Οδοντόκρεμα με κερατίνη βάζει τέλος στα σφραγίσματα

Η νέα οδοντόκρεμα που παρασκεύασαν ειδικοί στο King’s College του Λονδίνου, αποκαθιστά το σμάλτο και σταματά την τερηδόνα.

Νέα δεδομένα στη φροντίδα και την αποκατάσταση των δοντιών φέρνει νέα μελέτη, η οποία αποκάλυψε ότι οδοντόκρεμα με κερατίνη μπορεί να επιδιορθώσει τα κατεστραμμένα δόντια και να σταματήσει την τερηδόνα σε πρώιμο στάδιο.

Επιστήμονες στο King’s College του Λονδίνου στο πλαίσιο μελέτης αποκάλυψαν ότι η κερατίνη, μια πρωτεΐνη που βρίσκεται στα μαλλιά, το δέρμα και το μάλλινο (τρίχες πρόβατου) και χρησιμοποιείται συχνά σε σαμπουάν για επανόρθωση, μπορεί να βοηθήσει και τα δόντια.

«Πιστεύουμε ότι αυτό είναι κάτι που αλλάζει τα δεδομένα», δήλωσε ο δρ Sherif Elsharkawy, από την Σχολή Οδοντιατρικών, Στοματικών και Κρανιοπροσωπικών Επιστημών του King’s College, τονίζοντας ότι με καθημερινή χρήση προστατεύει και αναπληρώνει το σμάλτο των δοντιών.

«Εάν έχετε μια μικρορωγμή ή ένα πολύ μικρό ελάττωμα, θα επουλωθεί μόνο του χωρίς καν να το συνειδητοποιήσετε», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Πολλά προβλήματα δοντιών προέρχονται από το κατεστραμμένο σμάλτο, το οποίο δεν αναγεννάται – μόλις χαθεί, εξαφανίζεται για πάντα.

Όταν η κερατίνη αναμειγνύεται με τα μέταλλα στο σάλιο, παράγει μια προστατευτική επικάλυψη που μιμείται τη δομή και τη λειτουργία του φυσικού σμάλτου.

Σήμερα, για την επιβράδυνση της διάβρωσης του σμάλτου χρησιμοποιούνται οδοντόκρεμες με φθόριο, όπως και το φθόριο που μπορεί να προστίθεται στο πόσιμο νερό, αλλά οι θεραπείες με βάση την κερατίνη διαπιστώθηκε ότι σταματούν εντελώς τη διάβρωση.

Η θεραπεία θα μπορούσε να γίνει μέσω μιας καθημερινής οδοντόκρεμας ή ως επαγγελματικά εφαρμοζόμενο τζελ σε πιο ακραίες περιπτώσεις.

Θα μπορούσε να είναι διαθέσιμη στην αγορά σε δύο έως τρία χρόνια, σύμφωνα με τους επιστήμονες, και θεωρείται μια πιο φιλική προς το περιβάλλον εναλλακτική λύση σε σχέση με την παραδοσιακή οδοντιατρική αποκατάσταση.

Τα δοκιμαστικά προϊόντα που αναπτύχθηκαν στο King’s College παράχθηκαν από μαλλί, αλλά στο μέλλον, σύμφωνα με τον Elsharkawy, οι άνθρωποι θα μπορούσαν ακόμη και να συλλέγουν δικές τους τρίχες για να εξάγουν κερατίνη.

Ωστόσο, προς το παρόν, η ομάδα του King’s College προχωρά το έργο της χρησιμοποιώντας μαλλί προβάτου.

Η οδοντόκρεμα θα έχει την ίδια εμφάνιση και υφή με την τυπική πάστα φθορίου, με γεύση μέντας και αφρώδη υφή, αλλά θα περιέχει αρκετή κερατίνη για καθημερινή χρήση.

«Στόχος μας είναι να είναι οικονομικά προσιτή και να φτάσει στο κοινό», τόνισε ο Δρ. Elsharkawy, προσθέτοντας: «Δεν πιστεύουμε ότι πρόκειται για ένα προϊόν υψηλής ποιότητας – θα θέλαμε να έχουν όλοι πρόσβαση σε αυτήν».