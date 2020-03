Πώς θα βάλεις τις φυτικές πηγές πρωτεΐνης στην καθημερινότητά σου

Ο οργανισμός του ανθρώπου είναι μια 'μηχανή'. Μια μηχανή που για να δουλεύει σωστά πρέπει να την φροντίζεις και να της παρέχεις όλα όσα χρειάζεται για την ορθή λειτουργία της. Σε αυτό παίζει πολύ μεγάλο ρόλο και η φύση.

Έχουμε 'σχεδιαστεί' για να απολαμβάνουμε τους καρπούς της φύσης, όπως ακριβώς τους παράγει. Κάθε φυτικό στοιχείο καλύπτει μια ανάγκη του οργανισμού, γεγονός που μας επιτρέπει να διαμορφώνουμε έτσι τις καθημερινές διατροφικές συνήθειές μας για την πρόσληψη όλων των απαραίτητων θρεπτικών στοιχείων. Ένα από αυτά τα απαραίτητα στοιχεία (ίσως το πιο απαραίτητο) για τον οργανισμό μας είναι η πρωτεΐνη.

Μεταξύ ζωικών και φυτικών πηγών πρωτεΐνης, οι φυτικές πηγές αποτελούν διαπιστωμένα την καλύτερη πηγή ενέργειας, υγείας και ευεξίας που ο καθένας μας χρειάζεται για την ανάπτυξη της μυϊκής μάζας και τη διατήρηση του μυϊκού συστήματος και της φυσιολογικής κατάστασης των οστών.

Πώς όμως μπορείς να 'εξοπλίσεις' εύκολα και γρήγορα τον οργανισμό σου με πρωτεΐνη; Η λύση είναι απλή.

Τα πρωτεϊνούχα ροφήματα Formula 1 της Herbalife Nutrition, της πρώτης εταιρείας στον κόσμο σε υποκατάστατα γεύματος σύμφωνα με τα στοιχεία της Euromonitor, αποτελούν μία εξαιρετική επιλογή ροφήματος ως υποκατάστατο γεύματος και μπορούν να γίνουν μέρος της καθημερινής σου διατροφής, καθώς είναι πηγή σημαντικών θρεπτικών συστατικών. Περιέχουν υψηλής ποιότητας πρωτεΐνη σόγιας, είναι 100% vegan, δεν περιέχουν γλουτένη, γαλακτοκομικά, καθώς και τεχνητές χρωστικές ουσίες.



Το καλύτερο απ' όλα είναι ότι μπορείς να τα βρεις σε 9 υπέροχες γεύσεις για να διαλέξεις: Smooth Chocolate, Vanilla Crème, Cookie Crunch, Strawberry Delight, Bannana Cream, Café Latte, Spiced Apple, Fruits of the Forest, Free From Raspberry & White Chocolate.

Τι καλύτερο από το να ξεκινάς την ημέρα σου με ένα νόστιμο και δυναμωτικό ρόφημα; Ή να το απολαμβάνις την ώρα που δουλεύεις ή βλέπεις την αγαπημένη σου ταινία στο Netflix; Όποιες κι αν είναι οι γεύσεις που ικανοποιούν τον δικό σου ουρανίσκο, το σίγουρο είναι ότι κάποια από τις παραπάνω 9 θα γίνει η αγαπημένη σου. Ή και όλες, γιατί όχι;



Τα οφέλη των φυτικών πηγών πρωτεΐνης

#1 Μείωση της αρτηριακής πίεσης

Αυτό συμβαίνει γιατί οι πηγές ζωικής πρωτεΐνης περιέχουν συστατικά όπως τα κορεσμένα λιπαρά. Είναι σημαντικό για την υγεία μας να περιορίσουμε την πρόσληψη κορεσμένν λιπαρών και να αυξήσουμε την πρόσληψη πολυακόρεστων λιπαρών οξέων, έτσι ώστε να υπάρχει ισορροπία πρωτεϊνών - λιπαρών.

#2 Καλύτερη διαχείριση του βάρους

Μια διατροφή με φυτικές τροφές συμβάλλει στην καλύτερη διαχείριση του βάρους, αποφεύγοντας τις αυξομειώσεις της ζυγαριάς, και στη διατήρηση των χαμηλών επιπέδων σακχάρου στο αίμα. Οι φυτικές ίνες αυξάνουν τον χρόνο παραμονής της τροφής στο πεπτικό μας σύστημα και μας δίνουν την αίσθηση κορεσμού για μεγαλύτερο διάστημα.

#3 Βελτίωση επιπέδων χοληστερόλης

Κάποιες από τις υγιεινές τροφές που ανήκουν στο πλαίσιο μιας χορτοφαγικής δίαιτας, όπως είναι οι καρποί και τα όσπρια, παρέχουν θρεπτικά συστατικά που βελτιώνουν τα επίπεδα της χοληστερόλης και μπορούν να επηρεάσουν την υγεία των αιμοφόρων αγγείων

