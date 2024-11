Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος: Η ιστορία του πρώτου νικητή είχε μια μεγάλη ανατροπή

Πριν από ακριβώς 25 χρόνια ο John Carpenter γινόταν ο πρώτος “Εκατομμυριούχος” και χρησιμοποιούσε τη μοναδική βοήθεια στον τελευταίο γύρο, για έναν συγκινητικό λόγο.

Η εκπομπή “Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;” προβάλλεται στη χώρα μας κάθε βδομάδα από Πέμπτη-Σάββατο στον ΑΝΤ1, με παρουσιαστή τον Γρηγόρη Αρναούτογλου. Για την ακρίβεια το παιχνίδι επέστρεψε στις ελληνικές τηλεοπτικές οθόνες μετά από 16 χρόνια απουσίας, ξεκινώντας τον Απρίλιο του 2022 στον ΑΝΤ1, με μέγιστο σημερινό έπαθλο τα 100.000 ευρώ.

Οι δύο μεγαλύτεροι εν Ελλάδι νικητές ήταν ο Γιώργος Γεωργόπουλος που κέρδισε 50 εκ. δραχμές στις 2 Οκτωβρίου του 2001 και ο Στέλιος Στεργίου που κέρδισε 150.000 ευρώ στις 21 Νοεμβρίου του 2003.

To “Who Wants to Be a Millionaire?” ξεκίνησε στις 4 Σεπτεμβρίου του 1998 από το βρετανικό ITV, και “πέρασε” στην Αμερική, ένα χρόνο μετά, τον Αύγουστο το 1999 όπου και μεταδιδόταν από το ABC με παρουσιαστή τον Regis Philbin. Συνολικά έχει προβληθεί σε 120 χώρες και σε 92 διαφορετικές γλώσσες, ενώ κάποια περιστατικά που έχουν λάβει χώρα στα πλατό του, έχουν μείνει στην ιστορία.

Ο πρώτος “Εκατομμυριούχος”

Πριν από ακριβώς 25 χρόνια, στις 19 Νοεμβρίου του 1999, ο 31χρονος τότε John Carpenter γινόταν ο πρώτος νικητής του παιχνιδιού, ενώ έφτασε μέχρι την τελευταία ερώτηση χωρίς να έχει χρησιμοποιήσει μέχρι εκεί, καμία βοήθεια. Όταν έφτασε στο τέλος του “δρόμου”, χρησιμοποίησε τη βοήθεια του τηλεφώνου. Κάλεσε συγκεκριμένα τους γονείς του και επικοινώνησε με τον πατέρα του, όχι για να του ζητήσει την αρωγή του, αλλά για να του ανακοινώσει λιτά ότι θα κερδίσει το μεγάλο έπαθλο.

“hi Dad I don’t really need your help I just wanted to let you know I’m about to win a million dollars”

Ο Carpenter απάντησε σωστά στην ερώτηση και έγινε ο πρώτος εκατομμυριούχος της σειράς. Η νίκη του του έδωσε εθνική αναγνώριση και τον οδήγησε σε πολλές εμφανίσεις σε talk show των ΗΠΑ.

Η ερώτηση του 1 εκατομμυρίου δολαρίων ήταν: “Ποιος από τους Προέδρους των ΗΠΑ εμφανίστηκε στην τηλεοπτική σειρά “Laugh-In”;, με τις επιλογές να είναι Α) Λίντον Τζόνσον, Β) Ρίτσαρντ Νίξον, Γ) Τζίμι Κάρτερ και Δ) Τζέραλντ Φορντ.

Στο τέλος του παιχνιδιού, ο Carpenter απάντησε πως “νόμιζα πως θα φαινόμουν πολύ αλαζόνας αν τερμάτιζα το παιχνίδι χωρίς βοήθεια, και έτσι είπα να καλέσω τον πατέρα μου για να χαρεί”. Μετά τη νίκη και τη φήμη που απέκτησε, ο Carpenter έπαιξε τον εαυτό του σε σκετς στο Saturday Night Live. Μάλιστα στο εν λόγω σκετς, ο “Ντόναλντ Τραμπ” που τον υποδυόταν ο Darrell Hammond, ανακοίνωνε δήθεν πως ο Carpenter θα ήταν συνυποψήφιός του για τις… προεδρικές εκλογές. Πολλά χρόνια πριν κερδίσει για πρώτη φορά, στην πραγματικότητα.

Ακόμη, ο Carpenter εμφανίστηκε στα Good Morning America αλλά και στην Oprah Winfrey, μεταξύ άλλων. Έπαιξε δε ως ο εαυτός του και στο δεύτερο μισό της τέταρτης σεζόν της σειράς Oz. Ο ίδιος έχει γράψει και βιβλίο για την εμπειρία του. Το 2009 ήταν μέρος της “ομάδας ειδικών” του “Ask the Expert”, ενώ στις 10 Ιουλίου του 2024 εμφανίστηκε στο επετειακό show του Jimmy Kimmel που ήταν αφιερωμένη στο Millionaire, με τον Kimmel ως host.

Επαγγελματικά, εργάζεται για την IRS, Υπηρεσία Εσωτερικών Εσόδων των ΗΠΑ. Όταν δε, είχε αναφέρει την επαγγελματική του ιδιότητα στην παρουσίασή του ως παίκτης στον “Εκατομμυριούχο”, είχε αποδοκιμαστεί περιπαικτικά από το κοινό. Στην εμφάνισή του στον Kimmel, ο παρουσιαστής τον ρώτησε: “Άρα, όταν κέρδισες το 1 εκ. έπρεπε να δώσεις περίπου τα μισά στους ανθρώπους για τους οποίους εργάζεσαι;”, με εκείνον να απαντά ειρωνικά, “ω ναι, συν κάποια για την Πολιτεία του Κονέκτικατ”.