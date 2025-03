Πώς τα φιλιά μάς κάνουν καλό στην υγεία

Είτε ερωτικά, είτε από μητέρα στο παιδί, τα φιλιά βοηθούν να εκκρίνουμε ορμόνες που βοηθούν την ψυχική και τη σωματική υγεία.

Η ακριβής Ιστορία του φιλιού δεν είναι ξεκάθαρη. Για παράδειγμα, δεν γνωρίζουμε αν οι πρώτοι άνθρωποι φιλιόντουσαν ή πώς. Οι ειδικοί συζητούν εδώ και καιρό αν πρόκειται για ένστικτο ή για κάτι που οι άνθρωποι μαθαίνουν να κάνουν.

«Το φιλί πιθανότατα εμφανίστηκε και εξαφανίστηκε σε όλο τον κόσμο κατά τη διάρκεια της Ιστορίας για διάφορους λόγους που έχουν να κάνουν με την ανθρώπινη οικειότητα και τον δεσμό», λέει η Sheril Kirshenbaum, ακαδημαϊκή ειδικός στο Πολιτειακό Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν και συγγραφέας του βιβλίου «The Science of Kissing: What Our Lips Are Telling Us» (Η επιστήμη του φιλιού: Τι μας λένε τα χείλη μας).

Το φιλί μπορεί να εξυπηρετεί έναν μεγαλύτερο σκοπό από ένα σημάδι ρομαντικής αγάπης.

Για παράδειγμα, λέει η Kirshenbaum, αποτελεί σημαντικό μέρος της δημιουργίας δεσμού μεταξύ μητέρας και βρέφους.

«Οι πρώτες μας εμπειρίες ως βρέφη συχνά περιλαμβάνουν διέγερση των χειλιών μέσω του θηλασμού και του φιλιού από τους γονείς μας», εξηγεί η ίδια, «και αργότερα, συνδέουμε αυτές τις αισθήσεις με συναισθήματα αγάπης, άνεσης και ασφάλειας όταν θέλουμε να εκφράσουμε πώς αισθανόμαστε σε κάποιον άλλο».

Το φιλί φέρνει δύο ανθρώπους κοντά όσο καμία άλλη συμπεριφορά, λέει η Kirshenbaum καθώς «ο κάθε σύντροφος χρησιμοποιεί ενεργά όλες τις αισθήσεις του για να μάθει για τον άλλον».

Η Marilyn Anderson, συγγραφέας του βιβλίου «Never Kiss a Frog: A Girl’s Guide to Creatures From the Dating Swamp», υποστηρίζει ότι το φιλί «όχι απλώς μας δένει, αλλά μας κάνει πιο ευτυχισμένους, μειώνει το άγχος μας και μπορεί να βοηθήσει ακόμα και το δέρμα μας».

Αλλά προειδοποιεί ότι όταν οι ενήλικες χτίζουν έναν δεσμό μέσω του φιλιού, αυτό μπορεί να μετατραπεί σε πρόβλημα.

«Αν προσπαθείτε να γνωρίσετε κάποιον, ναι, το φιλί μπορεί σίγουρα να σας πει αν ταιριάζετε με κάποιον. Και αυτό που λέω στο «Never Kiss a Frog» είναι, μην φιλήσεις τον λάθος άνθρωπο, διότι το φιλί έχει συνδετική επίδραση πάνω σου. Αν δεθείς πάρα πολύ με κάποιον και είναι ο λάθος τύπος, μπορεί να μείνεις μαζί του πάρα πολύ καιρό. Και αυτό απλώς να οφείλεται σε ένα καλό φιλί».

Τα οφέλη του φιλιού για την υγεία

Όταν σμίγουν δύο χείλη, τότε έχουμε «το απόλυτο τεστ της φύσης», λέει η Kirshenbaum.

Κι αυτό διότι τα χείλη μας είναι γεμάτα με ευαίσθητες νευρικές απολήξεις που διεγείρουν ένα σχετικά μεγάλο μέρος του εγκεφάλου μας που σχετίζεται με τη γεύση, την αφή και το άρωμα.

Προκαλεί επίσης την απελευθέρωση σημαντικών χημικών ουσιών στον εγκέφαλό σας. «Το φιλί επηρεάζει νευροδιαβιβαστές και ορμόνες όπως η ωκυτοκίνη, η δοπαμίνη και η σεροτονίνη, οι οποίες παίζουν επίσης σημαντικό ρόλο στις σχέσεις μας», λέει η Kirshenbaum.

