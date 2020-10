Κύστη Κόκκυγος: σύγχρονη και ανώδυνη αντιμετώπιση

Όταν όμως φλεγμαίνει, τα συμπτώματα είναι αρκετά έντονα, αναγκάζοντας τον πάσχοντα να περιορίσει τις καθημερινές δραστηριότητες του. Η οριστική θεραπεία της κύστης κόκκυγος είναι χειρουργική. Είναι προτιμότερο ο ασθενής να προγραμματίσει τη χειρουργική επέμβαση σύντομα μετά την διάγνωση, ώστε να απαλλαγεί δια παντός από τα δυσάρεστα ενοχλήματα, καθώς υπάρχει κίνδυνος να δημιουργηθεί απόστημα, το οποίο αποτελεί μια επείγουσα χιρουργική κατάσταση.

ADVERTISING

Τι είναι η κύστη κόκκυγος;

Η κύστη κόκκυγος ή τριχοφωλεακό συρίγγιο είναι μία χρόνια φλεγμονή στην περιοχή της μεσογλουτιαίας πτυχής και του κόκκυγα και δύναται να είναι μονήρης ή με πολλαπλές διακλαδώσεις.

Αίτια κύστης κόκκυγος

Συνηθέστερη αιτία της κύστης κόκκυγος είναι η διείσδυση τριχών μέσα στο δέρμα. Άλλοι παράγοντες που έχουν ενοχοποιηθεί είναι η καθιστική ζωή ή η συνεχής τριβή ανάμεσα στους γλουτούς και οι μικροτραυματισμοί της περιοχής.

Σε ποιους εμφανίζεται συχνότερα η κύστη κόκκυγος

Η κύστη κόκκυγος παρουσιάζεται συχνότερα στους άνδρες σε σχέση με τις γυναίκες και εμφανίζεται κυρίως σε ηλικίες μεταξύ 15-40 ετών. Επιπλέον, η πάθηση παρατηρείται συχνότερα σε δασύτριχα και παχύσαρκα άτομα.

Συμπτώματα κύστης κόκκυγος

Η κύστη κόκκυγος εμφανίζει έντονα συμπτώματα, όταν φλεγμαίνει. Στην οξεία μορφή της συνοδεύεται από διόγκωση, ερυθρότητα και ισχυρό πόνο στην περιοχή. Επιπλέον, η φλεγμονή ενδέχεται να προκαλέσει απόστημα, πυρετό και καταβολή του οργανισμού. Μπορεί ακόμη να παρουσιαστεί εκροή δύσοσμου υγρού από το συρίγγιο της κύστης, στην προσπάθεια του οργανισμού να εκτονώσει τη φλεγμονή και να παροχετεύσει το πύον του αποστήματος. Όταν δεν έχει επιπλοκές, προξενεί ελάχιστα ενοχλήματα και η ύπαρξή της συχνά γίνεται αντιληπτή μόνο από το λέκιασμα του εσώρουχου.

Πώς πραγματοποιείται η διάγνωση της κύστης κόκκυγος

Η διάγνωση της κύστης κόκκυγος είναι κλινική με βάση τα συμπτώματα του ασθενούς και την κλινική εξέταση. Σε κάποιες περιπτώσεις είναι απαραίτητη η χαρτογράφηση της κύστεως, η οποία μπορεί να γίνει με υπερηχογράφημα ή μαγνητική τομογραφία.

Επείγουσα η αντιμετώπιση του αποστήματος

Στην περίπτωση του αποστήματος, η χειρουργική παρέμβαση οφείλει να είναι άμεση. Απαιτείται άμεση χειρουργική διάνοιξη και παροχέτευση του αποστήματος. Η παροχέτευση του πύου οδηγεί σε άμεση ανακούφιση από τον πόνο. Η παροχέτευση του αποστήματος δεν αποτελεί θεραπεία της κύστης κόκκυγος. Σε δεύτερο χρόνο, όταν η φλεγμονή υποχωρήσει, απαιτείται χειρουργική επέμβαση για την οριστική θεραπεία της κύστης κόκκυγος.

