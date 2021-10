Περιεδρικό συρίγγιο: Γιατί δεν πρέπει να αμελούμε τη θεραπεία του

Τα περιεδρικά συρίγγια συναντώνται με συχνότητα 1 στους 10.000 ανθρώπους, κυρίως σε νεαρούς άνδρες. Η θεραπεία των περιεδρικών συριγγίων είναι πάντοτε χειρουργική, αλλά η επιλογή της κατάλληλης τεχνικής οφείλει να είναι εξατομικευμένη. Συναντήσαμε τον χειρουργό, κ.

Δημήτριο Πατσούρα,

ο οποίος έχει εξειδικευθεί στη χειρουργική του παχέος εντέρου, του ορθού και του πρωκτού στο Ηνωμένο Βασίλειο και μας μίλησε για όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε για τα συμπτώματα και τη θεραπευτική αντιμετώπιση του περιεδρικού συριγγίου.

Μπορείτε να μας εξηγήσετε τι είναι το περιεδρικό συρίγγιο και πώς δημιουργείται;

Το περιεδρικό συρίγγιο είναι η δεύτερη συχνότερη καλοήθη ορθοπρωκτική πάθηση, μετά τις αιμορροΐδες. Το περιεδρικό συρίγγιο είναι μια μη φυσιολογική επικοινωνία μεταξύ του βλεννογόνου του πρωκτικού σωλήνα και του δέρματος γύρω από τον πρωκτό.

Όσον αφορά την αιτιοπαθογένειά του, μέχρι στιγμής δεν ξέρουμε τον ακριβή τρόπο που δημιουργείται. Γι’ αυτό και το 80% των περιεδρικών συριγγίων λέγονται ιδιοπαθή. Σύμφωνα με την επικρατέστερη θεωρία, τα περιεδρικά συρίγγια προκαλούνται από φλεγμονή των περιπρωκτικών αδενίων. Ένα μικρό ποσοστό των περιεδρικών συριγγίων μπορεί να οφείλεται σε άλλες παθήσεις όπως οι φλεγμονώδεις νόσοι του εντέρου, ο καρκίνος, η εκκολπωματίτιδα και η φυματίωση.

Ποια είναι τα συνήθη συμπτώματα που εμφανίζει ο ασθενής;

Το συχνότερο σύμπτωμα του περιεδρικού συριγγίου είναι η εκροή πύου από το δέρμα γύρω από τον πρωκτό, από το λεγόμενο έξω στόμιο του περιεδρικού συριγγίου, γεγονός που γίνεται αντιληπτό από τον ασθενή στο εσώρουχό του. Κάποιες φορές ο ασθενής μπορεί να παρατηρεί και πρόσμιξη αίματος μέσα στο πύον. Ένα άλλο σύμπτωμα του περιεδρικού συριγγίου είναι ο έντονος κνησμός που προκαλείται στην περιοχή του πρωκτού λόγω της εκροής του πύου και τον ερεθισμό του δέρματος. Ένα πιο σπάνιο σύμπτωμα του περιεδρικού συριγγίου είναι ο πόνος.

Αυτά τα συμπτώματα θα αναγκάσουν τον ασθενή να αναζητήσει βοήθεια από κάποιο χειρουργό.

Πώς τίθεται η διάγνωση του περιεδρικού συριγγίου;

Η διάγνωση ενός περιεδρικού συριγγίου είναι κυρίως κλινική. Δηλαδή, όταν προσέρχεται ένας ασθενής στο ιατρείο προς εξέταση, αυτό που θα δούμε πρώτα είναι το έξω στόμιο του περιεδρικού συριγγίου, δηλαδή μια μικρή τρύπα στο δέρμα γύρω από τον πρωκτό. Αυτό θα γίνει με την κλινική εξέταση της περιοχής γύρω από τον πρωκτό, καθώς και με μια δακτυλική εξέταση, η οποία θα μας βοηθήσει στο να αναζητήσουμε και το έσω στόμιο του περιεδρικού συριγγίου. Το γεγονός ότι υπάρχει εκροή πύου από το έξω στόμιο, έμμεσα επιβεβαιώνει τη διάγνωσή μας. Ταυτόχρονα, η κλινική εξέταση θα πρέπει να ολοκληρωθεί στο ιατρείο με μια πρωκτοσκόπηση και μια ορθοσκόπηση, η οποία θα μας βοηθήσει να αποκλείσουμε άλλου είδους αιτιολογία των συμπτωμάτων που έχει ο ασθενής και ταυτόχρονα να μπορέσουμε να βρούμε το έσω στόμιο του περιεδρικού συριγγίου.

Τέλος, η διάγνωση του περιεδρικού συριγγίου επιβεβαιώνεται με τη διενέργεια μιας μαγνητικής τομογραφίας κάτω κοιλίας ή ενός ενδορθικού υπερήχου. Η μαγνητική τομογραφία ή ο υπέρηχος, στην ουσία, μας επιτρέπουν τη χαρτογράφηση του συριγγίου, ώστε να δούμε αν είναι ψηλό, αν έχει διακλαδώσεις, αν διαπερνά και τον έσω και τον έξω σφιγκτήρα. Η χαρτογράφηση αυτή, πρέπει να διενεργείται προεγχειρητικά, πριν καταφύγουμε στη χειρουργική αντιμετώπιση του συριγγίου. Τα περιεδρικά συρίγγια ανάλογα με την πορεία τους και την ανατομική τους θέση διακρίνονται σε: 1) μεσοσφιγκτηριακά, 2) διασφιγκτηριακά, 3)υπερσφιγκτηριακά, 4) εξωσφιγκτηριακά.

Ποια είναι η αντιμετώπιση του περιεδρικού συριγγίου; Ποια είναι η σημασία του να απευθυνθούμε σε έναν χειρουργό εξειδικευμένο στις παθήσεις του ορθού και του πρωκτού;

Η θεραπεία του περιεδρικού συριγγίου είναι χειρουργική. Οι βασικές αρχές της χειρουργικής θεραπείας είναι η χαρτογράφηση του συριγγίου, η αναγνώριση του έσω στομίου, και η σχέση του συριγγίου με τον σφιγκτηριακό μηχανισμό. Για την αντιμετώπιση του περιεδρικού συριγγίου υπάρχουν διάφορες τεχνικές. Όσο πιο χαμηλό είναι ένα περιεδρικό συρίγγιο τόσο πιο εύκολη είναι η αντιμετώπισή του. Το ιδανικό θα ήταν η εκτομή ή η διατομή του συριγγώδους πόρου και η επούλωση του τραύματος κατά δεύτερο σκοπό. Αυτό όμως δεν είναι πάντα εφικτό, γιατί σε περιπτώσεις πιο πολύπλοκων περιεδρικών συριγγίων, η διατομή ή η εκτομή του συριγγίου ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη στο σφιγκτηριακό μηχανισμό του πρωκτού. Στις περιπτώσεις αυτές, εφαρμόζονται άλλες τεχνικές όπως, είναι η δημιουργία βλεννογονικού κρημνού μέσα στον πρωκτικό σωλήνα για την κάλυψη του έσω στομίου, το λεγόμενο advancement flap, η διατομή του συριγγώδους πόρου στο μεσοσφιγκτηριακό διάστημα (LIFT procedure), η ενδοσκοπική θεραπεία ενός περιεδρικού συριγγίου (video assisted anal fistula treatment), και η εξάχνωση του συριγγώδους πόρου με laser.

Τα ποσοστά επιτυχίας είναι εξαιρετικά υψηλά, όταν πραγματοποιούνται από έμπειρους και εξειδικευμένους χειρουργούς, οι οποίοι γνωρίζουν καλά την ανατομία της περιοχής και τις ενδείξεις κάθε χειρουργικής τεχνικής, ώστε να επιλέξουν την καταλληλότερη λύση, σύμφωνα με τις εξατομικευμένες ανάγκες του ασθενούς.

