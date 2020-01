Η κακή διατροφή συνδέεται και με την πιθανότητα απώλειας όρασης

Πληθώρα δεδομένων από έρευνες έχουν αποδείξει ότι μια διατροφή πλούσια σε κόκκινο κρέας, τηγανητά, γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής περιεκτικότητας σε λιπαρά, επεξεργασμένα κρέατα και επεξεργασμένα δημητριακά προκαλεί βλάβη στην καρδιά και συνδέεται με την ανάπτυξη καρκίνου. Ωστόσο, πολλοί άνθρωποι δεν γνωρίζουν την επίδραση της διατροφής στην όρασή τους. Μια νέα μελέτη, που παρουσιάστηκε στη British Journal of Ophthalmology, αποκαλύπτει τη σύνδεση μεταξύ μιας διατροφής πλούσιας σε ανθυγιεινά τρόφιμα και της ηλικιακής εκφύλισης της ωχράς κηλίδας.

Η νόσος επηρεάζει τον αμφιβληστροειδή με την πάροδο των ετών και θολώνει την κεντρική όραση. Η κεντρική όραση βοηθά τους ανθρώπους να βλέπουν αντικείμενα με σαφήνεια και να εκτελούν καθημερινές δραστηριότητες όπως η ανάγνωση και η οδήγηση.

Η νέα μελέτη - η οποία ήταν η πρώτη που εξέτασε τις διατροφικές συνήθειες σε συνδυασμό με την ανάπτυξη εκφύλισης της ωχράς κηλίδας με την πάροδο του χρόνου - έχει βρει μια σχέση μεταξύ των δύο.

Η επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης δρ. Amy Millen, από το University at Buffalo in New York, αναφέρει: "Οι περισσότεροι άνθρωποι καταλαβαίνουν ότι η διατροφή επηρεάζει την πιθανότητα εμφάνισης καρδιαγγειακής νόσου και παχυσαρκίας, ωστόσο δεν είμαι βέβαιη ότι το κοινό κατανοεί εάν η διατροφή επηρεάζει και τον κίνδυνο για απώλεια όρασης αργότερα στη ζωή".

Παρόλο που έρευνες έχουν δείξει τη σχέση μεταξύ ορισμένων τροφίμων και θρεπτικών συστατικών και της νόσου -για παράδειγμα, μερικές μελέτες έχουν δείξει ότι υψηλές δόσεις αντιοξειδωτικών ενδέχεται να επιβραδύνουν την πρόοδό της- υπήρξαν λιγότερες έρευνες για τις επιδράσεις της διατροφής συνολικά. Επιπλέον, οι μελέτες που έχουν εξετάσει τρόπους διατροφής έχουν επικεντρωθεί στον κίνδυνο όταν η νόσος είναι σε προχωρημένο στάδιο -δηλαδή, στο σημείο στο οποίο η κατάσταση γίνεται απειλητική για την όραση- και όχι στη νόσο του πρώιμου και του τελευταίου σταδίου.

«Θέλαμε να εξετάσουμε πώς τα γενικά πρότυπα διατροφής ενός ατόμου μπορούν να προβλέψουν την μεταγενέστερη ανάπτυξη της εκφύλισης, τόσο της πρώιμης εμφάνισης όσο και της νόσου του τελευταίου σταδίου», δήλωσε ο Δρ Millen.

Η ανθυγιεινή διατροφή αυξάνει τον κίνδυνο κατά τρεις φορές

Η μελέτη εξέτασε την εξέλιξη των πρώιμων και των προχωρημένων σταδίων της εκφύλισης ωχράς κηλίδας, σε συμμετέχοντες σε μελέτη η οποία εξέτασε την καρδιαγγειακή υγεία για 18 χρόνια (1987-1995). Χρησιμοποιώντας δεδομένα σχετικά με 66 διαφορετικούς τύπους τροφίμων, οι ερευνητές εντόπισαν δύο ήδη διατροφής: ένα που ονομάζονταν "συνετό" ή υγιεινό και ένα που ονομάζονταν "Δυτικό", το οποίο περιλάμβανε υψηλή πρόσληψη "επεξεργασμένου και κόκκινου κρέατος, αυγά, επεξεργασμένα δημητριακά, γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής περιεκτικότητας σε λιπαρά και ζαχαρούχα αναψυκτικά".

Παρόλο που οι ερευνητές δεν βρήκαν καμία σχέση μεταξύ των αρχικών σταδίων της νόσου και των διατροφικών συνηθειών, διαπίστωσαν ότι η συχνότητα εμφάνισής προχωρημένης νόσου ήταν τριπλάσια στα άτομα που ακολουθούσαν το δυτικό πρότυπο διατροφής.

"Αυτό που παρατηρήσαμε σε αυτή τη μελέτη ήταν ότι οι άνθρωποι που δεν είχαν εκφύλιση ωχράς κηλίδας ή είχαν πρώιμη νόσο κατά την έναρξη της μελέτης και ανέφεραν ότι συχνά καταναλώνουν ανθυγιεινά τρόφιμα ήταν πιθανότερο να αναπτύξουν την ασθένεια περίπου 18 χρόνια αργότερα" λέει ο Δρ Millen.