Φάρμακο για τον διαβήτη αντιμετωπίζει τη long Covid

Έρευνα έδειξε ότι η μετφορμίνη, αν ληφθεί εντός 3 μηνών από την εκδήλωση της long Covid, μπορεί να περιορίσει τα συμπτώματα.

Η long Covid, μία κατάσταση μετά από μόλυνση με κορονοϊό, περιλαμβάνει μακροχρόνια συμπτώματα που στις περισσότερες περιπτώσεις είναι εξαιρετικά έντονα.

Τα άτομα με αυτή την πάθηση μπορεί να παρουσιάσουν συμπτώματα όπως διανοητική θολούρα, κόπωση και ακόμη και δύσπνοια για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενώ δεν υπάρχει φάρμακο που να την αντιμετωπίζει.

Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη που δημοσιεύθηκε στην επιστημονική επιθεώρηση Clinical Infectious Diseases υπάρχει μία πιθανή φαρμακευτική παρέμβαση που θα μπορούσε να βοηθήσει στην αντιμετώπιση της long Covid.

Η έρευνα επικεντρώθηκε σε ενήλικες στη Βρετανία, οι οποίοι ήταν υπέρβαροι ή παχύσαρκοι.

Τα αποτελέσματα της μελέτης έδειξαν ότι οι συμμετέχοντες που άρχισαν να λαμβάνουν μετφορμίνη εντός τριών μηνών από τη διάγνωση της λοίμωξης, είχαν μειωμένο κίνδυνο long Covid.

Έχει η μετφορμίνη προστατευτική δράση κατά της long Covid;

Η μελέτη αυτή ερεύνησε σε βάθος τις πιθανές προστατευτικές επιδράσεις του φαρμάκου μετφορμίνη.

Προηγούμενα δεδομένα υποδείκνυαν ότι η έναρξη της θεραπείας με μετφορμίνη εντός τριών ημερών από τη διάγνωση της Covid-19 συνέβαλε στη μείωση του κινδύνου για long Covid.

Για την παρούσα μελέτη, οι ερευνητές χρησιμοποίησαν δεδομένα πρωτοβάθμιας περίθαλψης από άτομα στην Αγγλία μέσω μιας βάσης δεδομένων που ονομάζεται Clinical Practice Research Datalink Aurum.

Είχαν επίσης πρόσβαση σε δεδομένα θνησιμότητας και σε δεδομένα δευτεροβάθμιας περίθαλψης από το Hospital Episode Statistics.

Οι ερευνητές συμπεριέλαβαν ενήλικες που ήταν παχύσαρκοι ή υπέρβαροι και είχαν προσβληθεί από τον ιό SARS-CoV-2.

Το υπερβολικό βάρος ή η παχυσαρκία ορίστηκαν ως δείκτης μάζας σώματος 25 ή υψηλότερος.

Εξαιρέθηκαν συμμετέχοντες που είχαν χρησιμοποιήσει μετφορμίνη κατά το προηγούμενο έτος, συμμετέχοντες που είχαν αντενδείξεις για τη λήψη μετφορμίνης, καθώς και εκείνοι που έλαβαν άλλα φάρμακα για τη μείωση του σακχάρου στο αίμα κατά το προηγούμενο έτος.

Οι ερευνητές εξέτασαν πόσοι συμμετέχοντες ανέπτυξαν long Covid και παρακολούθησαν τους συμμετέχοντες έως και ένα έτος μετά τη διάγνωση της λοίμωξης.

Λάμβαναν υπόψη συνδιακύμαντες μεταβλητές, όπως η εθνικότητα, η ηλικία και ο εμβολιασμός κατά της Covid-19.

Επίσης, πραγματοποίησαν αναλύσεις υποομάδων για ορισμένους συμμετέχοντες με βάση παράγοντες όπως η ηλικία και η κατάσταση του διαβήτη.

Συνολικά, οι ερευνητές συμπεριέλαβαν 624.308 συμμετέχοντες, εκ των οποίων περίπου 3.000 άρχισαν να λαμβάνουν μετφορμίνη εντός τριών μηνών μετά τη διάγνωση της Covid-19.

Κατά τη σύγκριση των χρηστών μετφορμίνης με τους μη χρήστες μετφορμίνης, ένα μεγαλύτερο ποσοστό των μη χρηστών μετφορμίνης ανέπτυξε long Covid σε σύγκριση με τους χρήστες μετφορμίνης.

Οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η έναρξη της μετφορμίνης εντός 90 ημερών από τη διάγνωση της λοίμωξης μείωσε τον κίνδυνο ανάπτυξης long Covid κατά 64%. Τα αποτελέσματα ήταν παρόμοια για τις αναλύσεις υποομάδων.

Η έρευνα αυτή κατάφερε να δείξει τα πιθανά οφέλη της μετφορμίνης στη μείωση του κινδύνου long Covid, ακόμη και όταν η λήψη της ξεκινά αργότερα μετά τη διάγνωση.

Ο Jimmy Johannes, MD, πνευμονολόγος και ειδικός στην εντατική ιατρική στο MemorialCare Long Beach Medical Center στο Long Beach της Καλιφόρνια, ο οποίος δεν συμμετείχε στη μελέτη, σημείωσε τα εξής σχετικά με τα ευρήματα της μελέτης: «Αυτή η μελέτη φαίνεται να προσθέτει στοιχεία που υποδηλώνουν ότι η χρήση μετφορμίνης μετά από λοίμωξη Covid-19 μπορεί να βοηθήσει στην πρόληψη του συνδρόμου long Covid. Αν και αυτή η πιθανότητα πρέπει ακόμη να επαληθευτεί με μια τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη δοκιμή για να απαντηθεί συγκεκριμένα αυτό το ερώτημα, η πιθανότητα η μετφορμίνη να βοηθήσει στην πρόληψη της long Covid είναι ενδιαφέρουσα. Αυτό το φάρμακο είναι ήδη ευρέως διαθέσιμο με καλό ιστορικό ασφάλειας».

Περιορισμοί της μελέτης και περαιτέρω έρευνα

Οι ερευνητές επισημαίνουν διάφορα πλεονεκτήματα της έρευνάς τους. Για παράδειγμα, υπάρχει μικρότερος κίνδυνος μεροληψίας, καθώς χρησιμοποίησαν ένα πλαίσιο προσομοίωσης διαδοχικών δοκιμών. Ωστόσο, η έρευνα έχει και περιορισμούς.

Δεδομένου ότι η έρευνα αυτή επικεντρώθηκε σε άτομα που ήταν παχύσαρκα ή υπέρβαρα, δεν είναι σαφές εάν τα οφέλη ισχύουν για άτομα εκτός αυτού του εύρους δείκτη μάζας σώματος.

Λόγω της φύσης της μελέτης και των διαθέσιμων δεδομένων, είναι πιθανό οι ερευνητές να παρέλειψαν σχετικές πληροφορίες και να έπρεπε να κάνουν ορισμένες υποθέσεις. Για παράδειγμα, είναι πιθανό οι συμμετέχοντες να μην έπαιρναν μετφορμίνη, παρόλο που είχαν συνταγή για αυτό.

Τέλος, οι ερευνητές παραδέχονται ότι η μελέτη αυτή δεν είχε στατιστική ισχύ για ορισμένες υποομάδες, γεγονός που περιορίζει την «ικανότητα εξαγωγής συμπερασμάτων από τα αποτελέσματα της ανάλυσης των υποομάδων».