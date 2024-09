«(Α)όρατο Τραύμα»: Προσωπικές αφηγήσεις παιδιών που αποκαλύπτουν τραύματα

Στην ψηφιακή έκθεση ζωγραφικής «(Α)όρατο Τραύμα», 8 παιδικά ιχνογραφήματα εκτίθενται σε μία ψηφιακή πλατφόρμα ελεύθερης πρόσβασης, αποκαλύπτοντας επώδυνες παιδικές εμπειρίες κακοποίησης, σχολικού εκφοβισμού, πένθους, φόβου θανάτου κ.ά.

Η MYARTIST παρουσιάζει την πρώτη πλήρως προσβάσιμη ψηφιακή έκθεση ζωγραφικής «(Α)όρατο Τραύμα».

Οκτώ παιδικά ιχνογραφήματα εκτίθενται σε μία ψηφιακή πλατφόρμα ελεύθερης πρόσβασης, αποκαλύπτοντας επώδυνες παιδικές εμπειρίες κακοποίησης, σχολικού εκφοβισμού, πένθους, φόβου θανάτου κ.ά.

Τα σκίτσα, σε συνδυασμό με τις αφηγήσεις των παιδιών, αποτυπώνουν την κλεμμένη παιδική ηλικία, το βιωμένο τραύμα, τις σκοτεινές πλευρές της ζωής. Καθώς τα σημάδια έρχονται στην επιφάνεια, το αόρατο γίνεται ορατό και σοκάρει. Η έκθεση στοχεύει στην ευαισθητοποίηση σχετικά με το παιδικό τραύμα και την παροχή βοήθειας για την έγκαιρη αναγνώρισή του από γονείς, εκπαιδευτικούς και φροντίστριες/-στές.

Η ψηφιακή έκθεση «(Α)όρατο Τραύμα» είναι πλήρως προσβάσιμη σε άτομα με αναπηρία. Το κοινό έχει τη δυνατότητα να πλοηγηθεί στις ζωγραφιές των παιδιών, να διαβάσει, να ακούσει ή και να δει τις σχετικές αφηγήσεις με διερμηνεία στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα και στη Διεθνή Νοηματική (International Sign).

Για την ανάλυση των ιχνογραφημάτων αναζητήθηκαν γνήσια ουδέτερες και συμπεριληπτικές λύσεις σύμφωνα με τα πρότυπα του Καθολικού Σχεδιασμού για τη Μάθηση (Universal Design for Learning) και τον Οδηγό Χρήσης Ουδέτερης ως προς το Φύλο Γλώσσας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Η MYARTIST ιδρύθηκε το 2018 και φιλοδοξεί να χρησιμοποιήσει την τέχνη ως μέσο κοινωνικής αλλαγής και ενδυνάμωσης των ατόμων. Εμπνευσμένη από το άρθρο 27 της Οικουμενικής Διακήρυξης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, «[Κάθε άτομο] έχει το δικαίωμα να συμμετέχει ελεύθερα στην πνευματική ζωή της κοινότητας, να χαίρεται τις καλές τέχνες […]», η MYARTIST αποτελεί γέφυρα μεταξύ της τέχνης και μιας κοινωνίας χωρίς αποκλεισμούς, που δεν αφήνει κανένα άτομο «πίσω».

Στην υλοποίηση της έκθεσης συντέλεσαν καθοριστικά οι εξής φορείς: Microkosmos, Κέντρο Έρευνας Μουσείο Τσιτσάνη Τρίκαλα, e-Nable Greece, Αμυμώνη, Let Her In και Youthmakers Hub.

Δείτε την έκθεση εδώ.