Δίκτυο Ομότιμων Χρηστών Ψυχοδραστικών Ουσιών: Αντιδράσεις για τη μεταφορά μονάδων του ΟΚΑΝΑ

Το δίκτυο των ομότιμων για την μείωση της βλάβης αντιδρά στη μεταφορά της μονάδας του ΟΚΑΝΑ από το Στρατόπεδο Βαρύτη στο Γουδή, αλλά και της μονάδας 424 στον περιφερειακό της Θεσσαλονίκης, αναφέροντας πως οι αναδιατάξεις στον Οργανισμό δυσχεραίνουν την εξυπηρέτηση των χρηστών που επωφελούνται από τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

Σημειώνουν πως η ΜΟΘΕ Στρ. Βαρύτη-Γουδή είναι ιδιαιτέρως σεβαστή στην κοινότητα των χρηστών - επωφελουμένων, όντας πλήρως εναρμονισμένη με τις οδηγίες που συνιστώνται από διεθνείς οργανισμούς όπως ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ). Το δίκτυο στηλιτεύει ακόμη το γεγονός πως, όπως αναφέρεται, οι εξυπηρετούμενοι αποκλείονται από ενδεχόμενη εργασία - απασχόληση εντός του ΟΚΑΝΑ, ενώ στέκεται στη σημασία της συνέχισης των προγραμμάτων φαρμακευτικής υποστήριξης.

Αναφέρει ακόμη πως η έλλειψη συνεργασίας ανάμεσα στο υπουργείο Υγείας και το Προστασίας του Πολίτη, είναι επιζήμια για τα δικαιώματα των χρηστών.

Η ανακοίνωση του Δικτύου Ομότιμων Χρηστών Ψυχοδ/κων Ουσιών:

"Οι συνεχιζόμενες εξελίξεις στον ΟΚΑΝΑ στην χώρα μας δικαιολογούν μια σοβαρή ανησυχία.

Επτά μονάδες θεραπείας βρίσκονται στα πρόθυρα του κλεισίματος, ορισμένες από τις οποίες ίσως μπορούν να εξορθολογιστούν λόγω των υποτυπωδών συνθηκών (λυόμενα περιφερειακά των νοσοκομείων) που εμποδίζουν και τη ομαλή ροή της εργασίας και την σωστή παροχή υπηρεσιών.

Ωστόσο, η απόφαση να κλείσουν αυτές οι μονάδες - ιδιαίτερα αυτή στο Γουδή - αλλά και της μονάδας 424 στον περιφερειακό της Θεσσαλονίκης που εξυπηρετεί πολύ κοσμο, φαίνεται να στερείται επιστημονικής βάσης ή ολοκληρωμένης λογικής.

Δυστυχώς για όλους, η "μονάδα Γουδή" είναι μια πολύ αξιόλογη μονάδα μεθαδόνης πολύ σεβαστή στην κοινότητα χρηστών υπηρεσιών του ΟΚΑΝΑ, και έχει ιδιαίτερη σημασία για όσους χορηγούνται στο στρατόπεδο ΒΑΡΥΤΗ αλλά και για όλους τους εξυπηρετούμενους του ΟΚΑΝΑ.

Διακρίνεται για τη συμπονετική της προσέγγιση, την αποτελεσματικότητά της, τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και την τήρηση των οδηγιών που συνιστώνται από διεθνείς οργανισμούς όπως ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ), το Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για τα Ναρκωτικά και το Έγκλημα UNODC - United Nations Office on Drugs and Crime και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Πληροφορησης - European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA), η μονάδα έχει κερδίσει την καθολική αποδοχή της κοινότητας χρηστών.

Παρά αυτά τα χαρακτηριστικά, οι πιθανές συνέπειες του κλεισίματός του σε σταθεροποιημένους χρήστες υπηρεσιών, ειδικά στις γυναίκες χρήστες που εξαρτώνται από τη μονάδα, φαίνεται να έχουν αγνοηθεί.

Εδώ αναλυτικά οι επιπτώσεις

Στην Ελλάδα, τα προγράμματα φαρμακευτικής υποστήριξης συχνά παρερμηνεύονται και υποτιμούνται.

Ο ΟΚΑΝΑ έχει δεχθεί εδώ και καιρό κριτική, ιδιαίτερα από τους υποστηρικτές των στρατηγικών «σκληρής αγάπης» που βασίζονται στην αποχή και τιμωρία.

Δυστυχώς, τέτοιες κριτικες συνέβαλαν στην περιθωριοποίηση και τον στιγματισμό αυτών των προγραμμάτων και των μελών τους.

Το στίγμα που προκύπτει έχει βαθιές επιπτώσεις, οδηγώντας συχνά τα άτομα να χάσουν την κοινωνική τους ταυτότητα ως πολίτες, ως εργαζόμενοι, ως γονείς ακομα και ως κληρονόμοι.

Κατά ένα ειρωνικό τρόπο, ο ΟΚΑΝΑ επιστρατεύει επίμονα υποστηρικτές αυτής της σκληρής φιλοσοφίας, επιδεινώνοντας την περιθωριοποίηση και τον στιγματισμό των μελών του.

Επιπλέον, αποκλείει με νόμο τους εξυπηρετούμενούς του από όλες τις ευκαιρίες απασχόλησης στον οργανισμό, μια έντονη αντίφαση σχετικά με την αποστολή του.

Αυτή η επιζήμια τακτική, ενώ επιδεικνύει επιλεκτική μεγαλοψυχία προς τους επικριτές του παρελθόντος, δημιουργεί μια κρίση ταυτότητας εντός του οργανισμού, με αποτέλεσμα μια ασταθή ισορροπία μεταξύ μείωσης της βλάβης και τιμωρητικών πρακτικών.

Διεθνώς, τα προγράμματα φαρμακευτικης υποστήριξης είναι πρώτα σε προτίμηση, αναγνωρίζονται ως εξαιρετικά αποτελεσματικά, οικονομικά αποδοτικά, και καλά αποδεκτά στις κοινότητες χρηστών.

Ωστόσο, στην Ελλάδα, τα προγράμματα αυτά συχνά αναδιαρθρώνονται σε σωφρονιστικά προσανατολισμένα μόνο στον κοινωνικό έλεγχο, με εντελώς αναποτελεσματικά πλαίσια που έρχονται σε αντίθεση με τις αρχές της μείωσης της βλάβης, οδηγώντας σε επιζήμιες συνέπειες για τους εξυπηρετούμενους, αυξημένη πίεση και ματαίωση του προσωπικού, και παρεμπόδιση των στόχων του προγράμματος. Μια σοβαρή συνέπεια είναι ότι: ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΟΒΑΡΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ.

Αντί να ανοίξει τις πόρτες του σε όλους τους χρήστες Οπιοειδων και να τους δώσει το δικαίωμα της επιλογής του φαρμάκου τους, τα τελευταία χρόνια δίνει μόνο ένα υποκατάστατο, την βουπρενορφίνη και αρνείται να δώσει μεθαδόνη, ένα φάρμακο που ζητούν επανειλλημένα οι χρήστες.

Έτσι, κλείνει απ' έξω ένα μεγάλο αριθμό εξυπηρετούμενων, με απότελεσμα οι εξυπηρετούμενοί του να μειωθούν δραστικά. Και τώρα εκτός της άρνησης της χορήγησης μεθαδόνης σε νέοεισαχθεντες κλείνει και τις επιτυχημένες μονάδες.

Η απόκλιση από τις κατευθυντήριες γραμμές που καθορίζονται από εξέχοντες οργανισμούς είναι βαθιά ανησυχητική.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, υπάρχει μια στροφή προς στρατηγικές πιο συμπονετικές, πιο κατανοητικές και βασισμένες σε αποδείξεις και στοιχεία.

Αυτές είναι λίγες από τις εκδόσεις με κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις που επανειλλημένα θυμίζουμε μάταια στους υψηλά ιστάμενους, ότι πρέπει να ακολουθήσουν.

Η έρευνα δείχνει ότι οι στρατηγικές που δίνουν έμφαση στην ενσυναίσθηση, την υποστήριξη και την κατανόηση, αποφέρουν τα καλύτερα αποτελέσματα στη θεραπεία του εθισμού.

Η ενδυνάμωση και η εκπαίδευση είναι πρωταρχικής σημασίας - η γνώση και η εκπαίδευση είναι τα πιο ισχυρά όπλα κατά του εθισμού.

Η δημιουργία νέων δομών θεραπείας στην Ελλάδα (π.χ. XEX, D-tox και οι ξενώνες αστέγων) άνοιξαν και την ελπίδα για μια πιο προοδευτική πορεία με ενισχυμένη μείωση της βλάβης και μια ολοκληρωμένη, ανθρωποκεντρική προσέγγιση, με μεγάλη έμφαση στη συμμετοχή της κοινότητας.

Η παρουσία του ίδιου του πρωθυπουργού στα εγκαίνια του ΧΕΧ και η συνομιλίες του με εμάς και χρ'ηστες, μας γέμισαν ελπίδες ότι επιτέλους άλλαξε όλη αυτή η επιζήμια πολιτική!