Σε γενικές γραμμές, θα πρέπει να τονίσουμε ότι η μετεγχειρητική πορεία των ασθενών είναι ομαλή και μπορούν να επιστρέψουν στις καθημερινές τους δραστηριότητες την επόμενη μέρα.

Μπορεί το περιεδρικό συρίγγιο να εξελιχθεί σε μια επικίνδυνη για τη ζωή του ασθενούς πάθηση, κι αν ναι υπό ποιες συνθήκες;

Η καθυστέρηση στην αντιμετώπιση ενός περιεδρικού συριγγίου μπορεί να οδηγήσει σε δυσάρεστες για τον ασθενή καταστάσεις. Ο ασθενής μπορεί να παρουσιάσει κακουχία, έντονο πόνο, υψηλό πυρετό και να γίνει ακόμη και σηπτικός. Ο έντονος πόνος συνήθως οφείλεται στη δημιουργία αποστήματος από απόφραξη του συριγγώδους πόρου. Στο σημείο αυτό να διευκρινίσουμε τι εννοούμε με τον όρο απόστημα. Απόστημα είναι μια κοιλότητα γεμάτη από πύον. Η πάσχουσα περιοχή θα είναι εξέρυθρη, θα έχει διογκωθεί και θα είναι πολύ επώδυνη στην ψηλάφηση. Αυτές οι καταστάσεις απαιτούν εισαγωγή στο νοσοκομείο, χορήγηση ενδοφλέβιας αντιβίωσης και άμεση διάνοιξη-παροχέτευση του αποστήματος.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον Δρ. Δημήτριο Πατσούρα στο 6934881002 ή μπείτε στην ιστοσελίδα patsouras.gr.

Ιατρείο Αθήνας: Λεωφ. Κηφισίας 166, Αθήνα, 11525

Ιατρείο Λαμίας: Βύρωνος 34, Λαμία, 35100

Ο Δημήτρης Πατσούρας γεννήθηκε στη Λαμία. Αποφοίτησε από την Ιατρική σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και ακολούθησε την ειδικότητα της Γενικής Χειρουργικής. Από το 2011 μέχρι το 2016 εξειδικεύθηκε στην χειρουργική του παχέος εντέρου, ορθού και πρωκτού στο Ηνωμένο Βασίλειο ( St Mark’s Hospital & Academic Institute, St Thomas’ Hospital) υπο την καθοδήγηση του Καθηγητή Χειρουργικής του Imperial College, Robin Phillips (Clinical director of St Mark’s Hospital & Academic Institute).

Έλαβε κατ’απονομή τον τίτλο FRCS (Fellow of the Royal College of Surgeons of England) από το Βασιλικό Κολλέγιο Χειρουργών της Αγγλίας. Τον Σεπτέμβριο του 2015 στο Δουβλίνο πιστοποιήθηκε ως χειρουργός παχέος εντέρου και πρωκτού μετά από πανευρωπαικές εξετάσεις από το European Board of Surgery in Coloproctology.

Έχει πιστοποιηθεί ως Ρομποτικός Χειρουργός στο Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (Da Vinci® Surgical System and EndoWrist® Instruments by Intuitive Surgical). Είναι κάτοχος Master και Διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Το επιστημονικό ενδιαφέρον του κ. Πατσούρα επικεντρώνεται στις παθήσεις (καλοήθεις και κακοήθεις) του παχέος εντέρου, του ορθού και του πρωκτού. Συνεργάζεται στενά με ιατρούς υψηλού επιπέδου που εξειδικεύονται στη γαστρεντερολογία, στην ογκολογία, στην ακτινολογία και στην ακτινοθεραπεία, προσφέροντας έτσι πολύπλευρη (multidisciplinary approach) και εξειδικευμένη φροντίδα στον ασθενή.