Τα memes των Ολυμπιακών Αγώνων παίρνουν “χρυσό”

Τα πιο viral στιγμιότυπα των Ολυμπιακών Αγώνων “ψάχνουν λεζάντα” και οι άνθρωποι πίσω από τους επίσημους λογαριασμούς τις έχουν.

Αν η παρακολούθηση των Ολυμπιακών Αγώνων στο Παρίσι ήταν άθλημα, τότε σίγουρα το χρυσό μετάλλιο θα πήγαινε στους ανθρώπους που διαχειρίζονται τους επίσημους λογαριασμούς των Αγώνων της 33ης Ολυμπιάδας στα social media.

Από τον “ιπτάμενο” σέρφερ και την Κορεάτισα σκοπεύτρια Κιμ Γε-τζι μέχρι τον “Snoop Horse”, οι πιο viral στιγμές των Ολυμπιακών Αγώνων φτάνουν καθημερινά στα social media εκατομμυρίων ανθρώπων και γίνονται πανεύκολα memes.

“Εγώ αν η παρακολούθηση κάθε δευτερολέπτου των Ολυμπιακών Αγώνων ήταν ολυμπιακό άθλημα“, αναφέρει η λεζάντα μίας φωτογραφίας στην οποία απεικονίζεται η Σιμόν Μπάιλς από τον λαιμό της οποίας κρέμονται τρία χρυσά και ένα ασημένιο ολυμπιακό μετάλλιο.

Η παραπάνω φωτογραφία είναι μόνο μία από τις φορές που οι λογαριασμοί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης των Ολυμπιακών Αγώνων και του Παρισιού 2024 χαρίζουν απλόχερα νέα memes.

Οι Αγώνες του Παρισιού έχουν ήδη χαρίσει στους θεατές έναν θησαυρό από χαρακτήρες που θα μείνουν για πάντα στη μνήμη μας -και όχι απαραίτητα για τις αθλητικές επιδόσεις τους και οι επίσημοι λογαριασμοί των μέσων κοινωνικής δικτύωσης των Ολυμπιακών Αγώνων, οι οποίοι συνήθως περιορίζονται στην ανάρτηση καθαρά αθλητικών στιγμιότυπων και χρονοδιαγραμμάτων εκδηλώσεων και αποτελεσμάτων, έχουν πάρει τη διοργάνωση πιο χαλαρά.

Το αποδεικνύει η φωτογραφία του σέρφερ Gabriel Medina, που γρήγορα θεωρήθηκε μία από τις πιο εμβληματικές φωτογραφίες των Ολυμπιακών Αγώνων του φετινού καλοκαιριού.

Στη… βελτιωμένη εκδοχή της, ο Βραζιλιάνος με τη βοήθεια του photoshop αιωρείται τόσο ψηλά που φτάνει στο διάστημα και χαιρετά τον Γάλλο αστροναύτη Thomas Pesquet.

Αφού ο Γάλλος κολυμβητής Léon Marchand έγραψε ιστορία κερδίζοντας χρυσό σε δύο διαφορετικά αγωνίσματα το ίδιο βράδυ, ο επίσημος λογαριασμός του Παρισιού 2024 δημοσίευσε μια φωτογραφία του Marchand, στην οποία αφήνεται να εννοηθεί πως ο ίδιος είναι τελικά ρομπότ, μετά το απίστευτο κατόρθωμα του αθλητή.

“Παρακαλώ επιβεβαίωστε”, αναφέρει η λεζάντα, ενώ πάνω στη φωτογραφία του υπάρχει το χαρακτηριστικό box που πολλές ιστοσελίδες ζητούν από τους χρήστες για να αποδείξουν ότι δεν είναι bot.

Η “αλήθεια” αποκαλύφθηκε μερικές ημέρες αργότερα, όταν ο κολυμβητής πρόσθεσε ένα τέταρτο χρυσό μετάλλιο στο ενεργητικό του, με τον λογαριασμό του “Paris 2024” να το πηγαίνει ένα βήμα παραπέρα και να αποκαλύπτει πως ο αθλητής δεν είναι τελικά άνθρωπος.

