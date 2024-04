Πώς μπορούμε να αναζωογονήσουμε τα μαλλιά που γκριζάρουν και αραιώνουν

Το γκριζάρισμα και η τριχόπτωση των μαλλιών δεν είναι ευχάριστα για κανέναν, όμως υπάρχουν τρόποι με τους οποίους μπορούμε να τα ελέγξουμε.

Οι αλλαγές που έχουν καθώς μεγαλώνουν οι άνδρες και οι γυναίκες στα μαλλιά τους (γκριζάρισμα, τριχόπτωση κ.λπ.), θεωρείται ότι είναι αποτέλεσμα της μειωμένης δραστηριότητας των βλαστικών κυττάρων στον θύλακα της τρίχας.

«Καθώς μεγαλώνουμε, αυτά τα βλαστικά κύτταρα που αναπληρώνουν τους ιστούς σε ολόκληρο τον οργανισμό μας, δεν λειτουργούν τόσο καλά ή τόσο γρήγορα όσο λειτουργούσαν όταν είμασταν νεότεροι», εξηγεί η δερματολόγος Neelam Vashi, διευθύντρια του Boston University Cosmetic and Laser Center στο Boston Medical Center.

Οι ορμονικές αλλαγές, οι οποίες επηρεάζουν περισσότερο τις γυναίκες από τους άνδρες μετά τα 50, ενδέχεται να διαδραματίζουν επίσης σημαντικό ρόλο στις αλλαγές του τριχωτού της κεφαλής.

Παρόλο που δεν μπορούμε να γυρίσουμε πίσω τον χρόνο, μπορούμε να λάβουμε μέτρα για να βοηθήσουμε τα μαλλιά μας να ανακτήσουν λίγη από τη νεανική τους πληρότητα και λάμψη.

Δείτε πώς, σύμφωνα με τους ειδικούς, μπορείτε να χειριστείτε τρία τυπικά ζητήματα που αντιμετωπίζουν τόσο οι άνδρες όσο και οι γυναίκες με τα μαλλιά τους.

Το πρόβλημα: Γκρίζα μαλλιά

Αν και όλοι μιλούν για τα μαλλιά που γκριζάρουν, οι τούφες που βρίσκονται ήδη στο κεφάλι μας δεν αλλάζουν χρώμα.

Στην πραγματικότητα, καθώς μεγαλώνουμε, τα μαλλιά μας δεν αποχρωματίζονται, αλλά οι νέες τρίχες που βγαίνουν αναπτύσσονται σε γκρι ή λευκό χρώμα, λόγω της απώλειας των μελανοκυττάρων (κύτταρα που παράγουν χρωστική ουσία στη βάση του θύλακα της τρίχας), εξηγεί η δρ. Vashi.

Η λύση: Μπορείτε, φυσικά, να χρησιμοποιήσετε βαφή μαλλιών ή χρωμοσαμπουάν, αλλά όσα περισσότερα λευκά έχετε, τόσο πιο συχνά πρέπει να τα βάφετε και τόσο πιο δύσκολα μπορείτε να τα κρύψετε.

Το πρόβλημα με τα λευκά ή γκρίζα μαλλιά, από ψυχολογικής άποψης, είναι μεγαλύτερο στις γυναίκες παρά στους άντρες, γι’ αυτό άλλωστε και βλέπουμε πολλούς άντρες με γκρίζα μαλλιά, ενώ σπάνια θα δούμε γυναίκα.

Το πρόβλημα: Αραίωση των μαλλιών

Η αραίωση των μαλλιών είναι εξαιρετικά συχνή.

Στις μεγαλύτερες ηλικίες, ανά πάσα στιγμή, «περισσότερες τρίχες βρίσκονται στο στάδιο της ανάπαυσης ή της αποβολής και λιγότερες από αυτές βρίσκονται στο στάδιο της ανάπτυξης», λέει η Κατερίνα Λαμπρινοπούλου, Δερματολόγος – Αφροδισιολόγος, διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών.

Στο ίδιο πλαίσιο, και η διάμετρος της τρίχας γίνεται μικρότερη (λεπτότερη τρίχα), κάνοντας τα μαλλιά να φαίνονται λιγότερα.