Η ωκυτοκίνη, για παράδειγμα, συνδέεται με αισθήματα εγγύτητας, οικειότητας και ασφάλειας.

Το να δείχνετε στοργή στους ανθρώπους που αγαπάτε μπορεί να ενισχύσει επίσης την ωκυτοκίνη.

Όταν το σώμα σας απελευθερώνει ωκυτοκίνη εξαιτίας του σωματικού αγγίγματος, μπορεί να δημιουργήσει μια βάση για ευεξία σε ολόκληρο τον οργανισμό μας.

Τα φιλιά, οι αγκαλιές και τα χάδια, λόγω των ορμονών που εκκρίνονται από τον οργανισμό, μπορούν να μας κάνουν συνολικά πιο υγιείς. Πιο συγκεκριμένα, μπορούν να βοηθήσουν να:

Αισθανόμαστε ψυχολογικά καλύτερα

Χάσουμε βάρος

Μειώσουμε την αρτηριακή πίεση

Αποφύγουμε μεταδοτικές ασθένειες

Χαλαρώσουμε από το άγχος

Υπάρχει σωστός ή λαθος τρόπος για να φιλήσουμε;

Τα φιλιά μπορεί να έχουν ποικίλες σημασίες. Για παράδειγμα μπορεί να είναι ένας τρόπος για την οικογένεια και τους φίλους να δείξουν μη ρομαντική στοργή.

Όταν όμως πρόκειται για ερωτικό φιλί, δεν υπάρχει σωστός ή λάθος τρόπος για να φιλήσεις, λέει η σεξολόγος Claudia Six, PhD, από το Σαν Φρανσίσκο.

«Όλοι περπατούν βάζοντας το ένα πόδι μπροστά από το άλλο, αλλά όλοι μοιάζουμε διαφορετικοί όταν το κάνουμε», λέει η Six. «Όλοι έχουν έναν τρόπο που περπατούν και όλοι έχουν έναν τρόπο που φιλιούνται». Παρόλα αυτά, πιθανότατα έχετε μια προσωπική προτίμηση.

Μπορεί να σας αρέσει όταν ο σύντροφός σας χαϊδεύει το μάγουλό σας ή κρατάει απαλά το λαιμό σας κατά τη διάρκεια ενός φιλιού. Ή μπορεί την ώρα που φιλιέστε να βρίσκετε πιο ικανοποιητική μια σφιχτή αγκαλιά σε ολόκληρο το σώμα.

«Δεν ξέρω πολλούς ανθρώπους που θα ήθελαν να αφήνουν σάλιο στο στόμα του άλλου όταν φιλιούνται, όμως υπάρχουν άνθρωποι που δίνουν πραγματικά υγρά φιλιά αν και σε κάποιους άλλους δεν αρέσει αυτό. Ωστόσο, είναι ακόμη πιο σημαντικά για δύο ανθρώπους που έχουν δεθεί», λέει η Άντερσον.

«Νομίζω ότι το φιλί δεν είναι κάτι που μπορείς πραγματικά να διδάξεις. Νομίζω ότι αν κάποιος κάνει κάτι και δεν σου αρέσει, μπορείς σίγουρα να του το πεις ή να προσπαθήσεις να του το δήξεις. Αλλά νομίζω ότι υπάρχει μια χημεία όταν δύο άνθρωποι φιλιούνται, και ελπίζω να βρεις κάποιον που να έχει αυτή τη χημεία μαζί σου», συμπληρώνει η ίδια.

Η Six αναφέρει ότι τα βασικά στοιχεία ενός καλού φιλιού είναι ξεκάθαρα στους περισσότερους ανθρώπους: «Βουρτσίστε τα δόντια σας, ξυριστείτε. Εγώ απλά λέω, να είστε παρόντες και μέσα από το φιλί να βγαίνει όλο σας το συναίσθημα. Αυτό είναι που λέω πάντα στους ανθρώπους. Πάντα έχει να κάνει με το πώς είσαι και με ποιον είσαι. Δεν έχει να κάνει με πώς τι κάνεις, αλλά πάντα με το πώς είσαι μ΄αυτόν που είσαι», καταλήγει η Six.