Η τεχνολογία ελέγχου συμπτωμάτων βάζει τέλος στις άστοχες online αναζητήσεις

Μια ξαφνική ζάλη, ένας αδικαιολόγητος βήχας, κάποια δέκατα μας προκαλούν συχνά ανησυχία για την κατάσταση της υγείας μας. Ιδιαίτερα την περίοδο που όλοι μας έχουμε στραμμένη τη σκέψη στην αιφνίδια εισβολή της πανδημίας του κορονοϊού, η ανησυχία πολλές φορές εντείνεται και άμεσα αναζητούμε απαντήσεις για το τι θα μπορούσε να μας συμβαίνει. Η διέξοδος μέσω αναζητήσεων στο διαδίκτυο είναι η πλέον συνηθισμένη κίνηση όμως σύμφωνα με την ιατρική κοινότητα χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Η Interamerican μπορεί και μας εξασφαλίζει αξιοπιστία στην αναζήτηση μέσω της πρότυπης εφαρμογή αξιολόγησης συμπτωμάτων Medi ON, η οποία μπορεί να γίνει απλά από το κινητό μας.

Είναι γεγονός ότι σε ποσοστό 7% οι αναζητήσεις μας στο διαδίκτυο αφορούν σε θέματα υγείας. Μάλιστα σύμφωνα με τη Google γίνονται 70.000 αναζητήσεις για αυτά τα ζητήματα κάθε λεπτό. Ειδικότερα δε στην Ελλάδα το 2019, οι 2 στους 3 από εμάς χρησιμοποίησε το διαδίκτυο για αναζήτηση πληροφοριών υγείας. Συνήθως ανατρέχουμε στο διαδίκτυο όταν εκδηλώσουμε κάποιο σύμπτωμα, μια κατάσταση η οποία μας προκαλεί ερωτηματικό. Τις περισσότερες φορές διαπιστώνουμε μία «καταιγίδα» πληροφοριών την οποία όμως δεν είμαστε θέση να αξιολογήσουμε και δεν είμαστε βέβαιοι για την αξιοπιστία της προέλευσης.

Όμως με δεδομένο το σταδιακό ψηφιακό μετασχηματισμό, που πραγματοποιείται στις μέρες μας και διευκολύνει τη ζωή όλων των πολιτών, μέσω της εξέλιξης της τηλεϊατρικής, η χρήση του διαδικτύου και των ηλεκτρονικών μέσων θεωρείται μονόδρομος. Σε αυτή τη νέα εμπειρία στην υγεία προστίθεται ένα επιπλέον βήμα, πριν τη διάγνωση που είναι ο έλεγχος συμπτωμάτων και πλέον υπάρχουν αρκετές εφαρμογές, κυρίως στο εξωτερικό, με σκοπό να βοηθήσουν τους ασθενείς να περιορίσουν την χαοτική αναζήτηση στο ταξίδι των πληροφοριών. Οι πληροφορίες ελέγχονται επίσης για την εγκυρότητά τους, χωρίς ωστόσο να αποτελούν αυτοτελή διαγνωστικά εργαλεία.

Οι εφαρμογές προσφέρουν αξιολόγηση συμπτωμάτων, ευθυγραμμισμένη με τα ιατρικά πρωτόκολλα και προτείνουν στον ασθενή, είτε την αναγκαιότητα της επίσκεψης σε γιατρό, είτε τη δυνατότητα επικοινωνίας με έναν γιατρό για να λάβουν τις κατάλληλες ιατρικές συμβουλές και κατευθύνσεις.

Πως λειτουργούν οι εφαρμογές ελέγχου συμπτωμάτων;

Οι εφαρμογές ελέγχου συμπτωμάτων προτρέπουν τον ασθενή να επιλέξει μία ποικιλία παραγόντων που σχετίζονται με το σύμπτωμα, προκειμένου να τον βοηθήσουν να περιορίσει τις πιθανές ιατρικές καταστάσεις που σχετίζονται με αυτό. Ανάμεσα στους παράγοντες περιλαμβάνονται προσωποποιημένες πληροφορίες όπως το φύλο, η ηλικία, ιστορικών αλλεργιών ή άλλοι παράγοντες κινδύνου, ιατρικό ιστορικό ασθενειών ή εγχειρήσεων και φαρμακευτική αγωγή που συσχετίζονται και επιτρέπουν την αυτόματη αξιολόγηση συμπτωμάτων. Οι εφαρμογές χρησιμοποιούν τεχνητή νοημοσύνη, η οποία λειτουργεί με αλγόριθμο σε μία εξαιρετικά ευρεία βάση δεδομένων.

Medi ON: Μία εφαρμογή προσαρμομένη στα ελληνικά δεδομένα

Η Interamerican, η μοναδική ασφαλιστική εταιρεία στην Ελλάδα, η οποία είναι πάροχος υπηρεσιών υγείας αφού και η ίδια διαθέτει τα πολυϊατρεία Medifirst, την Αθηναϊκή Mediclinic και τις υποδομές Άμεσης Βοήθειας, εμπλουτίζει τις υπηρεσίες της, πρωτοπορώντας για άλλη μία φορά, με μία νέα καινοτομική εφαρμογή ελέγχου συμπτωμάτων για τους ασφαλισμένους της με ατομικά συμβόλαια υγείας.

