Hawk tuah: Ποιο είναι το κορίτσι με τη viral “σέξι” ατάκα, τι σημαίνει και όλα τα fake news

Viral βίντεο ενός αυθόρμητου κοριτσιού που απαντάει σε “‘άβολη” ερώτηση, έκανε το διαδίκτυο να τρελαθεί. Όλα τα fake news γύρω από το “Hawk tuah”.

Τις τελευταίες ημέρες όποιο social media κι αν ανοίξει κανείς πέφτει πάνω στην ατάκα “Hawk tuah”. Η φράση προέκυψε όταν μια κοπέλα στο Νάσβιλ των ΗΠΑ σταμάτησε στον δρόμο για να δώσει τις δικές της απαντήσεις στο κανάλι Tim & Dee TV στο TikTok.

Γενικά οι παρουσιαστές του καναλιού κάνουν ερωτήσεις σε τυχαίες κοπέλες στον δρόμο σχετικά με τις σχέσεις, ενώ δεν λείπουν και οι “πιπεράτες” ερωτήσεις. “Κλασική” ερώτηση του όλου concept (και καθόλου πρωτότυπη by the way) είναι το “πώς ξεπερνάς έναν χωρισμό”, ενώ μέσα σε όλο αυτό δεν λείπουν και οι προσπάθειες για φλερτ, αλλά και τα σεξιστικά σχόλια. Η εκπομπή απογείωσε τη φήμη της προσφάτως, όταν ένας εκ των παρουσιαστών έπεσε πάνω σε ένα δίδυμο κολλητών φίλων που είχαν βγει για να διασκεδάσουν. Μια εκ των ερωτήσεων ήταν το “τι μπορείς να κάνεις στο κρεβάτι που θα κάνει έναν άνδρα να τρελαθεί κάθε φορά”.

Η μια εκ των δύο απάντησε με χιούμορ, σαν να είχε προετοιμάσει την απάντηση από πριν, λέγοντας πως πρέπει να κάνεις το “Hawk Tuah”, και “Spit on that thing”. Πρακτικά το “Hawk Tuah” είναι η μίμηση του ήχου που κάνουμε όταν φτύνουμε.

Μετά από αυτό, ξεκίνησε το… χάος. Memes, parody τραγούδια, αναπαραγωγές του αποσπάσματος σε YouTube και Instagram, άλλοι έψαχναν να βρουν ποια είναι η “πρωταγωνίστρια”, ενώ δεν έλειψαν τα σεξιστικά σχόλια αλλά και τα fake news.

Κάποιος “χτύπησε” και την ατάκα σε τατουάζ:

Ενώ άλλος έκανε το απόσπασμα “πίνακα ζωγραφικής”¨:

Η ουσία είναι πως η ίδια η “πρωταγωνίστρια” που υποτίθεται πως ονομάζεται “Hailey Welch” χωρίς και αυτό να επιβεβαιώνεται απόλυτα, εκμεταλλεύτηκε την ξαφνική και απροσδόκητη διασημότητα που έλαβε η ατάκα της και παραχώρησε τα επίσημα εμπορικά δικαιώματα χρήσης της φράσης που δημιούργησε, σε μια εταιρεία η οποία παρασκευάζει καπέλα και η οποία έχει “ξεπουλήσει”.

Η εταιρεία “Fathead Threads” ανέβασε συγκεκριμένα φωτογραφία με την κοπέλα που διατηρεί την ανωνυμία της στα social, στη σελίδα της στο Facebook, με το “επίσημο” προϊόν, ενώ τα καπέλα πωλούνται για 50 δολάρια με υπογραφή και 40 χωρίς. Στα καπέλα η ίδια υπογράφει ως Hailey. Μέρος των εσόδων, πηγαίνει φυσικά στην ίδια.

Τα fake news για το κορίτσι με το Hawk Tuah

Μαζί με το όλο virality δεν έλειψε και η παραπληροφόρηση. Κάποιοι ισχυρίστηκαν πως η κοπέλα είναι δασκάλα προσχολικής ηλικίας και πως μετά το βίντεο απολύθηκε από την εργασία της, κάτι που τελικά διαψεύστηκε. Η “είδηση” προέκυψε από χιουμοριστικό account στο X (πρώην Twitter) με τον διαχειριστή τελικά να διαγράφει το αρχικό tweet του. Η πληροφορία αναπαράχθηκε από το parody account “Tippah County Tribune” στο Facebook, με πάνω από 16.000 χρήστες να προλαβαίνουν να κάνουν share.

Ακόμη, μια άλλη σελίδα στο Facebook υπό τον τίτλο “Somerset Insider” ισχυρίστηκε πως η νεαρή είναι κόρη ενός ιερέα ονόματι Harley Vickers, ωστόσο και το “Somerset Insider” είναι μια σατιρική σελίδα που εν τέλει παραδέχθηκε πως έκανε “πλάκα” γύρω από το όλο περιστατικό.

Επίσης, ακόμη κι αν η νεαρή ονομάζεται πράγματι “Hailey Welch”, δεν υπάρχει κάποιος λογαριασμός στο διαδίκτυο που να αντιστοιχεί με την ίδια, με την ταυτότητά της να παραμένει “μυστήριο”. Μάλιστα, μια tiktoker με το όνομα Elayna Robinson διέψευσε πως είναι “η κοπέλα από το βίντεο”.

Παρά τα fake news, τις φήμες και τα σεξιστικά σχόλια του τύπου “κορίτσια κρατήστε σημειώσεις”, η συντριπτική πλειοψηφία των σχολίων ήταν θετικά προς την κοπέλα και το αυθόρμητο χιούμορ της. Πολλοί δε, σημείωσαν πως η αυθεντικότητα της αντίδρασής της και η χαλαρότητά της στο να απαντήσει με αυτόν τον τρόπο σε μια καθόλα “άβολη” ερώτηση, ήταν και ο λόγος που το βίντεο αναπαράχθηκε και αναπαράγεται διαρκώς.