Μαμαλάκης: “Κόλλησα κλωστηρίδιο που είναι θανατηφόρο”

Πώς εισβάλλει στον ανθρώπινο οργανισμό το κλωστηρίδιο που κόλλησε ο Ηλίας Μαμαλάκης και τι συνέπειες έχουν οι τοξίνες που παράγει.

Την αποκάλυψη ότι μολύνθηκε με το βακτήριο «κλωστηρίδιο» το οποίο μπορεί να αποδειχθεί απειλητικό για τη ζωή, έκανε ο Ηλίας Μαμαλάκης.

«Ταλαιπωρούμαι. Δεν είναι ατυχίες, ήταν σοβαρά πράγματα. Και ακόμα δεν έχω τελειώσει με αυτά τα πράγματα. Κόλλησα ένα βακτήριο που λέγεται κλωστηρίδιο, το οποίο είναι θανατηφόρο. Με πήραν από το ξενοδοχείο με το ασθενοφόρο, με πήγαν στο νοσοκομείο της Λευκωσίας και έμεινα 11 μέρες στην Εντατική. Βγήκα κουρέλι», είπε στην εκπομπή Super Katerina του Alpha ο παρουσιαστής εκπομπών μαγειρικής.

Τι είναι όμως το κλωστηρίδιο και τι μπορεί να προκαλέσει στον άνθρωπο;

Το κλωστηρίδιο το δύσκολο ή C. diff (Clostridium difficile) είναι ένας τύπος βακτηρίου που μπορεί να προκαλέσει διάρροια, κοιλιακό πόνο και ευαισθησία.

Συνήθως αντιμετωπίζεται με αντιβιοτικά όπως η φιδαξομικίνη (Dificid) και η βανκομυκίνη (Firvanq).

Είναι πολύ μολυσματικό και μπορεί να προκαλέσει μια σειρά συμπτωμάτων, αλλά συνηθέστερα καταλήγει σε κολίτιδα, η οποία είναι η φλεγμονή του τοιχώματος του παχέος εντέρου.

Όπως αναφέρουν ειδικοί από το Πανεπιστήμιο Atlantic της Φλόριντα, δεν είναι ένα βακτήριο αλλά ολόκληρο γένος βακτηρίων, που ζουν στο έντερο των υγιών ενηλίκων και των νεογέννητων μωρών. Ανευρίσκονται επίσης στον εντερικό σωλήνα των ζώων, στο χώμα και στην αποσυντιθέμενη βλάστηση.

Τα βακτήρια αυτά έχουν σχήμα ράβδου και παράγουν σπόρια. Τα σπόριά τους είναι λανθάνουσες (ανενεργές) μορφές των βακτηρίων, που τους επιτρέπουν να επιβιώσουν σε δύσκολες περιβαλλοντικές συνθήκες.

Όταν οι συνθήκες γίνουν ευνοϊκές, κάθε σπόριο εξελίσσεται σε ένα ενεργό βακτήριο και παράγει τοξίνες. Οι τοξίνες πολλαπλασιάζονται και μπορούν να προσβάλλουν διάφορα σημεία του σώματος, όπως:

Τους μυς

Την πεπτική οδό

Τους ιστούς

Κάθε είδος κλωστηριδίου και άλλος κίνδυνος

Τα κλωστηρίδια δεν χρειάζονται οξυγόνο για να επιβιώσουν γι’ αυτό και λέγονται αναερόβια. Κάθε είδος από αυτά, προκαλεί διαφορετικά προβλήματα υγείας στον άνθρωπο, όπως ενδεικτικά:

Το κλωστηρίδιο της αλλαντίασης (clostridium botulinum) παράγει μία τοξίνη στα τρόφιμα. Όταν την καταναλώσει κάποιος, μπορεί να υποστεί τροφιμογενή αλλαντίαση. Πρόκειται για μία σπάνια, αλλά σοβαρή παραλυτική νόσο. Το ίδιο βακτήριο μπορεί επίσης να εισέλθει στον οργανισμό μέσω κάποιας πληγής. Σε τέτοια περίπτωση προκαλεί τραυματική αλλαντίαση.

Το κλωστηρίδιο το διαθλαστικό (clostridium perfringens) μπορεί να καταναλωθεί μέσω μολυσμένων τροφίμων. Παράγει μία τοξίνη στα έντερα που προκαλεί τροφική δηλητηρίαση. Μπορεί επίσης να προκαλέσει σοβαρές λοιμώξεις των μαλακών μορίων, που φθάνουν έως την γάγγραινα. Γι’ αυτό είναι γνωστό και ως κλωστηρίδιο της αερογόνου γάγγραινας.

Το κλωστηρίδιο του τετάνου (clostridium tetani) εισβάλλει στον οργανισμό από τις πληγές. Παράγει τοξίνη που προκαλεί τέτανο.

Το κλωστηρίδιο το δύσκολο (Clostridioides ή clostridium difficile) μπορεί να υπάρχει στο παχύ έντερο ή να μολυνθεί κάποιος με αυτό δια του στόματος. Προκαλεί διάρροια και φλεγμονή στο έντερο (κολίτιδα). Αν και μπορεί να προσβάλλει τον οποιονδήποτε, τα περισσότερα κρούσματα διάρροιας από αυτό παρατηρούνται σε άτομα που παίρνουν αντιβιοτικά. Ο αυξημένος κίνδυνος μπορεί να επιμείνει επί έως και 3 μήνες μετά την ολοκλήρωση της αντιβιοτικής αγωγής. Η διάρροια μπορεί να αποδειχθεί πολύ σοβαρή και να οδηγήσει ακόμα και στη σήψη (σηψαιμία) ή τον θάνατο. Στις ομάδες υψηλού κινδύνου για σοβαρές επιπλοκές ανήκουν, μεταξύ άλλων, οι ηλικιωμένοι και όσοι έχουν αδύναμο ανοσοποιητικό.

Διάφορα είδη του κλωστηριδίου μπορεί επίσης να προκαλέσουν λοιμώξεις της χολής (χοληδόχος κύστης) και των γυναικείων οργάνων αναπαραγωγής. Στα περιστατικά αυτά εμπλέκεται συχνότερα το κλωστηρίδιο το διαθλαστικό. Σε σπάνιες περιπτώσεις, ένα άλλο είδος που λέγεται Clostridium sordellii προκαλεί σύνδρομο τοξικού σοκ σε γυναίκες με λοιμώξεις των οργάνων αναπαραγωγής.