Τι ζητάμε από τα ταξίδια μας το 2025 – Πού θα πάμε, τι θα ζήσουμε, πού θα μείνουμε

Αυτές είναι οι ανατρεπτικές τάσεις που θα καθορίσουν το πού και πώς θα ταξιδέψουμε το 2025.

Η έρευνα Unpack ’25 δείχνει ότι το μέλλον των ταξιδιών επικεντρώνεται σε εμπειρίες που συνδυάζουν ευκολία, αυθεντικότητα και συναισθηματική σύνδεση. Ποιος προορισμός θα είναι ο επόμενος δικός σας;

Πού θα ταξιδέψουν οι άνθρωποι και τι θα κάνουν εκεί την επόμενη χρονιά; Από το FOMO travel στο JOMO, από τους διάσημους προορισμούς τους Detour και από τα τσολιαδάκια στα τυριά. Αν όλα αυτά σας ακούγονται περίεργα, το κείμενο που ακολουθεί εξηγεί ότι όχι μόνο δεν είναι, αλλά αποτελούν και τις απόλυτες ταξιδιωτικές τάσεις για τη χρονιά που μας έρχεται.

Η Expedia, η Hotels.com και η Vrbo συνδύασαν δεδομένα και πραγματοποίησαν παγκόσμια έρευνα για να δημιουργήσουν τις φετινές τάσεις ταξιδιών, που περιλαμβάνουν τα Goods Getaways, το JOMO Travel, κ.α. Το 2025, οι ταξιδιώτες δείχνει να ψάχνονται πολύ και για πολλά και διαφορετικά, να αναζητούν νέους, ανερχόμενους προορισμούς και εμπειρίες.

Οι Detour Destinations

Το 2025, οι ταξιδιώτες δε μένουν μόνο στις καθιερωμένες διαδρομές, αλλά στρέφονται και σε λιγότερο γνωστούς, λιγότερο πολυσύχναστους προορισμούς. Οι λεγόμενοι Detour Destinations προσφέρουν αυθεντικές εμπειρίες και γοητεύουν όλο και περισσότερους, καθώς το 63% των ταξιδιωτών δηλώνει ότι θα ήθελε να τους επισκεφθεί.

Αυτοί οι προορισμοί βρέθηκαν πρώτοι σε αναζητήσεις πτήσεων:

Ρεμς, Γαλλία (αντί για το Παρίσι)

Μπρέσια, Ιταλία (αντί για το Μιλάνο)

Κοζουμέλ, Μεξικό (αντί για το Κανκούν)

Σάντα Μπάρμπαρα, Καλιφόρνια, ΗΠΑ (αντί για το Λος Άντζελες)

Ουαϊκάτο, Νέα Ζηλανδία (αντί για το Όκλαντ)

Χιρόνα, Ισπανία (αντί για τη Βαρκελώνη)

Φουκουόκα, Ιαπωνία (αντί για το Τόκιο)

Άμπου Ντάμπι, ΗΑΕ (αντί για το Ντουμπάι)

Κράμπι, Ταϊλάνδη (αντί για το Πουκέτ)

Κάνμορ, Αλμπέρτα, Καναδάς (αντί για το Κάλγκαρι)

Goods Getaways: Ταξίδια για αυθεντικά προϊόντα

Ήρθε η ώρα να αφήσετε τα μαγνητάκια ψυγείου και τα μπρελόκ στα καταστήματα με σουβενίρ. Οι ταξιδιώτες διανύουν μεγάλες αποστάσεις για να αποκτήσουν θησαυρούς που δεν μπορούν να βρουν στον τόπο τους. Στο TikTok, προϊόντα όπως σοκολάτες από το Ντουμπάι, καλλυντικά από την Κορέα, γλυκά από την Ιαπωνία και βούτυρο από τη Γαλλία έχουν γίνει viral.

