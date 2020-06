Χαμογελάστε ξανά σε μόνο μία μέρα

Τα τελευταία χρόνια όσοι δραστηριοποιούνται γύρω από την ειδικότητα της Οδοντικής Εμφυτευματολογίας και αποκατάστασης επί εμφυτευμάτων, έχουν υιοθετήσει τον όρο «Teeth in a Day», προκειμένου να περιγράψουν τις ενέργειες που γίνονται και σας εξασφαλίζουν ένα όμορφο χαμόγελο με σταθερά δόντια σε μία μόνο ημέρα.

Πριν από μερικά χρόνια κάτι τέτοιο φάνταζε αδιανόητο. Σήμερα όμως, η ολική αποκατάσταση του στόματος με εμφυτεύματα και σταθερές γέφυρες μπορεί να γίνει σε μία ημέρα. Δηλαδή, ο ασθενής δεν μένει ούτε μια ημέρα χωρίς σταθερά δόντια. Από την 1η ημέρα μπορεί να χαμογελάει, να μασάει και να απολαμβάνει τη ζωή σαν να έχει τα φυσικά του δόντια.



ADVERTISING

Στην περίπτωση απώλειας όλων των δοντιών, η τοποθέτηση 4-7 εμφυτευμάτων σε καίριες, με ακρίβεια υπολογισμένες θέσεις, προσφέρει ασφαλή βάση για την εφαρμογή σταθερής γέφυρας που καλύπτει όλο το στόμα.

Στις συνήθεις τεχνικές, αφού αφαιρεθούν τα δόντια και τοποθετηθούν τα εμφυτεύματα, ο ασθενής θα πρέπει να περιμένει με ολικές οδοντοστοιχίες πάνω και κάτω (μασέλες) για 3-4 περίπου μήνες και μετά να λάβει την τελική αποκατάσταση.

Προκειμένου να απαλλάξουμε τους ασθενείς μας από τις κινητές οδοντοστοιχίες (ακόμα κι αν αυτές χρησιμοποιούνται προσωρινά), εφαρμόζουμε τη διαδικασία «Teeth in a Day».

Πρόκειται για μία πολύ εξειδικευμένη διαδικασία, η οποία εκτελείται μόνο από έμπειρους στην τεχνική αυτή εμφυτευματολόγους και περιλαμβάνει όλες τις παρακάτω εργασίες οι οποίες γίνονται αυθημερόν.

Εξαγωγή όλων των δοντιών. Τοποθέτηση 4-7 εμφυτευμάτων ανά γνάθο. Τοποθέτηση πάνω στα εμφυτεύματα προσωρινής βιδωτής γέφυρας, η οποία θα παραμείνει στο στόμα για 3-6 μήνες. Αντικατάσταση της προσωρινής γέφυρας με μόνιμη γέφυρα, που δεν αφαιρείται από τον ασθενή.

Οι θέσεις των εμφυτευμάτων επιλέγονται με ακρίβεια, ώστε η προσθετική αποκατάσταση που έπεται, να προσφέρει άριστη μασητική λειτουργία, εξαίρετη αισθητική και ευκολία στην συντήρηση.

«Η σύγχρονη Οδοντιατρική, μας προσφέρει σήμερα ισχυρά όπλα, τα οποία σε συνδυασμό με τις γνώσεις και την εμπειρία μας, χαρίζουν άμεσα υγιή χαμόγελα. Η στρατηγική που ακολουθούμε για τους ασθενείς μας, που για κάποιους λόγους έχασαν ή θα χάσουν όλα τους τα δόντια, είναι τέτοια ώστε σε σύντομο χρονικό διάστημα να υπάρχει πλήρης αποκατάσταση τόσο αισθητική, φωνητική όσο και μασητική, με σταθερές γέφυρες, χωρίς μασέλες», σημειώνει ο Χειρουργός-Οδοντίατρος, Μιχάλης Μ. Τσιτσικόπουλος.

Δείτε το οδοντιατρείο του Μιχάλη Τσιτσικόπουλου

Οι διαδικασίες που θα ακολουθηθούν είναι:

Σε ένα πρώτο ραντεβού θα γίνει η λήψη του ιατρικού-οδοντιατρικού ιστορικού, η κλινική εξέταση-ακτινολογικός έλεγχος-αξιολόγηση, η συζήτηση με τον ασθενή προκειμένου να εκφράσει τις προσδοκίες του και να τεθούν οι θεραπευτικοί στόχοι, η λήψη αποτυπωμάτων για κατασκευή εκμαγείων μελέτης και χειρουργικού νάρθηκα (οδηγού) και η λήψη φωτογραφιών του στόματος.

Ακολούθως, στο δεύτερο ραντεβού θα γίνει περαιτέρω αξιολόγηση δεδομένων που προέκυψαν από κλινικό-ακτινογραφικό έλεγχο και μελέτη εκμαγείων, η συζήτηση προτεινόμενου σχεδίου θεραπείας και αποδοχή από τον ασθενή, η λήψη των αποτυπώματων για κατασκευή των άμεσων γεφυρών και θα δοθούν χρήσιμες οδηγίες που θα προετοιμάσουν τον ασθενη για την επέμβαση.

Κατά τη διάρκεια του τρίτου ραντεβού θα γίνει η τοποθέτηση και η φόρτιση των εμφυτευμάτων, δηλαδή η τοποθέτηση σταθερής, κοχλιούμενης γέφυρας επί των εμφυτευμάτων.

Τέλος, 4-6 μήνες μετά την τοποθέτηση των εμφυτευμάτων θα γίνει η αντικατάσταση των προσωρινών γεφυρών με μόνιμες.

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε τον κ. Μιχαήλ Τσιτσικόπουλο - Χειρουργό Οδοντίατρο στο 210 6231441 ή μπείτε στην ιστοσελίδα www.dentalworks.gr

Ο Μιχάλης Τσιτσικόπουλος γεννήθηκε στην Αθήνα και εισήχθη στην Οδοντιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών το 1991, από όπου και αποφοίτησε το 1997. Στη συνέχεια υπηρέτησε την στρατιωτική του θητεία στον Στρατό Ξηράς με την ειδικότητα του Οδοντίατρου.

Ασκεί την οδοντιατρική από το 2000 στο ιδιωτικό του ιατρείο, με κύρια ενασχόληση την Αισθητική Οδοντιατρική και τα Οδοντικά εμφυτεύματα.

Την περίοδο 2005-2006 παρακολούθησε επιτυχώς το μετεκπαιδευτικό πρόγραμμα στην ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ του Πανεπιστήμιο Witten- Herdecke της Γερμανίας, διάρκειας ενός έτους.

Το 2008 μετέβη στις ΗΠΑ, όπου παρακολούθησε μετεκπαιδευτικό πρόγραμμα στην Oδοντική Eμφυτευματολογία, διάρκειας ενός έτους, υπό την επίβλεψη του Καθηγητή Sascha Jovanovic.

Στη συνέχεια ασχολήθηκε με αποκαταστάσεις ολικής νωδότητας με εμφυτεύματα καθώς και με τεχνικές αναγέννησης οστού.

.Από το 2015, συνεργάζεται με κλινικές εμφυτευμάτων στο Λονδίνο, με αποκλειστικό αντικείμενο την τοποθέτηση και αποκατάσταση εμφυτευμάτων και ειδικότερα θεραπείες ολικής αποκατάστασης στόματος με εμφυτεύματα, τεχνικές ανάπλασης οστού, χρήση a-PRF και άλλα (All on four, All on six).