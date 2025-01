Η άβολη στιγμή που ο Ζάκερμπεργκ κρυφοκοιτά σε ξένο ντεκολτέ δίπλα στη σύζυγό του

O Mαρκ Ζάκερμπεργκ, ανάμεσα στη σύζυγό του, Πρισίλα Τσαν και την αρραβωνιαστικιά του Τζεφ Μπέζος, Λόρεν Σάντσες. The New York Times via AP, Pool Kenny Holston