Εκτός από την επίσκεψη σε αξιοθέατα και τουριστικά σημεία, οι ταξιδιώτες συχνάζουν επίσης σε τοπικά σούπερ μάρκετ και παντοπωλεία για να βρουν τοπικές λιχουδιές. Σύμφωνα με παγκόσμια δεδομένα, το 39% των ταξιδιωτών επισκέπτεται συνήθως παντοπωλεία, ενώ το 44% ψωνίζει για να αγοράσει τοπικά προϊόντα που δεν μπορεί να βρει στη χώρα του. Μερικές από τις πιο δημοφιλείς εμπειρίες για Goods Getaways στην Expedia περιλαμβάνουν περιηγήσεις καφέ στην Κόστα Ρίκα, γευσιγνωσίες τσαγιού στην Κίνα και εμπειρίες matcha στην Ιαπωνία. Οι ταξιδιώτες εισέρχονται ξεκάθαρα σε μια νέα Souven-era.

Istock

Η εποχή των All-Inclusive διακοπών

Τα all-inclusive resorts, αν και συχνά επικρίνονται, γνωρίζουν μια εντυπωσιακή ανανέωση, και η Γενιά Ζ τα υιοθετεί με ενθουσιασμό. Ένα τρίτο των ταξιδιωτών της Γενιάς Ζ δηλώνει ότι η άποψή τους για τα all-inclusive έχει αλλάξει προς το καλύτερο, ενώ το 42% αναφέρει ότι τα προτιμά ως τύπο διαμονής.

Η τάση #allinclusive είναι δημοφιλής στο TikTok, ενώ οι αναζητήσεις στο Hotels.com με το φίλτρο «all-inclusive» αυξήθηκαν κατά 60% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Μεγάλοι όμιλοι, όπως η Hyatt και η Marriott, εισέρχονται στην κατηγορία, αναβαθμίζοντας την εμπειρία. Η απλότητα και η πολυτέλεια είναι οι βασικοί λόγοι που οι ταξιδιώτες στρέφονται σε αυτό το είδος διακοπών. Το 41% δηλώνει ότι το μειωμένο άγχος είναι ο σημαντικότερος λόγος επιλογής, ενώ το 39% εκτιμά την ευκολία στην κράτηση.

Η αναγέννηση των ξενοδοχειακών εστιατορίων

Όταν επιλέγουν ξενοδοχείο, οι ταξιδιώτες δεν κλείνουν απλώς δωμάτια, κλείνουν και τραπέζια. Τα εστιατόρια των ξενοδοχείων συνεισφέρουν σημαντικά στα έσοδα των καταλυμάτων, και έτσι τα ξενοδοχεία επενδύουν περισσότερο στην εμπειρία φαγητού, κάτι που οι ταξιδιώτες φαίνεται να εκτιμούν.

Οι θετικές κριτικές για τα ξενοδοχειακά εστιατόρια, τους σεφ και τα μπαρ αυξήθηκαν κατά 40% από έτος σε έτος στο Hotels.com. Επιπλέον, σχεδόν το ένα τρίτο των ταξιδιωτών δηλώνει ότι το room service από ένα διάσημο εστιατόριο στο ξενοδοχείο θα τους έκανε πιο πιθανό να το επιλέξουν, ενώ το 31% αναφέρει ότι η αποκλειστική πρόσβαση σε τραπέζια για πελάτες θα ήταν ένας σημαντικός λόγος κράτησης.

ISTOCK

JOMO Travel: Η χαρά της αποσύνδεσης

Όλοι γνωρίζουμε το FOMO (Fear of Missing Out – Φόβος να χάσουμε κάτι). Όμως, οι ταξιδιώτες που νοικιάζουν εξοχικά σπίτια αγκαλιάζουν τη νέα τάση JOMO (Joy of Missing Out – Χαρά της Αποσύνδεσης).

Δεδομένα από τη Vrbo δείχνουν σταθερό ενδιαφέρον για προορισμούς παραλίας και βουνών, γνωστούς για χαλάρωση και αναψυχή, ενώ οι ταξιδιώτες πιστεύουν ότι το JOMO Travel μπορεί να βελτιώσει την ψυχική τους υγεία και τη γενική ευημερία τους. Το 62% δηλώνει ότι το JOMO Travel μειώνει το άγχος και την ανησυχία, ενώ σχεδόν οι μισοί αναφέρουν ότι τους επιτρέπει να επανασυνδεθούν με τους αγαπημένους τους.