“Verification failed“, αναφέρει το χιουμοριστικό tweet.

Η Νοτιοκορεάτισσα “ηρωίδᨔ της Marvel και ο Τούρκος σκοπευτής με το χέρι στην τσέπη

Οι viral στιγμές των Ολυμπιακών Αγώνων συνεχίστηκαν όταν στην οθόνη μας εμφανίστηκαν δύο αθλητές που δεν ξέραμε ότι χρειαζόμαστε.

Ο λόγος για την 31χρονη Νοτιοκορεάτισσα Κιμ Γε-τζι (Kim Ye-ji) και ο Γιουσούφ Ντίκετς (Yusuf Dikeç) οι οποίοι εκτός από τα αργυρά μετάλλια στα αντίστοιχα αγωνίσματά τους κέρδισαν και το διαδίκτυο με το coolness τους. Ο λογαριασμός των Ολυμπιακών Αγώνων δεν θα μπορούσε να λείπει από το “πάρτι” που στήθηκε στα social media.

Δεν είναι όμως μόνο οι αθλητές που όλες αυτές τις ημέρες έχουν χαρίσει μοναδικές στιγμές on camera.

Το δικό του αποτύπωμα έχει αφήσει και ο διάσημος ράπερ και σχολιαστής των Ολυμπιακών Αγώνων Snoop Dogg, ο οποίος έχει γίνει viral για τις αντιδράσεις του κατά τη διάρκεια των αγωνισμάτων.

Το πιο δημοφιλές meme όμως είναι μία παραλλαγή της έκφρασης “hang it in the Louvre (κρεμάστε το στο Λούβρο)”, μία φράση που χρησιμοποιείται συνήθως για να αναφερθεί σε διάσημα έργα τέχνης που εκτίθενται στο Μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι της Γαλλίας.

Όταν κάποιος αστειεύτηκε ότι το διάσημο πορτραίτο της Μόνα Λίζα θα μπορούσε να αντικατασταθεί με μια φωτογραφία της Γαλλίδας Κασσάνδρας Μπογκράν που κερδίζει το Ολυμπιακό τρίαθλο, οι άνθρωποι πίσω από τον λογαριασμό του “Paris 2024” το έκαναν πράξη. “Avec plaisir! (Ευχαρίστως!)” έγραψαν στα γαλλικά, με τη φωτογραφία της αθλήτριας να παίρνει τη θέση της Τζιοκόντα.

Περίοπτη θέση στο Λούβρο πήρε και ο Γάλλος τζουντόκα Teddy Riner, ο οποίος έχει κερδίσει δύο χρυσά μετάλλια στο Παρίσι. “Σε αυτό το επίπεδο, πρόκειται για τέχνη”, ανέφερε το account στο Χ.

Τα memes που έχουν γεμίσει τα feed των επίσημων λογαριασμών των Ολυμπιακών Αγώνων έρχονται καθώς όλο και περισσότερες εταιρείες, οργανισμοί, ακόμη και προεδρικές εκστρατείες, στηρίζονται σε αυτή τη νέα στρατηγική προώθησης, η οποία meme marketing και η οποία, όπως λένε ορισμένοι, μπορεί να έχει μεγαλύτερη εμβέλεια από την παραδοσιακή διαφήμιση.

Η δύναμη του meme marketing αποδεικνύεται τόσο μεγάλη που όταν τη Δευτέρα, ο επίσημος λογαριασμός των Ολυμπιακών Αγώνων δημοσίευσε τη στιγμή που η Μπάιλς και η Τσάιλς υποκλίνονται στη Βραζιλιάνα χρυσή Ολυμπιονίκη Ρεμπέκα Αντράντε, ο επίσημος λογαριασμός του Μουσείου του Λούβρου απάντησε: “Ίσως θα έπρεπε να την κρεμάσουμε στο Λούβρο…“.