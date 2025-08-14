Αληθεύει ότι το καλοκαίρι μαλλιά και νύχια μακραίνουν πιο γρήγορα;

Κι όμως, οι επιστήμονες έχουν ασχοληθεί και με το εάν τα νύχια και τα μαλλιά μας μακραίνουν πιο γρήγορα τους καλοκαιρινούς μήνες. Τι αποκάλυψαν.

Αν και υπάρχουν διαθέσιμα κάποια επιστημονικά δεδομένα, δεν είναι ακόμη τεκμηριωμένο ότι τα μαλλιά μας και τα νύχια μας μεγαλώνουν πιο γρήγορα το καλοκαίρι.

Τα μαλλιά και τα νύχια σας μεγαλώνουν συνεχώς, αλλά όχι πάντα με σταθερό ρυθμό.

Οι παράγοντες που διαδραματίζουν τον βασικότερο ρόλο είναι οι ορμόνες, η διατροφή, η ηλικία και η γενετική.

Είναι, όμως, το καλοκαίρι ένας από τους παράγοντες που επηρεάζουν τον ρυθμό ανάπτυξης στα μαλλιά και στα νύχια;

Μπορεί να έχετε ακούσει ότι τα μαλλιά και τα νύχια μας μακραίνουν πιο γρήγορα το καλοκαίρι. Η απάντηση, ίσως παραδόξως, είναι… ναι, αλλά όχι τόσο που να γίνεται αισθητή η διαφορά σε σύγκριση με τον χειμώνα.

Μακραίνουν τα μαλλιά πιο γρήγορα σε ζεστό καιρό;

«Ίσως ναι» απαντούν οι ειδικοί, καθώς τα στοιχεία υπάρχουν, αλλά δεν είναι συντριπτικά για να το τεκμηριώσουν.

Υπάρχουν μερικές μικρές μελέτες που έχουν δείξει, για παράδειγμα, ότι η ανάπτυξη της γενειάδας είναι ταχύτερη τους ζεστούς μήνες.

Επίσης, ότι η ποσότητα των τριχών στο κεφάλι που δεν αναπτύσσονται ή δεν πέφτουν ενεργά είναι υψηλότερη στο τέλος του καλοκαιριού. Αυτό, ωστόσο, δεν αρκεί για να αποδείξει τον ισχυρισμό.

Γιατί μπορεί να συμβαίνει μια τέτοια «επιτάχυνση» το καλοκαίρι;

«Είναι πιθανό η ζέστη να προκαλεί μια συνολική αύξηση της ροής του αίματος, η οποία αυξάνει την κυκλοφορία», εξηγεί η Robyn Gmyrek, δερματολόγος στο ParkView Laser Dermatology της Βρετανίας.

«Αυτό, με τη σειρά του, αυξάνει την ποσότητα θρεπτικών συστατικών και αυξητικών παραγόντων που παρέχονται στον θύλακα της τρίχας».

Ωστόσο, υπάρχει μια επιφύλαξη. Τα στοιχεία που έχουμε για την αυξημένη ανάπτυξη των μαλλιών τοποθετούν τον μέγιστο ρυθμό περίπου 60 τοις εκατό ταχύτερα από τον ελάχιστο – και αυτό ακούγεται πολύ, αλλά πρέπει να θυμάστε ότι η βασική ταχύτητα ανάπτυξης των μαλλιών είναι μικρότερη από μισό χιλιοστό την ημέρα.

Με απλά λόγια, ακόμη και αν τα μαλλιά σας μεγαλώνουν ταχύτερα το καλοκαίρι, δεν πρόκειται να είναι πραγματικά τόσο πολύ ώστε να το παρατηρήσετε.

Μακραίνουν γρηγορότερα τα νύχια το καλοκαίρι;

Με τα νύχια, η εικόνα είναι πιο ξεκάθαρη: ναι, τα νύχια μακραίνουν πιο γρήγορα το καλοκαίρι από ό,τι τον χειμώνα ή, τουλάχιστον, θα έπρεπε.

Αυτό μπορεί εν μέρει να οφείλεται στον ίδιο λόγο με τα μαλλιά σας, δηλαδή στην περισσότερη ροή αίματος τους ζεστούς μήνες.

«Υπάρχουν διαφορές στον ρυθμό ανάπτυξης από δάχτυλο σε δάχτυλο», δήλωσε στους New York Times το 1988 ο Lawrence Norton, καθηγητής Δερματολογίας στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου της Βοστώνης.

«Το μεσαίο και το τέταρτο δάχτυλο τείνουν να μεγαλώνουν λίγο πιο γρήγορα από το πέμπτο και τον αντίχειρα».

Ομοίως, τα νύχια στο δεξί σας χέρι πιθανότατα μεγαλώνουν πιο γρήγορα από αυτά στο αριστερό σας, εκτός αν είστε αριστερόχειρας, αναφέρει ο ειδικός.