθόδους, εδώ, όμως, θα σου δείξουν και τους παραδοσιακούς τρόπους παραγωγής όπως, επίσης, θα σου εξηγήσουν τις διαφορές στη χρήση φρέσκου γάλακτος από διαφορετικά ζώα (κατσίκα, πρόβατο, αγελάδα).

Δες και εσύ λοιπόν ποιο προτιμάς: το ξινότυρο (με μεγαλύτερη διάρκεια ωρίμανσης για πιο ξινή γεύση και αλμυρό στη γεύση, άρα ιδανικό για να συνοδέψεις ζυμαρικά), την τυροβολιά (μαλακό τυρί σύντομης ωρίμανσης, το οποίο χρησιμοποιείται συχνά στις χειροποίητες πίτες), την κοπανιστή (λευκό τυρί με πικάντικη γεύση καθώς ωριμάζει πάνω από 40-140 μέρες) ή τη νιαρή (μαλακό τυρί σύντομης ωρίμανσης);

Άνω Μερά

Υπάρχουν πολλά πράγματα να δεις στον δεύτερο μεγαλύτερο οικισμό μετά τη Χώρα της Μυκόνου. Λίγο πριν φτάσεις στο χωριό (στην περιοχή Μεσσαριά) θα βρεις το αγρόκτημα Mykonian Spiti, το οποίο σε προσκαλεί να ζήσεις την ατμόσφαιρα της παραδοσιακής κυκλαδίτικης κατοικίας.

Εδώ μπορείς να πάρεις μαθήματα τοπικής κουζίνας χρησιμοποιώντας λαχανικά από το οικογενειακό μποστάνι και να ακούσεις ιστορίες ντόπιων που αφηγούνται τις παραδόσεις, τα θρησκευτικά έθιμα και τις οικογενειακές τους ιστορίες. Πάλι εκτός πόλης, θα βρεις άλλη μια φάρμα που αξίζει τον κόπο να επισκεφθείς.

Στην Mykonos Vioma Organic Farm μπορείς να αγοράσεις λαχανικά, φρούτα και κρασιά, όπως επίσης μέλι που παράγεται στις 20 κυψέλες της.

Οι Rizes είναι ένα ακόμα μυκονιάτικο αγρόκτημα που αναβιώνει τις παραδόσεις του νησιού μέσα από την κλασσική μυκονιάτικη διαρρύθμιση και επίπλωσή του, αλλά και μέσα από μαθήματα μαγειρικής και τυροκομίας.