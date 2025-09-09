Νάξος: Μαγική στιγμή, τα μικρά χελωνάκια στον Απόλλωνα βρίσκουν τον δρόμο προς τη θάλασσα

Τα μικρά χελωνάκια βγήκαν από τα αυγά τους και πήραν το δρόμο για τη θάλασσα. Ενα μαγικό video.

Από επιτυχία στέφθηκε το τελικό στάδιο της εκκόλαψης των αυγών της πράσινης χελώνας που είχε φωλεοποιήσει στον Απόλλωνα της Νάξου τον Ιούλιο.

Όπως διαβάζουμε σε ποστ του Μιχάλη Φραγκίσκου, πολίτη της Νάξου, και όπως μπορείτε να δείτε και στο σχετικό video Τα χελωνάκια προσπαθούν να προσανατολιστούν και να φτάσουν στη θάλασσα.

“Το ερώτημα όμως είναι” όπως αναφέρει ο κ. Φραγκίσκος “πόσο καθαρή θάλασσα θα συναντήσουν αν πλεύσουν νότια βγαίνοντας από το λιμάνι και πόσους άλλους κινδύνους θα αντιμετωπίσουν”.

Δείτε αυτήν την πραγματικά ξεχωριστή στιγμή