Σύμφωνα με έρευνα, οι πιο δημοφιλείς τύποι ενοικιαζόμενων καταλυμάτων για JOMO Travel είναι:

Όμορφα παραθαλάσσια σπίτια

Απομονωμένα εξοχικά σπίτια δίπλα σε λίμνες

Άνετα σαλέ σε βουνά

Οι ταξιδιώτες JOMO αναζητούν επίσης καταλύματα με πισίνες, ήσυχους κήπους, υδρομασάζ ή σπα, καθώς και βεράντες με μαγευτική θέα για να αποσυνδεθούν και να χαλαρώσουν.

Φυσικά φαινόμενα: Ταξίδια που μαγεύουν

Οι πρόσφατες εκλείψεις δημιούργησαν αυξημένη ζήτηση για ενοικιαζόμενα καταλύματα σε απομακρυσμένες περιοχές, εμπνέοντας ένα κύμα ταξιδιωτών που επιδιώκουν να ζήσουν από κοντά μοναδικά φυσικά φαινόμενα. Είτε πρόκειται για σκοτεινούς ουρανούς για παρατήρηση αστεριών, είτε για το Βόρειο Σέλας ή τη θέα ενός ηφαιστείου, οι ταξιδιώτες αναζητούν την πρώτη σειρά για αυτές τις ανεπανάληπτες εμπειρίες.

Σύμφωνα με έρευνες, τα κορυφαία φυσικά φαινόμενα που θέλουν να δουν οι ταξιδιώτες είναι:

Το Βόρειο Σέλας (61%)

Γεωλογικά φαινόμενα (30%) όπως ηφαίστεια, θερμοπίδακες και θερμές πηγές

Το 80% δηλώνει ότι είναι σημαντικό να μπορούν να μείνουν σε μέρη που προσφέρουν ιδανική θέα για αυτά τα φαινόμενα. Συχνά, αυτά τα καταλύματα βρίσκονται ανοιχτές περιοχές, παρέχοντας ανεμπόδιστη θέα στις μαγευτικές τοποθεσίες.

Προβλέψεις για Set-Jetting το 2025

Η τάση του Set-Jetting, δηλαδή η ταξιδιωτική έμπνευση από την οθόνη, συνεχίζει να αυξάνεται. Το 2023, η Expedia παρατήρησε ότι ταινίες, σειρές και streaming πλατφόρμες ενίσχυσαν αυτήν τη συμπεριφορά, και τώρα δύο στους τρεις ταξιδιώτες δηλώνουν ότι ταινίες και τηλεοπτικές εκπομπές επηρεάζουν τις ταξιδιωτικές τους επιλογές.

Το 36% αναφέρει ότι ο κινηματογράφος και η τηλεόραση έχουν μεγαλύτερη επίδραση στα ταξιδιωτικά τους πλάνα σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Για το 2025, η επιρροή από σειρές όπως The Real Housewives of Dubai, που οδήγησε σε αύξηση 30% στο ενδιαφέρον για το Ντουμπάι, αναμένεται να κυριαρχήσει.

Οι νέοι προορισμοί Set-Jetting περιλαμβάνουν:

Ντουμπάι (The Real Housewives of Dubai)

Μοντάνα & Ουαϊόμινγκ (Yellowstone)

Νέα Υόρκη (And Just Like That…)

Κέιπ Τάουν (One Piece)

Σκωτία (The Traitors)

Η Μεγάλη Βρετανία παραμένει κορυφαίος προορισμός Set-Jetting με εκατοντάδες θεματικές περιηγήσεις για σειρές όπως Bridgerton, Harry Potter, Game of Thrones και Outlander.

One-Click Trips: Ταξίδια με μία κίνηση

Οι ταξιδιώτες αναζητούν πλέον ταξιδιωτική έμπνευση από influencers και social media. Το 50% δηλώνει ότι έχει θελήσει να κλείσει ένα ταξίδι που είδε στα social media, αλλά η πολυπλοκότητα της διαδικασίας κράτησης συχνά τους αποθαρρύνει.

Το One-Click Travel έρχεται να αλλάξει τα δεδομένα, προσφέροντας τη δυνατότητα για απλές και γρήγορες κρατήσεις, μετατρέποντας τις ταξιδιωτικές επιθυμίες σε πραγματικότητα.