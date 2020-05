Η Billie Eilish ξεγυμνώνει τους body shamers

Αν είσαι η Billie Eilish μπορείς να ρίχνεις μια ταινία μικρού μήκους στο YouTube και μέσα σε λίγες ώρες να έχεις πάνω από 3 εκ. views. Εν προκειμένω, η ταλαντούχα νεαρή εκμεταλλεύτηκε τη φήμη της για να στείλει ένα πολύ σημαντικό μήνυμα προς τους θαυμαστές της και τους επικριτές της.

H ταινία της 18χρονης Eilish έχει διάρκεια περίπου 3 λεπτά και αφορά το body shaming, δηλαδή εκείνους που επικρίνουν τα σώματα και τις στυλιστικές επιλογές. Η ίδια η μουσικός έχει μιλήσει για τα πικρόχολα σχόλια που έχει δεχθεί στα social media, κυρίως λόγω της επιλογής της να εμφανίζεται με φαρδιά ρούχα.

Το βίντεο είχε δημιουργηθεί για να προβληθεί κατά της προγραμματισμένης περιοδείας της στις ΗΠΑ και σε όλο τον κόσμο, η οποία όμως αναβλήθηκε λόγω του κορονοϊού. Έτσι, μετά την αναβολή του παγκόσμιου τουρ υπό τον τίτλο "Where Do We Go?", δημοσιεύθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποσπώντας θετικά σχόλια.

Μεταξύ άλλων η Billie ακούγεται να λέει, σε ένα μήνυμα που έχει τη δική του συμβολική αξία:

"Θα θέλατε να είμαι πιο αδύνατη; Πιο αδύναμη; Πιο ήπια; Πιο ψηλή; Θα θέλατε να είμαι ήσυχη; Σας προκαλούν οι ώμοι μου; Το στήθος μου; Το στομάχι μου; Οι γοφοί μου; Το σώμα με το οποίο γεννήθηκα δεν είναι αυτό που θα θέλατε;

Έχεις απόψεις για τις απόψεις μου, για τη μουσική μου, για τα ρούχα μου, για το σώμα μου. Μερικοί άνθρωποι μισούν αυτά που φοράω, σε άλλους αρέσουν. Άλλοι τα χρησιμοποιούν για να ασκήσουν κριτική σε άλλους, άλλοι για να ασκήσουν κριτική σε εμένα, σας νιώθω να με παρακολουθείτε, πάντα.

Αν φοράω περισσότερα, αν φοράω λιγότερα, ποιος αποφασίζει πώς με καθορίζει αυτό; Το τι σημαίνει; Η αξία μου βασίζεται μόνο στο τι αντιλαμβάνεστε; Ή μήπως η γνώμη σας για μένα δεν αποτελεί δική μου ευθύνη;".

Η Billie Eilish μας έχει συνηθίσει σε βίντεο με ισχυρά μηνύματα. Τον Σεπτέμβριο άλλωστε είχε κυκλοφορήσει βίντεο κλιπ για το τραγούδι της "all good girls go to hell" με θέμα την κλιματική αλλαγή.