To Medi ON της Interamerican αποτελεί τον ορισμό του σύγχρονου τρόπου διαχείρισης της υγείας με ασφάλεια και σε απόσταση. Πρακτικά, ο χρήστης περιγράφει το σύμπτωμα ή την ενόχληση. Η εφαρμογή θέτει τις κατάλληλες διαδοχικές ερωτήσεις με βάση αυτό το σύμπτωμα, που δεν ξεπερνούν τις 10 στον αριθμό, και δίνει καθοδήγηση για τις αναγκαίες ενέργειες που καλείται να κάνει ο ασφαλισμένος. Επίσης, τού παρέχεται η δυνατότητα, εφ’ όσον το επιθυμεί, να συνδεθεί είτε με chat είτε μέσω τηλεφώνου την ίδια στιγμή, με γιατρό της Interamerican ώστε να συζητήσει αναλυτικότερα το θέμα της υγείας του.

Χρησιμοποιήσαμε την εφαρμογή σε πραγματικές συνθήκες και διαπιστώσαμε την απλότητα στη χρήση αλλά και τις σημαντικές πληροφορίες που μας έδωσε. Πραγματικά δεν αισθάνεσαι ότι «συνομιλείς» με μια ηλεκτρονική εφαρμογή αλλά με έναν ειδικό που θέλει να κατανοήσει όσο το δυνατόν καλύτερα το πως νιώθεις.

Με απλές ερωτήσεις, και με συγκεκριμένες αναφορές διαπιστώνεις ότι γίνεται εξειδικευμένη προσπάθεια κατανόησης ώστε να προκύψει ένα σωστό αποτέλεσμα αξιολόγησης της σοβαρότητας των συμπτωμάτων. Το δε αποτέλεσμα είναι κάτι προσωπικό και όχι μια γενική άποψη.

Παράλληλα είναι πολύ βοηθητικό το γεγονός ότι μπορεί να επιλέξει κανείς συγκεκριμένες περιγραφές συμπτωμάτων οι οποίες είναι ήδη «περασμένες» στην εφαρμογή, ώστε να υπάρχει η καλύτερη προσέγγιση.

Είναι η πρώτη που έλαβε επιστημονική πιστοποίηση

Η εφαρμογή Medi ON είναι η πρώτη εφαρμογή ελέγχου συμπτωμάτων που επικυρώθηκε επιστημονικά. Σε κλινική μελέτη που πραγματοποιήθηκε το 2017 στο Νοσοκομείο της Βαρκελώνης, σε 1015 ασθενείς η εφαρμογή παρουσίασε 91.3% ακρίβεια στην αξιολόγηση των συμπτωμάτων. Η μελέτη σύγκρινε τα αποτελέσματα της εφαρμογής με τη διάγνωση των γιατρών. (Clinical trial with Hospital Clinic Barcelona Results Published at Emergencias - Volume 29 - Number 6 - December 2017).

Νοσοκομεία και ινστιτούτα σε Ευρώπη και Αμερική συνεχίζουν σταθερά τις κλινικές μελέτες για την ακρίβεια των αξιολογήσεων, με πιο πρόσφατη σχετική συνεργασία αυτή με το Yale New Haven Health System και την Ιατρική Σχολή του Yale. Η εφαρμογή έχει χρησιμοποιηθεί ήδη από 3.000.000 χρήστες διεθνώς και έχει πραγματοποιήσει 4.000.000 αξιολογήσεις συμπτωμάτων, οι οποίες μέσω της μηχανικής μάθησης (machine learning) εξελίσσουν τον αλγόριθμο και βελτιώνουν διαρκώς την ακρίβεια της.

Στην Ελλάδα διατίθεται σε δυο γλώσσες, ελληνικά και αγγλικά για πλατφόρμες Android και IOs και μπορούν να κάνουν χρήση αυτού μόνο όσοι διαθέτουν ατομικά συμβόλαια Υγείας της Interamerican. Ωστόσο, όπως ήδη αναφέρθηκε, για την Interamerican, το Medi ON δεν είναι μία μεμονωμένη εφαρμογή, αλλά αποτελεί μέρος ενός ολοκληρωμένου εξ αποστάσεως συστήματος υγείας (Virtual Health Services). Καθώς η διάγνωση μπορεί να γίνει μόνο από γιατρό, ο ασθενής παραπέμπεται εάν απαιτείται από την εφαρμογή στον γιατρό της Γραμμής Υγείας 1010 από την Interamerican, με τον οποίο μπορεί να μιλήσει και σε chat εφ’οσον τα συμπτώματα αξιολογηθούν ως σοβαρά.

Επιπλέον, ο κάθε χρήστης με δικό του λογαριασμό στο Medi ON μπορεί να δημιουργήσει το δικό του ιατρικό ιστορικό. Το ιατρικό ιστορικό είναι διαθέσιμο ΜΟΝΟ στον ίδιο και στο γιατρό που εκείνος θα επιλέξει να το επικοινωνήσει.

Το Medi ON είναι πιστοποιημένη εφαρμογή που πληροί τις βασικές απαιτήσεις όλων των σχετικών Ευρωπαϊκών Οδηγιών Ιατρικών Συσκευών (CE Marked Class I Medical Device), είναι επίσης πιστοποιημένη από την Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων του Υπουργείου Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Επίσης είναι συμβατή με τον νόμο περί φορητότητας και λογοδοσίας για την ασφάλιση υγείας των ΗΠΑ (HIPAA) και με τον νόμο διαχείρισης προσωπικών δεδομένων (GDPR). Τέλος, έχει κερδίσει πλήθος βραβείων και διαγωνισμών από καταξιωμένους θεσμούς, από τους οποίους ξεχωρίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και, το 2018 βραβεύθηκε για την επιστημονική της ακρίβεια στο ετήσιο συνέδριο Ψηφιακής Υγείας του Δικτύου Ψηφιακών Στοιχείων Υγείας (NODE. Health) που πραγματοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη.