AstraZeneca: Το 70% των νέων φαρμάκων μας παρασκευάζεται με τεχνητή νοημοσύνη

Η AstraZeneca επενδύει στην επιστημονική έρευνα 10,9 δισεκατομμύρια δολάρια το χρόνο και φιλοδοξία μας είναι έως το 2030 να διαθέσουμε 20 νέα καινοτόμα φάρμακα, ενώ ήδη έχει δημιουργήσει φάρμακα με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης (ΑΙ)

Στο ισχυρό αποτύπωμα της AstraZeneca, τόσο σε διεθνές όσο και σε εθνικό επίπεδο, επικεντρώθηκε η Πρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος της εταιρείας για την Ελλάδα & την Κύπρο κα Έλενα Χουλιάρα κατά τη διάρκεια συνάντησης με δημοσιογράφους υγείας. Η κα. Χουλιάρα ανέδειξε την ανάγκη ευρύτερης ενίσχυσης της καινοτομίας ενώ αναφέρθηκε και στον τρόπο με τον οποίο η εταιρία προσεγγίζει τη βιωσιμότητα.

«Η AstraZeneca επενδύει στην επιστημονική έρευνα 10,9 δισεκατομμύρια δολάρια το χρόνο και φιλοδοξία μας είναι έως το 2030 να διαθέσουμε 20 νέα καινοτόμα φάρμακα. Το 70% των νέων δραστικών ουσιών των σκευασμάτων της εταιρείας έχει προέλθει ήδη μέσα από την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης και των big data ενώ το 90% των νέων της φαρμάκων θα είναι φάρμακα ακριβείας» επεσήμανε χαρακτηριστικά.

Επικεντρώνοντας στην Ελλάδα, αναφέρθηκε τόσο στα οικονομικά μεγέθη της εταιρείας όσο και στη συνεισφορά της στην οικονομία και την απασχόληση: «Ο κύκλος εργασιών μας το 2022 ανήλθε σε 225 εκατ. ευρώ. Απασχολούμε 258 εργαζόμενους, το 78% των οποίων, υψηλής εξειδίκευσης. Με βάση τα στοιχεία του 2022, οι εκπτώσεις και οι επιστροφές στο Εθνικό Σύστημα Υγείας ανήλθαν σε 106,6 εκατ. ευρώ». Όπως σημείωσε, την τριετία 2023-2025 η AstraZeneca αναμένεται να λάβει έγκριση από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΜΑ) για 11 νέα φάρμακα και 47 ενδείξεις. To 33% των νέων φαρμάκων/ενδείξεων αφορούν στοχεύουσες θεραπείες. Από το 2020 έως σήμερα η εταιρεία προχώρησε 44 Κλινικές Μελέτες και 5 προγράμματα Πρώιμης Πρόσβασης.

Η ανάγκη στρατηγικής επένδυσης στην καινοτομία

Η κα. Χουλιάρα ανέδειξε την ανάγκη στρατηγικής επένδυσης στην καινοτομία του φαρμάκου, τονίζοντας: «Το μέλλον της υγείας μας και η ποιότητα των υπηρεσιών υγείας που λαμβάνουμε εξαρτώνται από τη στήριξη στη φαρμακευτική καινοτομία. H φαρμακευτική καινοτομία είναι εκείνη που δημιουργεί και θα συνεχίσει να δημιουργεί σύγχρονα φάρμακα που σώζουν ζωές. Η καινοτομία χρειάζεται συνεπώς συστηματική χρηματοδότηση. Πρέπει να αντιμετωπίζουμε την υγεία, την καινοτομία και την πρόληψη ως επένδυση για το μέλλον – και να πάψουμε να την εξετάζουμε αποκλειστικά ως κόστος ή απλά ως προϋπολογισμό. Η στήριξη της καινοτομίας αποτελεί ουσιαστικά στήριξη της κοινωνικής συνοχής και αυτό σχετίζεται τόσο με τη θεραπεία όσο και με την πρόληψη».

Σε ό,τι αφορά τη φαρμακευτική δαπάνη, συμπλήρωσε: «Τα τελευταία χρόνια έχουν νομοθετηθεί μέτρα τα οποία αυξάνουν το βάρος επιστροφών στην καινοτόμο βιομηχανία. Καταγράφεται σημαντική αύξηση των επιστροφών στο κανάλι των φαρμάκων υψηλού κόστους και το νοσοκομειακό κανάλι. Για την καινοτόμο βιομηχανία αυτό σημαίνει ότι απειλείται η βιωσιμότητά της. Το 2023 οι επιστροφές στο νοσοκομειακό κανάλι μετά τις ανακοινώσεις των κλειστών προϋπολογισμών προβλέπεται να ξεπεράσουν το 80% συνυπολογίζοντας και την ενεργοποίηση κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης».

