Νοσοκομεία χωρίς τραυματιοφορείς, δυσπρόσιτες περιοχές χωρίς γιατρούς

Με μισθούς που δεν φτάνουν ούτε για το ενοίκιο, οι επαγγελματίες υγείας γυρίζουν την πλάτη στις δυσπρόσιτες περιοχές της χώρας, ενώ τα νοσοκομεία λειτουργούν πλέον με τους μίσους τραυματιοφορείς.

Τις σοβαρές ελλείψεις προσωπικού στα δημόσια νοσοκομεία που προκαλούν «έμφραγμα» στους ασθενείς, επισημαίνει για ακόμη μία φορά η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία (ΠΟΕΔΗΝ).

Σύμφωνα με τους εργαζόμενους, πλέον, οι τραυματιοφορείς που εργάζονται στα νοσοκομεία του ΕΣΥ είναι οι μισοί από όσοι προβλέπονται, με συνέπεια να καθυστερεί η εξυπηρέτηση των ασθενών και να εργάζονται έως σημείου εξαντλήσεως.

Επιπλέον, δεν αμείβονται καν ικανοποιητικά, αφού η ετήσια αμοιβή τους είναι χαμηλότερη από αυτήν ενός ανειδίκευτου εργάτη.

Η ΠΟΕΔΗΝ επισημαίνει ότι στα δημόσια νοσοκομεία προβλέπονται 5.000 οργανικές θέσεις τραυματιοφορέων. Ωστόσο καλυμμένες είναι συνολικά μόνο οι 2.500.

Μάλιστα δεν είναι όλοι μόνιμο προσωπικό, αφού στον αριθμό αυτό συμπεριλαμβάνονται οι συμβασιούχοι τραυματιοφορείς και όσοι εργάζονται μέσω προγραμμάτων της ΔΥΠΑ.

Λόγω των ελλείψεων, κάθε φορείο αναγκαστικά μεταφέρεται από έναν τραυματιοφορέα, αντί για δύο.

Υπάρχουν επίσης μεγάλες καθυστερήσεις στην μεταφορά των ασθενών για διαγνωστικές ή θεραπευτικές εξετάσεις, με συνέπεια πολύωρες αναμονές στις εφημερίες.

Επιπλέον, ο εξοπλισμός σε πολλές περιπτώσεις είναι πεπαλαιωμένος ή δεν επαρκεί, τονίζει η ΠΟΕΔΗΝ.

«Εάν υπήρχαν περισσότεροι τραυματιοφορείς στα νοσοκομεία, θα υπήρχε καλύτερη εξυπηρέτηση των ασθενών στα επείγοντα», προσθέτει.

Η δουλειά του τραυματιοφορέα είναι σκληρή και υποαμειβόμενη, επισημαίνει. Αμείβεται λιγότερο από ό,τι ένας ανειδίκευτος εργάτης, ο οποίος έχει 14 μισθούς ετησίως.

Στην πραγματικότητα, ο μισθός ενός νεοδιοριζομένου τραυματιοφορέα είναι κατά 684 ευρώ χαμηλότερος από εκείνον του ανειδίκευτου εργάτη. Και αυτό διότι ως εργαζόμενοι του Δημοσίου, οι τραυματιοφορείς αμείβονται με 12 μισθούς ετησίως.

Μαζικές παραιτήσεις τραυματιοφορέων

Η ΠΟΕΔΗΝ επισημαίνει ότι παρατηρούνται μαζικές παραιτήσεις τραυματιοφορέων και απροθυμία συμμετοχής σε νέες προκηρύξεις.

Είναι χαρακτηριστικό ότι στην τελευταία προκήρυξη μέσω ΔΥΠΑ, έγινε προσπάθεια να καλυφθούν 500 θέσεις.

Ωστόσο στα νοσοκομεία έχουν αναλάβει έως στιγμής εργασία μόνο 300 τραυματιοφορείς.

Οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία αναφέρουν επίσης ότι με το εκδοθέν καθηκοντολόγιο, τους ανατέθηκαν πρόσθετες εργασίες, εκτός των καθηκόντων τους.

Αυτές επιβαρύνουν ακόμα περισσότερο τις συνθήκες εργασίας και πρέπει άμεσα να διορθωθούν, τονίζουν.

Οι τραυματιοφορείς πραγματοποιούν τετράωρη, πανελλαδική στάση εργασίας την Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2025. Θα διαρκέσει από τις 11 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι. Στις 12.30 θα πραγματοποιήσουν συγκέντρωση στο υπουργείο Υγείας, με απόφαση της Πανελλήνιας Ένωσης Τραυματιοφορέων. Την κινητοποίηση στηρίζει η ΠΟΕΔΗΝ, που καλεί τα πρωτοβάθμια σωματεία-μέλη της να ορίσουν προσωπικό ασφαλείας για να διευκολύνουν τη συμμετοχή σε αυτήν.

Σοβαρές ελλείψεις γιατρών και νοσηλευτών σε δυσπρόσιτες περιοχές

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με την ΠΟΕΔΗΝ, καταρρέουν λόγω έλλειψης προσωπικού οι υγειονομικές μονάδες σε δυσπρόσιτες περιοχές της νησιωτικής και ηπειρωτικής χώρας.

Η Ομοσπονδία κρούει τον κώδωνα του κινδύνου και αναφέρει ότι «οι γιατροί, οι νοσηλευτές και το λοιπό προσωπικό εγκαταλείπουν τις θέσεις τους μαζικά, ενώ η κάλυψη των κενών θέσεων παραμένει ανύπαρκτη».

Προσθέτει, παράλληλα, ότι οι επαγγελματίες υγείας αποφεύγουν να υπηρετήσουν σε περιοχές όπου ο μισθός δεν καλύπτει ούτε τα βασικά έξοδα διαβίωσης.

Χωρίς ουσιαστικά κίνητρα και με ένα σύστημα που αδιαφορεί για τις ανάγκες τους, οι μονάδες υγείας οδηγούνται με μαθηματική ακρίβεια σε πλήρες αδιέξοδο, σύμφωνα με την ΠΟΕΔΗΝ.

«Το νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό είναι οι πιο αδικημένοι δημόσιοι υπάλληλοι» αναφέρει ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης Γιαννάκος.

Ο ίδιος υπογραμμίζει ότι σε αντίθεση με γιατρούς, εκπαιδευτικούς και ένστολους, οι νοσηλευτές και το λοιπό προσωπικό δεν έχουν κανένα επιπλέον κίνητρο για να αιτηθούν μετάθεση σε περιοχή της αρεσκείας τους, δεν λαμβάνουν μόρια για μελλοντικές προκηρύξεις και δεν λαμβάνουν οικονομική ενίσχυση.

Συμβασιούχοι σε υγειονομικές μονάδες των δυσπρόσιτων περιοχών επί πολλά έτη. απαγορεύεται να μετακινηθούν σε άλλη υγειονομική μονάδα εκτός των ορίων της υγειονομικής περιφέρειας που ανήκει. Φυσικά δεν έχουν το δικαίωμα της μετάταξης ή της μετακίνησης ποτέ, σύμφωνα με τον κ. Γιαννάκο.

«Ας μας πουν από τη κυβέρνηση υπό τέτοιες συνθήκες και με μισθούς νεοδιόριστων 836 ευρώ το μήνα για νοσηλευτή πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, 736 ευρώ το μήνα για ΔΕ βοηθό νοσηλευτή που κάνει και μεταγγίσεις αίματος με ασφάλεια, με 684 ευρώ το μήνα για τους τραυματιοφορείς που θα βρούνε προσωπικό».

Η κατάσταση αυτή, σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, οδηγεί σε πλήρη αποψίλωση των μονάδων υγείας των δυσπρόσιτων περιοχών από προσωπικό, με συνέπεια την αύξηση των υγειονομικών ανισοτήτων στην περιφέρεια.