Συναγερμός από τη Novo Nordisk: Μην αγοράζετε φάρμακα για αδυνάτισμα από ιστοσελίδες

Τον κώδωνα του κινδύνου κρούει η φαρμακευτική εταιρεία Novo Nordisk, καθώς υπάρχουν δεκάδες ιστοσελίδες που πωλούν φάρμακα για αδυνάτισμα, τα οποία είναι επικίνδυνα.

Η Novo Nordisk Ελλάς ενημερώνει υπεύθυνα το κοινό ότι δεν διαθέτει τα συνταγογραφούμενα φαρμακευτικά της προϊόντα μέσω μη εξουσιοδοτημένων ιστοσελίδων ή παρόχων και ότι δεν έχει καμία σχέση με ιστότοπους που φέρονται να πωλούν συνταγογραφούμενα προϊόντα της στο διαδίκτυο.

Παραδείγματα ιστοσελίδων που δεν είναι εξουσιοδοτημένοι πάροχοι είναι:

https://ozempic-greece247.com

https://ozempicgreece.com

https://pharmako24.com/ozempic

https://pharmako24.com/wegovy

https://pharmako24.com/saxenda κ.ά.

Σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, η λιανική πώληση συνταγογραφούμενων φαρμακευτικών προϊόντων επιτρέπεται μόνο από νομίμως λειτουργούντα φαρμακεία.

Τα φάρμακα είναι κατά βάση ενέσιμα που προορίζονται για την απώλεια βάρους (αδυνάτισμα), αλλά ουδείς γνωρίζει την ποιότητα και την προέλευσή τους.

Η αγορά φαρμάκων από μη εξουσιοδοτημένες πηγές ενέχει σοβαρούς κινδύνους για την υγεία των ασθενών, καθώς:

Δεν διασφαλίζεται η αυθεντικότητα, η ποιότητα και η ασφάλεια των προϊόντων.

Υπάρχει αυξημένος κίνδυνος παραποίησης ή απάτης.

Η χρήση τέτοιων προϊόντων χωρίς ιατρική συνταγή και παρακολούθηση μπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες για την υγεία των ασθενών.

Ο ΕΟΦ έχει καλέσει με σχετική ανακοίνωσή του το ευρύ κοινό να μην προμηθεύεται συνταγογραφούμενα φάρμακα από μη αξιόπιστες πηγές, όπως το διαδίκτυο.

«Για τους λόγους αυτούς σας παρακαλούμε να απευθύνεστε πάντα σε φαρμακεία που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα και σε Επαγγελματίες Υγείας για την προμήθεια συνταγογραφούμενων φαρμακευτικών προϊόντων», καταλήγει η εταιρεία στην ανακοίνωσή της.