Η ομολογουμένως γενναία προσπάθεια του πρωθυπουργού να καταπολεμήσει το στίγμα και να μας συμπεριλάβει στον διάλογο αλλά και να αναγνωρίσει τους ανθρώπους που αγωνίστηκαν για μια καλύτερη πολιτική, μας έδωσε την εντύπωση ότι έστρωσε τον δρόμο στην μεταρρύθμιση, την συμμετοχή της κοινότητας και την σύγκλιση με την Ευρώπη.

Δυστυχώς όμως στην πορεία όλα αυτά τα προοδευτικά μέτρα έχουν παρεμποδιστεί από την επαναφορά σε αυστηρές, τιμωρητικές πρακτικές που θυμίζουν παλαιότερες, λιγότερο αποτελεσματικές θεραπείες.

Το κλείσιμο μιας βραβευμένης από εξυπηρετούμενους μονάδας μεθαδόνης, και η πλήρης αδιαφορία για την τύχη των ανθρώπων ενισχύει αυτή την άποψη!

Οι άνθρωποι κλαίνε, πώς θα ξαναεμπιστευτούν τον οργανισμό;

Η αντιμετώπιση του εθισμού είναι ένα σύνθετο έργο που απαιτεί συγκεκριμένες στρατηγικές βασισμένες σε στοιχεία για να διασφαλιστούν θετικά αποτελέσματα.

Δυστυχώς, η Ελλάδα κατατάσσεται επί του παρόντος στην υψηλότερη θέση στη ολική θνησιμότητα μεταξύ των χρηστών σε όλο τον δυτικό κόσμο.

Η αξιέπαινη απόφαση για επιδίωξη «ενισχυμένης μείωσης της βλάβης» προϋποθέτει υποχρεώσεις και υπαγορεύει τη συνολική πολιτική της χώρας για τα ναρκωτικά. Ωστόσο, η τρέχουσα προσέγγιση εστιάζει κυρίως στην επέκταση αμφίβολων υπηρεσιών και σε προσλήψεις, παραβλέποντας κρίσιμα στοιχεία όπως η συμμετοχή της κοινότητας, η προσωποκεντρική φροντίδα και μια ολοκληρωμένη προσέγγιση των εξυπηρετούμενών του.

Σε τέτοιες συνθήκες, είναι εξαιρετικά ακατάλληλο να κλείσουμε τις πιο αποτελεσματικές και αγαπημένες εγκαταστάσεις που εξυπηρετούν αυτήν την ευάλωτη κοινότητα και, τουλάχιστον, διατηρούν ζωές.

Η έλλειψη συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Υγείας και του Προστασίας του Πολίτη επιτείνει το ζήτημα, καθώς ο ένας προσπαθεί να δημιουργήσει δομές για μια ανθρώπινη πολιτική ενώ ο άλλος με την καταστολή και αγριότητα στους αρρώστους, υπονομεύει όλες αυτές τις προσπάθειες.

Μέσα σε αυτή την κατάσταση να υπογραμμίσουμε ότι ο εθισμός είναι ζήτημα δημόσιας υγείας και πρέπει να αντιμετωπίζεται ανάλογα.

Η ελπίδα είναι ότι ο νέος υπουργός, με εμπειρία και στα δύο υπουργεία, θα οδηγήσει τη χώρα σε μια πιο αποτελεσματική και συμπονετική πολιτική.

Είναι ζωτικής σημασίας να θυμόμαστε τις ανθρώπινες ζωές που διακυβεύονται και να επιδιώκουμε μια πιο ανθρώπινη, βασισμένη σε στοιχεία προσέγγιση για τη θεραπεία .

Κλείνουμε με την προσδοκία να σωθεί η μονάδα στο Γουδή, είναι απόλυτη ανάγκη να μην διασαλευτούνε οι ζωες των ανθρώπων, παρακαλούμε να τις σεβαστείτε και να μην τις βάλετε άλλο σε κίνδυνο.

Δίκτυο Ομοτιμων ΧΨΟ".

Η ανακοίνωση του ΟΚΑΝΑ για τις μονάδες που μεταφέρονται:

Πριν λίγες ημέρες ο ΟΚΑΝΑ είχε εκδώσει ανακοίνωση δίνοντας διευκρινήσεις για την "αναδιάρθρωσή" του. Όπως τόνιζε:

"Με αφορμή πρόσφατα δημοσιεύματα για κλείσιμο Μονάδων του ΟΚΑΝΑ, ο Οργανισμός με ανακοίνωσή του διευκρινίζει ότι υλοποιεί σχέδιο ανασυγκρότησης και κάλυψης νέων, αλλά χρόνιων και πάγιων αιτημάτων των ωφελούμενων και ενημερώνει μεταξύ άλλων για τα εξής:

Σε ότι αφορά στη ΜΟΘΕ ΓΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ, πρόσφατα ο Οργανισμός ενημερώθηκε από τη Διοίκηση του Νοσοκομείου για την ανέγερση νέου κτιρίου που θα στεγάζει μεταξύ άλλων τη μονάδα του ΟΚΑΝΑ. Με την ολοκλήρωσή της ανέγερσης, και πληρώντας όλες τις προϋποθέσεις για να λειτουργήσει μία ΜΟΘΕ, θα παραχωρηθεί και πάλι χώρος για τη μονάδα του ΟΚΑΝΑ στο νέο κτίριο.