Οριστική θεραπεία

Η οριστική θεραπεία της κύστης κόκκυγος είναι χειρουργική. Η χειρουργική επέμβαση έχει σκοπό να αφαιρέσει ή να καταστρέψει πλήρως την κύστη μαζί με τους συνοδούς πόρους και τα συρίγγια, με σκοπό να εξασφαλιστεί η μικρότερη δυνατή πιθανότητα υποτροπής.

Υπάρχουν διάφορες χειρουργικές τεχνικές: Η κλασική χειρουργική εξαίρεση (ανοικτή, κλειστή και ημίκλειστη μέθοδος) με νυστέρι ή εξειδικευμένες μορφές ενέργειας όπως Laser ή R-F, καθώς και χειρουργική εξαίρεση με δημιουργία δερματικού κρημνού (Limberg), οι οποίες εφαρμόζονται σε περιπτώσεις μεγάλων και περαμελημένων κύστεων.

Τα τελευταία χρόνια οι τεχνολογικές καινοτομίες μας οδήγησαν από την κλασική χειρουργική στις ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές. Οι ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές που εφαρμόζονται στην αντιμετώπιση της κύστης κόκκυγος είναι η ενδοσκοπική θεραπεία (EPSIT) και η θεραπεία με laser (SiLaC), ή και ο συνδυασμός αυτών των δύο. Οι ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές είναι απλές, σύντομες, αναίμακτες και ανώδυνες. Απαιτούν ελάχιστο χρόνο νοσηλείας, μηδενικό χρόνο ανάρρωσης και από την επομένη μέρα οι ασθενείς επιστρέφουν στην καθημερινότητά τους.

Στόχος μας είναι η επιλογή της καλύτερης θεραπευτικής προσέγγισης με σκοπό το μικρότερο ποσοστό υποτροπής, την ελαχιστοποίηση των επιπλοκών, την εξάλειψη του μετεγχειρητικού πόνου, την τάχιστη ανάρρωση και την άμεση επιστροφή του ασθενούς στην καθημερινότητά του.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον Δρ. Δημήτριο Πατσούρα στο 6934881002 ή μπείτε στην ιστοσελίδα patsouras.gr.

Ιατρείο Αθήνας: Λεωφ. Κηφισίας 166, Αθήνα, 11525, Ιατρείο Λαμίας: Βύρωνος 34, Λαμία, 35100





Ο Δημήτριος Πατσούρας γεννήθηκε στις 2 Ιανουαρίου του 1979 στη Λαμία. Αποφοίτησε από την Ιατρική σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και ακολούθησε την ειδικότητα της Γενικής Χειρουργικής. Από το 2011 μέχρι το 2016 εξειδικεύθηκε στην χειρουργική του παχέος εντέρου, ορθού και πρωκτού στο Ηνωμένο Βασίλειο ( St Mark’s Hospital & Academic Institute, St Thomas’ Hospital) υπο την καθοδήγηση του Καθηγητή Χειρουργικής του Imperial College, Robin Phillips (Clinical director of St Mark’s Hospital & Academic Institute).

Έλαβε κατ’απονομή τον τίτλο FRCS (Fellow of the Royal College of Surgeons of England) από το Βασιλικό Κολλέγιο Χειρουργών της Αγγλίας. Τον Σεπτέμβριο του 2015 στο Δουβλίνο πιστοποιήθηκε ως χειρουργός παχέος εντέρου και πρωκτού μετά από πανευρωπαικές εξετάσεις από το European Board of Surgery in Coloproctology. Έχει πιστοποιηθεί ως Ρομποτικός Χειρουργός στο Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (Da Vinci® Surgical System and EndoWrist® Instruments by Intuitive Surgical). Είναι κάτοχος Master και Διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Το επιστημονικό ενδιαφέρον του κ. Πατσούρα επικεντρώνεται στις παθήσεις (καλοήθεις και κακοήθεις) του παχέος εντέρου, του ορθού και του πρωκτού. Συνεργάζεται στενά με ιατρούς υψηλού επιπέδου που εξειδικεύονται στη γαστρεντερολογία, στην ογκολογία, στην ακτινολογία και στην ακτινοθεραπεία, προσφέροντας έτσι πολύπλευρη (multidisciplinary approach) και εξειδικευμένη φροντίδα στον ασθενή.