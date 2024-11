Τα 10 πράγματα που πρέπει να κάνετε στη ρομαντική Καστοριά

Αφεθείτε στη γαλήνη της λίμνης, γευτείτε τη φιλοξενία των ντόπιων και απολαύστε μια πόλη που σφύζει από ζωντάνια και αρχοντιά.

Αναδυόμενη μαγικά μέσα από τα ήρεμα νερά της λίμνης Ορεστιάδας, η Καστοριά απλώνει την ομορφιά της στους πρόποδες των επιβλητικών βουνών Γράμμου και Βίτσι. Από τις πιο γραφικές πόλεις της Βόρειας Ελλάδας, η Καστοριά γοητεύει τους επισκέπτες με την αρχοντική της αύρα, τις παραδόσεις και τα ανεξερεύνητα μυστικά της. Εδώ, κάθε γωνιά κρύβει ιστορίες αιώνων και κάθε γειτονιά αποπνέει τη μαγεία της φύσης και της ιστορίας.

Ανακαλύψτε τα 10 καλύτερα πράγματα που πρέπει να κάνετε στην πόλη των γουναράδων και αφεθείτε σε μια ανεπανάληπτη εμπειρία.

1. Γύρος της λίμνης Ορεστιάδας

Η λίμνη της Καστοριάς προσφέρει το ιδανικό σκηνικό για έναν γαλήνιο περίπατο. Ξεκινήστε από τη νότια παραλία και ακολουθήστε τον παραλίμνιο δρόμο. Πυκνά δάση από πλατάνια και οξιές δημιουργούν ένα φυσικό στέγαστρο, ενώ η πλούσια ορνιθοπανίδα – πάνω από 200 είδη πουλιών – συντροφεύει τη βόλτα σας. Για μια ξεχωριστή εμπειρία, κάντε μια στάση στο Σπήλαιο του Δράκου, όπου οι επτά υπόγειες λίμνες και οι στολισμένες με σταλακτίτες αίθουσες δημιουργούν ένα μαγευτικό θέαμα.

Autumn color landscape view of Lake Orestiada and the city of Kastoria in northern Greece

Καστοριά ISTOCK

2. Βόλτα στις αρχοντικές γειτονιές Ντολτσό και Απόζαρι

Οι παραδοσιακές συνοικίες Ντολτσό και Απόζαρι είναι οι «καρδιές» της παλιάς Καστοριάς. Στα λιθόστρωτα στενά τους στέκουν αριστοκρατικά αρχοντικά του 17ου και 18ου αιώνα, δείγματα μακεδονίτικης αρχιτεκτονικής, που μαρτυρούν τον πλούτο της πόλης από το εμπόριο γούνας. Το Λαογραφικό Μουσείο στο αρχοντικό Νεράτζη Αϊβάζη και το Μουσείο Ενδυματολογίας στο αρχοντικό Εμμανουήλ, σας ταξιδεύουν σε εποχές μεγαλοπρέπειας και παράδοσης.

3. Ανακαλύψτε τις Βυζαντινές εκκλησίες

Η Καστοριά είναι φημισμένη για τις βυζαντινές της εκκλησίες, πάνω από 60 στον αριθμό, που χρονολογούνται από τον 9ο έως τον 19ο αιώνα. Σημαντική είναι η Παναγία Κουμπελίδικη με τον εντυπωσιακό τρούλο της, καθώς και η Μονή Παναγίας Μαυριώτισσας, στις όχθες της λίμνης, με τοιχογραφίες που απεικονίζουν Βυζαντινούς αυτοκράτορες. Το Μουσείο Βυζαντινής Τέχνης φιλοξενεί έναν θησαυρό από φορητές εικόνες και γλυπτά της περιόδου.

4. Κρουαζιέρα στη λίμνη

Για μια διαφορετική οπτική της Καστοριάς, επιβιβαστείτε στο τουριστικό σκάφος που πραγματοποιεί περιήγηση γύρω από τη χερσόνησο. Αφεθείτε στη θέα των νερών της λίμνης, της βλάστησης και των πουλιών, σε ένα ταξίδι γαλήνης και ξεγνοιασιάς.

Καστοριά ISTOCK

5. Επίσκεψη στο ενυδρείο της Καστοριάς

Αξίζει να επισκεφθείτε το Ενυδρείο της Καστοριάς, το μεγαλύτερο γλυκού νερού στα Βαλκάνια. Εδώ θα δείτε μια ποικιλία ψαριών που ζουν στα ποτάμια και τις λίμνες της περιοχής, συμπεριλαμβανομένων σπάνιων και απειλούμενων ειδών όπως ο οξύρρυγχος.

6. Εξερεύνηση του προϊστορικού λιμναίου οικισμού στο Δισπηλιό

Μια ξεχωριστή εμπειρία για τους λάτρεις της ιστορίας και της αρχαιολογίας είναι η επίσκεψη στον προϊστορικό οικισμό στο Δισπηλιό, λίγα χιλιόμετρα από την πόλη. Εκεί, θα ανακαλύψετε έναν από τους παλαιότερους λιμναίους οικισμούς στην Ευρώπη, που χρονολογείται από το 5.000 π.Χ., και θα μάθετε για τη ζωή των πρώτων κατοίκων της περιοχής.

7. Επίσκεψη στο Νεστόριο και το River Party

Μόλις 28 χλμ. από την Καστοριά, το γραφικό Νεστόριο στις όχθες του ποταμού Αλιάκμονα είναι ιδανικό για φυσιολάτρες και λάτρεις της μουσικής. Κάθε καλοκαίρι φιλοξενεί το διάσημο River Party, ένα φεστιβάλ μουσικής που προσελκύει επισκέπτες από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Καστοριά ISTOCK

8. Περιήγηση στο Απολιθωμένο Δάσος του Νόστιμου

Στο χωριό Νόστιμο, θα βρείτε το απολιθωμένο δάσος, ηλικίας 20 εκατομμυρίων χρόνων. Είναι μια μοναδική ευκαιρία να δείτε απολιθωμένους κορμούς και να μάθετε για την αρχαία χλωρίδα της περιοχής, που παραμένει παγωμένη στον χρόνο.

9. Επίσκεψη στα Κορέστεια Χωριά

Τα Κορέστεια είναι χωριά με σπάνια ομορφιά και ιδιαίτερη αρχιτεκτονική. Τα «σπίτια της λάσπης», όπως αποκαλούνται λόγω της χαρακτηριστικής τους κατασκευής από πλίνθους, έχουν έναν μοναδικό, σχεδόν απόκοσμο αέρα. Αν και πολλά χωριά είναι πλέον εγκαταλελειμμένα, προσφέρουν μια συγκινητική εικόνα μιας άλλης εποχής.

10. Χιονοδρομικό Κέντρο Βιτσίου

Στους λάτρεις του χιονιού, το Χιονοδρομικό Κέντρο Βιτσίου, κοντά στο γραφικό χωριό Πολυκέρασο, είναι ο ιδανικός προορισμός για σκι και snowboard. Ακόμα και αν δεν έχει χιόνι εσείς θα απολαύσετε τις πλαγιές του, αγναντεύοντας την απέραντη θέα της λίμνης και των γύρω βουνών.