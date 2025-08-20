Επιστήμονες βρήκαν πώς να αντιστρέψουν τη γήρανση του δέρματος

Η λήψη αίματος από νέους και η μετάγγισή του σε άτομα μεγάλης ηλικίας, φέρεται να είναι η λύση στη γήρανση του δέρματος. Ωστόσο, το αίμα δεν είναι εμπορικό προϊόν.

Η ιδέα της λήψης αίματος από τους νέους για την αναζωογόνηση των ηλικιωμένων αποτελεί ένα νέο, αναπτυσσόμενο πεδίο έρευνας για τους επιστήμονες και μια νέα μελέτη κατέδειξε ότι ορισμένες από τις νεανικές ιδιότητες του δέρματός μας μπορούν να αποκατασταθούν με αυτού του είδους την μετάγγιση αίματος.

Σε νέα μελέτη, οι επιστήμονες δημιούργησαν ένα ειδικό τρισδιάστατο μοντέλο ανθρώπινου δέρματος στο εργαστήριο, και ακολούθως εξέτασαν τις επιδράσεις του ορού του αίματος των νέων στα κύτταρα του δέρματος.

Από μόνος του ο ορός δεν είχε καμία επίδραση, αλλά όταν προστέθηκαν κύτταρα του μυελού των οστών στο πείραμα, ανιχνεύθηκαν αντιγηραντικά σήματα στο δέρμα.

Σύμφωνα με όσα σχολιάζουν οι επιστήμονες, υπάρχει πιθανότητα ο ορός αίματος νεαρού ατόμου να αλληλεπιδρά με τα κύτταρα του μυελού των οστών με συγκεκριμένους τρόπους για να γυρίσει πίσω ο χρόνος στα κύτταρα του δέρματος.

Επικεφαλής της μελέτης ήταν επιστήμονες από την Beiersdorf AG, μιας εταιρείας φροντίδας δέρματος στη Γερμανία, οι οποίοι ανέφεραν ότι τα ευρήματά τους έχουν τεράστιες δυνατότητες να μας βοηθήσουν να κατανοήσουμε τους μηχανισμούς αντιγήρανσης.

«Το δέρμα, ως το μεγαλύτερο όργανό μας, είναι ένας πολύτιμος ιστός για τη διερεύνηση της γήρανσης, καθώς τα πρώτα σημάδια γήρανσης είναι κυρίως ορατά και αντανακλά τη συνολική ανθρώπινη υγεία», γράφουν οι ερευνητές στη δημοσιευμένη εργασία τους.

Οι ερευνητές μέτρησαν τη μεθυλίωση του DNA και τον κυτταρικό πολλαπλασιασμό για να εκτιμήσουν τη βιολογική ηλικία του δερματικού ιστού, όταν υποβλήθηκαν σε επεξεργασία είτε με νεαρό είτε με γηρασμένο ανθρώπινο ορό και κύτταρα μυελού των οστών. Βέβαια, ο νέος ορός φάνηκε να μειώνει τη βιολογική ηλικία του δέρματος.

Άλλοι βιοδείκτες του πιο νεανικού δέρματος περιλάμβαναν αυξημένη μεταβολική δραστηριότητα και κυτταρική διαίρεση.

Οι πρωτεΐνες που κάνουν νεανικό το δέρμα

Περαιτέρω ανάλυση εντόπισε 55 διαφορετικές πρωτεΐνες που παρήγαγε ο μυελός των οστών ως απάντηση στο νεανικό αίμα, επτά από τις οποίες είναι γνωστό ότι συνδέονται με διαδικασίες σημαντικές για το νεανικό δέρμα, όπως η κυτταρική ανανέωση και η παραγωγή κολλαγόνου.

Αυτές οι πρωτεΐνες θα μπορούσαν να αποτελέσουν το κλειδί για την κατανόηση των επιδράσεων του νεαρού αίματος και του μυελού των οστών, αν και θα πρέπει να γίνει ακόμη αρκετή έρευνα.

Οι επιστήμονες πρέπει να το δοκιμάσουν αυτό σε ανθρώπους και όχι μόνο σε απομονωμένα κύτταρα στο εργαστήριο.

«Εντοπίσαμε αρκετές πρωτεΐνες που θα μπορούσαν να είναι υπεύθυνοι παράγοντες για την αναζωογόνηση του δέρματος στο σύστημά μας», γράφουν οι ερευνητές.

«Χρειάζονται μελλοντικές μελέτες για την περαιτέρω επικύρωση των πρωτεϊνών που εντοπίσαμε στο πλαίσιο της συστηματικής αναζωογόνησης του δέρματος και της γήρανσης».

Η ιδέα ότι το αίμα έχει τη δύναμη να παρατείνει τη ζωή και να αποκαθιστά τη νεότητα υπάρχει εδώ και αιώνες, εμπνέοντας τις πρώτες ιστορίες για βαμπίρ, αλλά υπάρχουν όλο και περισσότερες ενδείξεις ότι θα μπορούσε να έχει πραγματικές επιστημονικές δυνατότητες.

Πολλαπλές μελέτες έχουν δείξει ότι κάποια από τη φθορά που έρχεται με τη γήρανση μπορεί να μην είναι μονόδρομος: μπορεί να είμαστε σε θέση να επαναπρογραμματίσουμε το σώμα με διάφορους τρόπους που επιβραδύνουν τη γήρανση ή ακόμη και να την αντιστρέψουν.

Με τον παγκόσμιο πληθυσμό να γερνάει όλο και περισσότερο, ζούμε περισσότερο από ποτέ, κατά μέσο όρο – και το σώμα μας δεν είναι απαραίτητα φτιαγμένο για να παραμένει σε καλή κατάσταση για τόσο πολύ καιρό.

Αυτό που κάνουν έρευνες όπως αυτή είναι να υποδεικνύουν στρατηγικές για να παραμείνουμε πιο υγιείς αργότερα στη ζωή, κρατώντας τις ασθένειες και τις παθήσεις μακριά για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

«Η γήρανση είναι μια πολύπλοκη διαδικασία που συμβάλλει σημαντικά στις ασθένειες που σχετίζονται με την ηλικία και θέτει σημαντικές προκλήσεις για αποτελεσματικές παρεμβάσεις, με λίγες ολιστικές προσεγγίσεις αντιγήρανσης να αντιστρέφουν επιτυχώς τα σημάδια της», γράφουν οι ερευνητές.

Η έρευνα έχει δημοσιευθεί στο επιστημονικό περιοδικό Aging.