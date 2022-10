Κορυφαία διάκριση για τo Seneca Medical Group, στο διαγωνισμό Eagles of Health

Ο θεσμός των Eagles of Health, αξιολογεί κάθε χρόνο περισσότερους από 58.000 παρόχους υπηρεσιών υγείας παγκοσμίως, βάσει των reviews 2,1 εκατομμύρια ανθρώπων που τις εμπιστεύτηκαν, αναδεικνύοντας και βραβεύοντας τις κορυφαίες εταιρείες του κλάδου.

Η κλινική της Seneca στη Θεσσαλονίκη, μια από τις κορυφαίες κλινικές μεταμόσχευσης μαλλιών στην Ευρώπη, βραβεύτηκε βάσει των πολύ υψηλών αξιολογήσεων που έλαβε και στα δύο βασικά κανάλια καταγραφής των βαθμολογιών των ανθρώπων που έλαβαν υπηρεσίας υγείας, έχοντας 4,6/5 στην Google, 5/5 στο Facebook, και λαμβάνοντας τη συνολική βαθμολογία των 9,5/10 βαθμών, βάσει προτίμησης των ασθενών.

ADVERTISING

Η κατάταξη Eagles of Health έχει δημιουργηθεί για να αναδείξει τις επιχειρήσεις που οι ίδιοι οι πελάτες τους αξιολογούν βάσει ικανοποίησης από τις υπηρεσίες και την συνολική εμπειρία που έλαβαν. Οι βραβευμένες εταιρείες είναι οι κορυφαίες στον κλάδο τους, εστιάζοντας ενεργά στην ανάπτυξη και βελτίωση των παροχών τους, κάτι που μεταφράζεται στην ποιότητα των υπηρεσιών και στην ικανοποίηση των ανθρώπων που απευθύνονται σε αυτές.

‘Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι για τη δεύτερη, συνεχόμενη, βράβευσή μας, σε ένα θεσμό που στηρίζεται στην αξιολόγηση της συνολικής εμπειρίας των ανθρώπων που μας εμπιστεύτηκαν. Το γεγονός μάλιστα ότι η κλινική μας στη Θεσσαλονίκη υποδέχεται κάθε χρόνο ανθρώπους από διαφορετικές χώρες, δίνει για εμάς στη βράβευση αυτή μια επιπλέον αξία, δεδομένου ότι το επίπεδο των υπηρεσιών και παροχών μας, αξιολογείται με την υψηλότερη βαθμολογία από ανθρώπους με διαφορετική αντίληψη για την εμπειρία των υπηρεσιών υγείας. Βασικός μας προσανατολισμός παραμένει ο συνδυασμός της επιστημονικής αριστείας με τις υψηλού επιπέδου παροχές που δημιουργούν μια άρτια και ολοκληρωμένη εμπειρία’, σημείωσε ο Γιώργος Κοτταρίδης, CEO της Seneca Medical Group.

Η Seneca Medical Group αποσπά για δεύτερη χρονιά το βραβείο Eagles of Health, ενώ τα τελευταία τρία χρόνια έχει διακριθεί στα Business Excellence Awards, στα Best Hair Clinic Award, στα European Business Awards, στα the Patient Service Awards ενώ έχει λάβει το βραβείο International Hair Clinic of the Year στα Medical Travel Awards.

Η Seneca Medical Group, αποτελεί σήμερα μια από τις πλέον καινοτόμες κλινικές για την αντιμετώπιση της τριχόπτωσης, δραστηριοποιείται στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ελλάδα, συνδυάζει τις σύγχρονες επιστημονικές μεθόδους θεραπείας, τις νέες τεχνολογίες και την εφαρμογή εξατομικευμένων λύσεων και για αυτό βρίσκεται ανάμεσα στις περισσότερο δυναμικές επιχειρήσεις του κλάδου στην Ευρώπη.