Το PHSSR και η ενίσχυση της ανθεκτικότητας του εθνικού συστήματος υγείας

Η κα. Χουλιάρα έκανε ειδική αναφορά στην παγκόσμια πρωτοβουλία της εταιρείας Partnership for Health System Sustainability and Resilience (PHSSR): «Με αφορμή την πανδημία της Covid-19, αποφασίσαμε να ιδρύσουμε τη διεθνή συνεργασία PHSSR σε συνεργασία με το London School of Economics και το World Economic Forum. Σκοπός της ήταν και είναι να απαντήσει στο ερώτημα εάν υπάρχει τρόπος να αναδιαρθρώσουμε καλύτερα τα συστήματα υγείας των χωρών για να αντέχουν έντονους κλυδωνισμούς και να ανακάμπτουν γρήγορα». Επεσήμανε ότι στην Ελλάδα πρωτοβουλία απέδωσε καρπούς εξαιρετικά άμεσα, με επικεφαλής της σχετικής μελέτης τον καθηγητή Κώστα Αθανασάκη από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής πλαισιωμένο από μία ομάδα 20 διακεκριμένων επιστημόνων και επαγγελματιών του χώρου της υγείας.

«Τα αποτελέσματα της μελέτης είναι ήδη διαθέσιμα με τις 23 βασικές διαπιστώσεις και συστάσεις της επιστημονικής ομάδας να αποτελούν την καλύτερη δυνατή βάση χάραξης νέων πολιτικών υγείας. Για να δημιουργήσουμε ένα βιώσιμο και ανθεκτικό σύστημα υγείας για το μέλλον, χρειαζόμαστε πολιτικές οι οποίες θα δημιουργούνται με βάση τη ζήτηση, τις ανάγκες δηλαδή των ασθενών και όχι με βάση την προσφορά όπως γίνεται σήμερα» τόνισε.

Επένδυση και στην πρόληψη

Η Πρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος της AstraZeneca επέμεινε παράλληλα στην ανάγκη να εστιάσουμε εντονότερα σε πολιτικές πρόληψης, με καθορισμό συγκεκριμένων στόχων και κριτηρίων αξιολόγησης της εφαρμογής των προγραμμάτων πληθυσμιακού προσυμπτωματικού ελέγχου. «Από την πλευρά μας, συμμετέχουμε και θέλουμε να ενισχύσουμε δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού αναδεικνύοντας τη σημασία της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης σε ασθένειες όπως η χρόνια νεφρική νόσος και ο καρκίνος του πνεύμονα. Συγκεκριμένα, μάλιστα για τον καρκίνο του πνεύμονα, έχουμε καταθέσει στο υπουργείο Υγείας, στη γενική γραμματεία Δημόσιας Υγείας, πρόταση για την έγκαιρη πρόληψη αλλά και τη διαχείριση των ασθενών εφ’ όσον διαγνωσθούν» επεσήμανε.

Τέλος, η κα. Χουλιάρα αναφέρθηκε στην ιδιαίτερη έμφαση που δίνει η εταιρεία στη βιωσιμότητα και σε δράσεις για το περιβάλλον. Ανακοίνωσε, μάλιστα, την πρωτοβουλία της εταιρείας να μετατρέψει το σύνολο του στόλου των οχημάτων της σε ηλεκτρικά: «Στην AstraZeneca πρεσβεύουμε ότι η ανθρώπινη υγεία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την υγεία του πλανήτη και κατ’ επέκταση, ότι η σωστή περιβαλλοντική διαχείριση μπορεί να βελτιώσει την υγεία των ανθρώπων, αλλά και να αποτρέψει την εμφάνιση ασθενειών. Η AstraZeneca έχει δεσμευτεί και εστιάζει στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Πρωτοπορεί με σημαντικές επενδύσεις σε προγράμματα που συμβάλλουν στην άμβλυνση των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, σχεδιάσαμε και υλοποιούμε τη φιλόδοξη πρωτοβουλία του AZ Forest. Το AZ Forest, αφορά στην αναδάσωση και τη βιοποικιλότητα για την υποστήριξη της δράσης για την κλιματική αλλαγή και την ανθρώπινη υγεία. Το πρόγραμμα ανακοινώθηκε το 2020, διευρύνθηκε το 2023 και περιλαμβάνει τη δέσμευση της ΑstraZeneca να φυτέψει 200 εκατομμύρια δέντρα έως το 2030 και να διασφαλίσει τη μακροπρόθεσμη επιβίωσή τους. Το πρόγραμμα αποτελεί μία επένδυση 400 εκατομμυρίων δολαρίων.

Στην Ελλάδα, έχουμε ευθυγραμμιστεί με τους διεθνείς μας στόχους. Στο πλαίσιο του ανανεωμένου μας περιβαλλοντικού προγράμματος «Προστατεύουμε το Περιβάλλον με… Πράξεις» και με τη συμμετοχή όλων των ανθρώπων της εταιρείας μας, θα φυτεύσουμε και θα φροντίσουμε περισσότερα από 30.000 δέντρα σε όλη την Ελλάδα έως το 2030». Παράλληλα, η κα. Χουλιάρα αναφέρθηκε στην στήριξη της ηλεκτροκίνησης ως δράσης μείωσης του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της εταιρείας, τονίζοντας: «Ο εταιρικός μας στόλος θα είναι πλέον ηλεκτρικός. Μέσα στο 2024, θα ολοκληρωθεί η μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση των 230 οχημάτων μας ενώ ήδη ολοκληρώθηκε η τοποθέτηση 42 φορτιστών στα γραφεία μας».