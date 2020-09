Διάσημος «τηλεφωνο-γράφος» συλλαμβάνει με το φακό του τη Lashana Lynch ως πράκτορα 00 Nomi σε μια πραγματικά επική φωτογράφηση

- Οι εικόνες αποτυπώνουντις κινηματογραφικές δυνατότητες του Nokia 8.3 5G και το τοποθετούν ως «Το μόνο gadget που θα χρειαστείτε ποτέ»

- Η Nokia είναι ο επίσημος συνεργάτης όσον αφορά στα τηλέφωνα της 25ηςταινίας Bond, No Time To Die, που κυκλοφορεί στους κινηματογράφους τον Νοέμβριο





Η Βρετανίδα ηθοποιός, Lashana Lynch, η οποία υποδύεταιτην πράκτορα 00 Nomi στην επερχόμενη ταινία Bond, No Time To Die, έχει «συλληφθεί» απότον φακό του «τηλεφωνο-γράφου» των social media, Ben Maclean, σεμια ενέργεια που περιλαμβάνεται στην μεγαλύτερη παγκόσμια μάρκετινγκ καμπάνια τηςHMD Global, της αντιπροσώπου εταιρείας των τηλεφώνων Nokia. Ο Ben έχει πάνω από μισόεκατομμύριο followers στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και είναι γνωστός για τηδημιουργική φωτογραφία και τα διάφορα tricks που χρησιμοποιεί.





Η φωτογράφιση, που πραγματοποιήθηκε στα εμβληματικά Pinewood Studios, παρουσιάζειτη Lashana Lynch ως τη νέα 00 πράκτορα Nomi και το Nokia 8.3 σε μια σκηνήεμπνευσμένη από της ταινίες Bond, με μια σειρά από «επικά» εφέ και μία εξέδρα 30 ποδιώνπου σηκώνει τον Ben στον αέρα για να καταφέρει να αποτυπώσει την απόλυτηλήψη. Το Nokia 8.3 5G είναι το «Το μόνο gadget που θα χρειαστείποτέ».







Αυτές οι φωτογραφίες έρχονται σε συνέχεια των ανακοινώσεωντου περασμένου Μαρτίου, που γνωστοποίησαν ότι η HMD Global είναι ο επίσημος συνεργάτης όσον αφορά στα τηλέφωνα της 25ης ταινίας του James Bond, No Time To Die. Η ταινία παρουσιάζει μια σειρά συσκευών, όπως το Nokia 8.3 5G, ένα πραγματικά παγκόσμιο, future-proof 5G1 smartphone που έρχεται με μια ισχυρή τετραπλή κάμερα PureView με οπτικά ZEISS και το μοναδικό Nokia 3310 που οι fans γνωρίζουν και αγαπούν.





Η συνεργασία αυτή επιτρέπειστην HMD Global να επιβεβαιώσει το status της ως παγκόσμιοςπάροχος smartphone Android™, επιδεικνύονταςτη δέσμευσή της για ασφάλεια, ταχύτητα και καινοτομία, ικανοποιώντας τιςαπαιτήσεις και των πιο δύσκολων πελατών του κόσμου.





Η Lashana Lynch, η οποία παίζειτην 00 πράκτορα Nomi στο No Time To Die, δήλωσε: «Ο κόσμος στον οποίο ζούμε σημαίνει ότι όλοιέχουμε το απόλυτο gadget στις τσέπες μας. Είναι καταπληκτικότι μπορούν να κάνουν τα smartphones σήμερα. Είμαι ενθουσιασμένη που«αποκαλύπτω» αυτό το νέο smartphone για να γιορτάσουμε την κυκλοφορίατου No Time To Die τον Νοέμβριο και το Nokia 8.3 5G είναι η απόδειξηότι τα gadgets του Bond είναι πάνταμπροστά από την εποχή τους».





Ο Florian Seiche, CEO of HMD Global, της εταιρείας που δημιουργεί τα τηλέφωναNokia, δήλωσε: «Λίγα πολιτιστικά δρόμενα τοποθετούν τηντεχνολογία στο επίκεντρο όπως το No Time To Die. Η δέσμευση της ταινίας για καινοτομία, σε συνδυασμό μετην εκπληκτική τεχνολογία που είναι ενσωματωμένη σε κάθε smartphone Nokia, καθιστούν τις συσκευές μας το μοναδικό gadget που θαχρειαστεί ποτέ κανείς - ακόμη και ένας πράκτορας 00 – και προσδίδουν σε αυτή τησυνεργασία μια μοναδική δυναμική που πρέπει να εκτιμηθεί».





«Η εμπιστοσύνη, η ασφάλεια και ο μοναδικός ποιοτικός σχεδιασμόςείναι τα θεμέλια στα οποία βασίζεται κάθε τηλέφωνο Nokia.Είμαστε περήφανοι που καθιστούμε την τελευταία τεχνολογία προσβάσιμη σε όλουςκαι ανυπομονούμε να το δείξουμε μέσω της τελευταίας αυτής συνεργασίας μας».





Παρακολουθήστε την έναρξη του επόμενου κεφαλαίου για τατηλέφωνα Nokia στα Nokia Mobile YouTube και Nokia Mobile Facebook Page στις 6 μ.μ. ώρα Αθήνας σήμερα, και θα έχετετην ευκαιρία να κερδίσετε ένα smartphone 8.3 5G υποδεικνύοντας τηλειτουργία κάμερας που ταιριάζει περισσότερο σε μια νυχτερινή «αποστολή».