Η λύση: Τα σαμπουάν όγκου, οι μαλακτικές κρέμες και οι μους δεν έχουν μεγάλη επίδραση. Ωστόσο, τα σπρέι ξηρής υφής προσθέτουν όγκο και κάνουν τα μαλλιά να φαίνονται προσωρινά πιο γεμάτα και πυκνά.

Για την επιβράδυνση της τριχόπτωσης και την τόνωση της νέας ανάπτυξης τριχών, η μη συνταγογραφούμενη τοπική δραστική ουσία μινοξιδίλη είναι μια καλή επιλογή.

Η τοπική μινοξιδίλη είναι εγκεκριμένη από τον Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) των ΗΠΑ «για την τριχόπτωση σε άνδρες και γυναίκες και έχει καλά αποτελέσματα», λέει από την πλευρά της η Elise A. Olsen, ιδρύτρια και διευθύντρια του Κέντρου Έρευνας και Θεραπείας Διαταραχών Τρίχας στο Ιατρικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Duke στο Durham, στη Νέα Υόρκη.

Μια ανασκόπηση μελετών του 2017 που δημοσιεύθηκε στην επιστημονική επιθεώρηση Journal of the American Academy of Dermatology, διαπίστωσε ότι η μινοξιδίλη αύξησε την πληρότητα κατά περίπου 15 τρίχες ανά τετραγωνικό εκατοστό για τους άνδρες και περίπου 12 τρίχες ανά τετραγωνικό εκατοστό για τις γυναίκες.

Επίσης, τα χάπια μινοξιδίλης είναι εγκεκριμένα από τον FDA για την υπέρταση, αλλά χρησιμοποιούνται σε πολύ χαμηλότερες δόσεις για την τριχόπτωση.

Σε δόσεις έως 2,5 mg ημερησίως για τις γυναίκες και 5 mg ημερησίως για τους άνδρες, επιτυγχάνει υψηλότερα επίπεδα στο αίμα από ό,τι η τοπική μορφή, γεγονός που μπορεί να την κάνει πιο αποτελεσματική, λέει ο Olsen.

Αλλά παράλληλα προειδοποιεί, ότι μπορεί να υπάρξουν παρενέργειες (όπως αλλαγές στον καρδιακό ρυθμό και την αρτηριακή πίεση), οπότε είναι συνετό να απευθυνθούμε σε καρδιολόγο πριν κάνουμε χρήση του φαρμάκου.

Η πιο σύγχρονη μέθοδος για την αντιμετώπιση της τριχόπτωσης είναι η PRP (Platelet Rich Plasma).

Εφαρμόζεται με πολύ καλά αποτελέσματα σε άνδρες και γυναίκες με ανδρογενετική, διάχυτη και γυροειδή αλωπεκία, ενώ δρα αποτελεσματικά και στην πρόληψη των αλωπεκιών, όταν εφαρμόζεται πριν ακόμη παρατηρηθεί εμφανής αραίωση στα μαλλιά.

«Η θεραπεία τριχόπτωσης PRP, επομένως, ενισχύει την ανάπτυξη των τριχοθυλακίων και κατά συνέπεια προκαλεί τη φύτρωση μαλλιών. Επιπλέον, λειτουργεί προληπτικά εναντίον της τριχόπτωσης, καθώς εμποδίζει την περαιτέρω απώλεια μαλλιών, ενώ ενδυναμώνει τα ήδη υπάρχοντα μαλλιά», εξηγεί η κυρία Λαμπρινοπούλου.

Η θεραπεία PRP χρησιμοποιεί το πλάσμα του αίματος του ίδιου του ασθενούς που είναι πλούσιο σε αιμοπετάλια και αυξητικούς παράγοντες.

Η θεραπεία βασίζεται στην έγχυση του πλάσματος με τη μέθοδο της μεσοθεραπείας στα σημεία όπου παρατηρείται αραίωση, μετά από κατάλληλη επεξεργασία του αίματος που λαμβάνεται από τον ασθενή.