Σε ότι αφορά στη ΜΟΘΕ Γ.Ν Νικαίας-Αγ. Παντελεήμων, το σχέδιο ανασυγκρότησης προβλέπει την επαναφορά της λειτουργίας της ως Μονάδα Υποκατάστασης με μεθαδόνη.

Σε ότι αφορά στη ΜΟΘΕ Στρ. Βαρύτη-Γουδή, ο ΟΚΑΝΑ δεν μπορεί πλέον να συνεχίσει να κάνει χρήση του χώρου και των εγκαταστάσεων του εν λόγω στρατοπέδου και ως εκ τούτου αποφασίστηκε η μετεγκατάσταση των υπηρεσιών του σε άλλες όμορες ΜΟΘΕ, με βάση τα κριτήρια εγγύτητας τόπου διαμονής ή και εργασίας των ωφελουμένων, καθώς και των εν γένει θεραπευτικών τους αναγκών.

Ο ΟΚΑΝΑ διαθέτει στον παρόντα χρόνο, στο Νομό Αττικής έξι (6) Μονάδες χορήγησης μεθαδόνης, πέντε (5) στα γεωγραφικά όρια της 1ης ΔΥΠΕ και μία (1) στη 2η ΔΥΠΕ, η οποία χορηγεί και τα δύο υποκατάστατα και οι οποίες μπορούν να υποδεχτούν και να υποστηρίξουν τους ασθενείς της συγκεκριμένης Μονάδας.

Σε ό,τι αφορά στη ΜΟΘΕ ΓΝΜ Αμαλία Φλέμινγκ θα γίνει μετεγκατάσταση των υπηρεσιών υποκατάστασης σε όμορες ΜΟΘΕ και το κτίριο θα αξιοποιηθεί για άλλου είδους παροχή θεραπευτικών υπηρεσιών στο πεδίο της αντιμετώπισης των εξαρτήσεων.

Σε ό,τι αφορά στη ΜΟΘΕ ΑΟΝΑ Αγ. Σάββας το σχέδιο ανασυγκρότησης προβλέπει τη μετεγκατάσταση του Εξωτερικού Ιατρείου Συνταγοράφησης (ΕΙΣ) στην Αττική από το χώρο του ΠΝΑ Σπηλιοπούλειου στο χώρο της ΜΟΘΕ ΑΟΝΑ Αγ. Σάββας, ενισχύοντας σημαντικά μία φάση της θεραπείας της εξάρτησης που έχει εξόχως θετικό αποτύπωμα στην επανένταξη των ωφελουμένων.

Σε ό,τι αφορά στη ΜΟΘΕ ΓΝΘ Παπανικολάου βρίσκεται σε απόσταση 15km από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Οι θεραπευόμενοι χρειάζεται να αλλάξουν δύο και τρεις συγκοινωνίες για να προσεγγίσουν το χώρο της Μονάδας. Αποτελεί πάγιο αίτημα των θεραπευομένων και του προσωπικού του ΟΚΑΝΑ (έχει υποβληθεί σχετική πρόταση-εισήγηση των υπευθύνων των ΜΟΘΕ Θεσσαλονίκης) η μετεγκατάσταση της Μονάδας στον αστικό ιστό, σε πιο κεντρικό σημείο. Με το σχέδιο ανασυγκρότησης, η Διοίκηση του Οργανισμού ανταποκρίνεται υλοποιώντας το εν λόγω αίτημα, μεταφέροντας τη δομή σε κεντρικό σημείο της πόλης συμβάλλοντας παράλληλα σε λιγότερη ταλαιπωρία των ωφελουμένων. Η εν λόγω μονάδα ΓΝΘ Παπανικολάου θα χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών του ΟΚΑΝΑ.

Σε ό,τι αφορά στη ΜΟΘΕ Νοσοκομείου Ειδικών Λοιμώξεων Θεσσαλονίκης έχει αποφασιστεί η απόδοση του Νοσοκομείου, από το Ελληνικό Δημόσιο στο Ιταλικό Κράτος και μάλιστα υπάρχει σχετική απόφαση αναστολής λειτουργίας του Νοσοκομείου από το 2013. Η διαδικασία ανασυγκρότησης των ΜΟΘΕ στους Νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης προβλέπεται να ολοκληρωθεί σε διάστημα 2-3 μηνών".

