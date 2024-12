10 Χριστουγεννιάτικα τραγούδια που είναι επικίνδυνα στην οδήγηση

Κι όμως, υπάρχει λίστα με Χριστουγεννιάτικα τραγούδια που θεωρούνται ιδιαίτερα επικίνδυνα, καθώς μπορεί να επηρεάσουν την προσοχή και την ασφάλεια κατά την οδήγηση.

Η περίοδος των γιορτών συνδυάζεται για πολλούς με χριστουγεννιάτικες μελωδίες στο αυτοκίνητο. Ωστόσο, ειδικοί προειδοποιούν ότι κάποια τραγούδια μπορεί να αυξήσουν τον κίνδυνο ατυχημάτων λόγω του γρήγορου ρυθμού τους.

Σύμφωνα με έρευνα του South China University of Technology, τα τραγούδια με πάνω από 120 beats ανά λεπτό (BPM) ενδέχεται να έχουν ψυχολογικές και καρδιαγγειακές επιπτώσεις, επηρεάζοντας τη συμπεριφορά κατά την οδήγηση.

Με αυτά τα δεδομένα, η Insuranceopedia ανέλυσε χριστουγεννιάτικα τραγούδια και κατέταξε τα πιο «επικίνδυνα» για το αυτοκίνητο.

Η λίστα των τραγουδιών με τα υψηλότερα BPM:

10. I Saw Mummy Kissing Santa Claus – 129 BPM

Αυτό το κλασικό τραγούδι της δεκαετίας του 1970 έχει ρυθμό 129 BPM, γεγονός που το κατατάσσει στην κατηγορία των «επικίνδυνων» χριστουγεννιάτικων τραγουδιών για ακρόαση κατά την οδήγηση.

9. Have Yourself a Merry Little Christmas – 137 BPM

Αν και θα περίμενε κανείς το τραγούδι της Judy Garland να είναι ιδανικό για έναν αργό χορό στο τέλος της βραδιάς, αποδεικνύεται ότι έχει ρυθμό 137 BPM.

8. I Wish It Could Be Christmas Everyday – 140 BPM

Αυτό πιθανότατα δεν προκαλεί μεγάλη έκπληξη, καθώς είναι το ιδανικό τραγούδι για χριστουγεννιάτικο πάρτι. Στην 8η θέση της λίστας, το I Wish It Could Be Christmas Everyday έχει ρυθμό 140 BPM.

7. Rudolph the Red-Nosed Reindeer – 142 BPM

Το ιδανικό τραγούδι για καραόκε τα Χριστούγεννα. Αυτή η αγαπημένη γιορτινή επιτυχία έχει ρυθμό 142 BPM.

6. Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow! – 143 BPM

Αυτό το τραγούδι έχει γνωρίσει πολλές διασκευές με τα χρόνια, από τον Michael Bublé (τον «βασιλιά των Χριστουγέννων»), τον Frank Sinatra και την Tori Kelly, και έχει ρυθμό 143 BPM.

5. Happy Xmas (War Is Over) – 146 BPM

Τα χρόνια πριν από τη δολοφονία του, ο John Lennon κυκλοφόρησε το Happy Xmas (War Is Over) μαζί με τη σύζυγό του, Yoko Ono. Το τραγούδι του 1970, με ρυθμό 146 BPM, έχει επανέλθει αρκετές φορές στα charts και έφτασε μέχρι την 38η θέση του Billboard Hot 100 το 2022.

4. Santa Claus is Comin’ to Town – 147 BPM

Φυσικά, άλλο ένα πιασάρικο τραγούδι των Jackson 5 δεν θα μπορούσε να λείπει από την πρώτη δεκάδα των χριστουγεννιάτικων τραγουδιών με υψηλό ρυθμό, καθώς αυτή η κλασική γιορτινή επιτυχία έχει ρυθμό 147 BPM.

3. Feliz Navidad – 149 BPM

Ένα αγαπημένο τραγούδι για πολλούς, το Feliz Navidad του José Feliciano θεωρείται το τρίτο πιο επικίνδυνο τραγούδι για ακρόαση κατά την οδήγηση, καθώς έχει ρυθμό 149 BPM.

2. All I Want For Christmas Is You – 150 BPM

Η κλασική χριστουγεννιάτικη επιτυχία της Mariah Carey κατατάσσεται στη δεύτερη θέση με ρυθμό 150 BPM. Ωστόσο, θα μπορούσε κανείς να πει ότι αυτό που την καθιστά επικίνδυνη κατά την οδήγηση δεν είναι τόσο ο ρυθμός της, όσο το γεγονός ότι είναι αδύνατο να μην τη τραγουδήσεις μαζί.

1. Frosty the Snowman – 172 BPM

Αυτό το πιασάρικο γιορτινό τραγούδι έχει ρυθμό 172 BPM, καθιστώντας το μακράν το πιο «επικίνδυνο» χριστουγεννιάτικο τραγούδι.

Οι επιπτώσεις των “γρήγορων” τραγουδιών

Η έρευνα τονίζει ότι τραγούδια με υψηλό BPM μπορούν να αυξήσουν το άγχος και την απόσπαση προσοχής κατά την οδήγηση, γεγονός που αυξάνει την πιθανότητα σοβαρού ατυχήματος.

Προτάσεις για ασφαλέστερη οδήγηση

Οι ειδικοί προτείνουν να προτιμάμε πιο ήρεμες μουσικές επιλογές κατά την οδήγηση, ενώ αν δεν μπορούμε να αντισταθούμε στις επιτυχίες των Χριστουγέννων, καλό είναι να κρατάμε την ένταση της μουσικής χαμηλά και την προσοχή μας στον δρόμο.

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η μουσική είναι αναπόσπαστο κομμάτι της χριστουγεννιάτικης ατμόσφαιρας, αλλά η ασφάλεια παραμένει πάντα η προτεραιότητα.