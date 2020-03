Στα 4 δισεκατομμύρια ευρώ το κόστος παράνομων φαρμάκων παγκοσμίως

Στα 4 δισεκατομμύρια ευρώ έφτασε το κόστος των φαρμακευτικών προϊόντων που έχουν αντιγραφεί και κυκλοφορούν ελεύθερα στο εμπόριο σε παγκόσμιο επίπεδο, σύμφωνα με μελέτη του Γραφείου Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO) και του Οργανισμού για την Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη (ΟΟΣΑ).

Αντιβιοτικά, φάρμακα του σύγχρονου τρόπου ζωής, αλλά και παυσίπονα, είναι τα πιο στοχευμένα από τους αντιγραφείς, όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας με βάση τα ευρήματα της μελέτης, ενώ στα κατασχεθέντα, οι τελωνειακές αρχές έχουν απομονώσει φάρμακα που περιλαμβάνουν αντιγραφές σκευασμάτων για την ελονοσία, το διαβήτη, τον καρκίνο, καθώς και θεραπείες για διάφορες καρδιακές παθήσεις.

Επιβεβαιώνεται επίσης για άλλη μία φορά, πως η εμπορική διαδρομή γίνεται με παραδόσεις μικρών δεμάτων, ώστε να διευκολύνεται η εμπορία και να μη κινούνται υποψίες από τις Αρχές. Την περίοδο 2014-2016, το 96% όλων των τελωνειακών κατασχέσεων παραποιημένων φαρμακευτικών προϊόντων, ήταν, είτε ταχυδρομικές, είτε express παραδόσεις ταχυμεταφοράς.

Η νέα αυτή μελέτη που δημοσιεύθηκε χθες, εκτιμά τη συνολική αξία των παραποιημένων φαρμακευτικών προϊόντων στα 4,03 δισεκατομμύρια ευρώ και περιέχει στοιχεία που προέρχονται από τελωνειακές κατασχέσεις, τα οποία καλύπτουν τη χρονική περίοδο 2014-2016 και φανερώνουν ότι πλαστά αντιβιοτικά, φάρμακα σύγχρονου τρόπου ζωής και παυσίπονα συναντώνται συχνότερα. Ωστόσο απ' τους τελωνειακούς υπαλλήλους κατασχέθηκαν και διάφορα τοπικά αναισθητικά και φάρμακα θεραπείας του HIV.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) μία από τις πηγές που ερωτήθηκαν για τη μελέτη αυτή, εκτιμά ότι η παρουσία των υπο-πρότυπων και πλαστών/αντιγραμμένων φαρμάκων κατά της ελονοσίας στην υποσαχάρια Αφρική μπορεί να προσθέσει μέχρι και 116.000 θανάτους ετησίως.

Ο εκτελεστικός διευθυντής του EUIPO, Κριστιάν Αρσαμπώ, δήλωσε σήμερα σχετικά: "Τα παραποιημένα φαρμακευτικά προϊόντα μπορούν να αποτελέσουν άμεση απειλή για την υγεία και τη ζωή και η άφιξή τους στην Ε..Ε, συχνά μέσω μικρών δεμάτων και διαδικτυακών πωλήσεων, αποτελεί πρόκληση για τους φορείς επιβολής του νόμου. Η αντιμετώπιση αυτού του ζητήματος απαιτεί την περαιτέρω ενίσχυση του σημερινού συντονισμού σε εθνικό επίπεδο και σε επίπεδο Ε..Ε και την υποστήριξη παγκόσμιων δράσεων".

Αξίζει να αναφέρουμε πως η Ινδία και η Κίνα χαρακτηρίζονται ως οι μεγαλύτεροι παραγωγοί παραποιημένων φαρμακευτικών προϊόντων σε παγκόσμιο επίπεδο, με τη Σιγκαπούρη και το Χονγκ Κονγκ να εμφανίζονται ως τα σημαντικότερα σημεία διαμετακόμισης στην αλυσίδα εφοδιασμού πλαστών φαρμακευτικών προϊόντων. Οι εταιρείες και οι επιχειρήσεις που πλήττονται περισσότερο από την παραποίηση/απομίμηση και την πειρατεία, έχουν την έδρα τους κυρίως σε χώρες του ΟΟΣΑ, όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, η Αυστρία, η Γερμανία και η Ελβετία.

Η μελέτη χρησιμοποιεί ένα σχετικό υποσύνολο δεδομένων από σχεδόν μισό εκατομμύριο τελωνειακές κατασχέσεις από διεθνείς Οργανισμούς όπως είναι οι World Customs Organization, European Commission's Directorate-General for Taxation and Customs Union, United States Department of Homeland Security, Counterfeiting Incident System of the Pharmaceutical Security Institute (PSI), World Health Organization.Ε.Παπ.